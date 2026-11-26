Wokalistka Laura Põldvere dwukrotnie reprezentowała Estonię w Konkursie Piosenki Eurowizji i właśnie teraz podejmuje kolejną próbę powrotu na tę scenę. Krajem wstrząsnęły jednak informacje o jej powiązaniach z głośną aferą narkotykową i mężczyzną z kręgów artystycznych, który odsiaduje wyrok za handel nielegalnymi substancjami.

Tiit Kaljumäe skazany za narkotyki. Estońskie gwiazdy zamieszane w sprawę

W zeszłym roku sąd wymierzył karę czterech i pół roku więzienia za sprzedaż nielegalnych środków na masową skalę. Skazanym został Tiit Kaljumäe – znany w estońskim środowisku artystycznym aktor grywający epizodyczne role filmowe, który w przeszłości był też łączony z napadem w Finlandii.

Sprawa zyskała jednak ostatnio ciąg dalszy, gdy magazyn "Impulsi" estońskiej telewizji publicznej ERR ujawnił, że w sprawie zeznawało dwoje znanych artystów z tego niewielkiego kraju. Śledczy dotarli do wiadomości SMS wymienianych z dilerem, a gwiazdy muzyki Laura Põldvere i Ewert Sundja przyznały się do kupowania kokainy. Oboje zapewniają, że dawno zerwali z eksperymentowaniem z używką, a namiar na handlarza zdobyli przez wspólnych znajomych, z którymi również od dawna nie utrzymują już relacji.

Laura Põldvere przerywa milczenie. Piosenkarka wydała oświadczenie: "żałuję tych decyzji"

Dziennikarze w swoim śledztwie nie podali wprost personaliów muzyków, ale szczegóły sprawy wyraźnie wskazywały na konkretne postacie. Põldvere jako pierwsza potwierdziła swój udział i w oświadczeniu dla serwisu "Delfi" wyznała, że sytuacja miała miejsce trzy lata temu. Z dilerem miała skontaktować się między innymi o poranku 21 stycznia 2024 roku, czyli dzień po odpadnięciu w półfinale krajowych eliminacji do Eurowizji.

Nie zażywam narkotyków i nie robiłam tego od dłuższego czasu ani tego nie popieram. Były w moim życiu trudne okresy, kiedy podjęłam decyzje, z których dzisiaj nie jestem dumna. Żałuję tych decyzji, ale niestety, nie mogę cofnąć czasu. […] Współpracowałam z policją, złożyłam zeznania. Nie chcę dalej komentować tej sprawy, która jest już przeszłością – przekazała mediom Laura Põldvere.

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Chce znowu pojechać na Eurowizję. Będzie dyskwalifikacja?

Artystka już osiem razy startowała w estońskich preselekcjach, triumfując w 2005 roku z formacją Suntribe oraz w 2017 roku w duecie z Koitem Toome. W samym Konkursie Piosenki Eurowizji dwukrotnie nie zdołała jednak wejść do finału i najwyraźniej wciąż zamierza to zmienić.

Jeszcze przed wybuchem skandalu ogłoszono, że wokalistka wystąpi w finale przyszłorocznych eliminacji Eesti Laul 2027. Przedstawicielka nadawcy w rozmowie z portalem "Delfi" zapowiedziała zbadanie sprawy przez organizatorów, ale nic nie wskazuje na to, by istniały podstawy do wykluczenia uczestniczki.

Na podstawie dostępnych do tej pory informacji nie mam powodów, by podjąć decyzję o dyskwalifikacji Laury. Być może będziemy musieli sprawdzić, co w takich przypadkach przewiduje regulamin Eurowizji – skomentowała Karmel Killandi, szefowa programów rozrywkowych w ERR. - Staramy się wesprzeć ją w tej sytuacji i możliwe, że niedługo uda się uzyskać od niej komentarz albo cały wywiad na temat tego, jak widzi przeszłość. Jak sama powiedziała, zmieniła swoje życie – dodała.

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