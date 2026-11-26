Ariel Velasquez-Morales zatrzymany w Bostonie. Wcześniej wygrał milion dolarów w Massachusetts Lottery

W jednym ze sklepów we wschodniej części Bostonu Ariel Velasquez-Morales kupił zdrapkę za 10 dolarów, która dała mu milion dolarów wygranej. W weekend organizator loterii, Massachusetts Lottery, zamieścił w mediach społecznościowych fotografię uśmiechniętego zwycięzcy trzymającego w dłoniach wielki czek na milion dolarów. Zaledwie dwa dni później, we wtorek, w tej samej dzielnicy ujęli go funkcjonariusze amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE).

„Wygląda na to, że szczęście mu się skończyło” – powiedział Micah Bock, zastępca dyrektora do spraw komunikacji publicznej ICE. Najwyraźniej uwagę służb zwróciło opublikowane w sieci zdjęcie nowego milionera, ale oficjalnie urząd odmówił stacji CNN podania szczegółów dotyczących okoliczności jego zatrzymania.

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Obywatel Salwadoru trafił do aresztu ICE. Grozi mu deportacja ze Stanów Zjednoczonych

Według danych przekazanych przez ICE zatrzymany mężczyzna jest obywatelem Salwadoru, który w 2013 roku w Teksasie nielegalnie przekroczył granicę Stanów Zjednoczonych. Wręczono mu wówczas wezwanie na przesłuchanie przed sędzią imigracyjnym i poinformowano o możliwości skorzystania z darmowej pomocy prawnej.

„Sędzia imigracyjny Departamentu Sprawiedliwości nakazał usunąć Velasqueza-Moralesa z kraju w 2014 roku, jednak pozostał on w USA nielegalnie” – poinformowały służby. Zwycięzca loterii ma teraz przebywać w areszcie aż do momentu deportacji ze Stanów Zjednoczonych.

Przeprowadzenie największej w historii Stanów Zjednoczonych akcji deportacyjnej zapowiadał Donald Trump. W trakcie jego drugiej kadencji służby coraz częściej ujmują migrantów przebywających w kraju nielegalnie nie tylko na terenach przygranicznych, ale również w głębi państwa. W lipcu 2026 roku w aresztach ICE znajdowało się już blisko 66 tysięcy osób.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026