Kultowa komedia biła rekordy popularności. O czym opowiada film "Chłopaki nie płaczą"?

Polska kinematografia przełomu wieków obfitowała w wiele znakomitych produkcji, ale to dzieło Olafa Lubaszenki na zawsze zapisało się w jej historii. Premiera filmu "Chłopaki nie płaczą" miała miejsce 25 lutego 2000 roku, a produkcja błyskawicznie stała się potężnym hitem. Do kin przyciągnęła ponad pół miliona widzów, co w ówczesnych realiach było ogromnym sukcesem komercyjnym. Choć od tego momentu minęło już 26 lat, komedia wciąż bawi kolejne pokolenia Polaków.

Fabuła skupia się na perypetiach zdolnego młodego skrzypka. Jakub Brenner przypadkowo staje się świadkiem mafijnych porachunków i musi uciekać przed parą bezwzględnych gangsterów. Wszystko komplikuje zaginiona walizka pełna pieniędzy, o której kradzież niesłusznie oskarżony zostaje główny bohater. W tle rozgrywa się również konflikt początkującego przestępcy Bolca z jego ojcem, groźnym Szefem mafii. Produkcja jest uznawana za niezwykle udany pastisz polskiego kina bandyckiego, w którym stereotypowi twardziele okazują się w rzeczywistości nieporadni i słabi, a niepozorni obywatele potrafią wyjść cało z największych opresji.

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Plejada polskich gwiazd na jednym ekranie. Kto zagrał w legendarnej produkcji

Gigantyczny sukces komedii to nie tylko zasługa błyskotliwego scenariusza Mikołaja Korzyńskiego, ale przede wszystkim genialnie dobranej obsady. Na ekranie spotkali się najwybitniejsi polscy aktorzy różnych pokoleń, tworząc niezapomniane kreacje, które do dziś są chętnie cytowane przez fanów i uchodzą za absolutnie kultowe.

W najważniejsze role wcieliły się prawdziwe ikony polskiego show-biznesu

Maciej Stuhr jako Jakub Brenner , ambitny student borykający się z problemami na uczelni i bolesnymi rozterkami sercowymi

, ambitny student borykający się z problemami na uczelni i bolesnymi rozterkami sercowymi Cezary Pazura odgrywający postać Freda , nerwowego gangstera z Wybrzeża szukającego łatwego zarobku

, nerwowego gangstera z Wybrzeża szukającego łatwego zarobku Mirosław Zbrojewicz wcielający się w milczącego Gruchę , którego znakiem rozpoznawczym stał się pstrokaty sweter

, którego znakiem rozpoznawczym stał się pstrokaty sweter Michał Milowicz kreujący postać Bolca , marzącego o karierze producenta muzycznego zamiast przejmowania mafijnego imperium ojca

, marzącego o karierze producenta muzycznego zamiast przejmowania mafijnego imperium ojca Bohdan Łazuka jako Szef , elegancki i niezwykle bezkompromisowy przywódca lokalnego półświatka

, elegancki i niezwykle bezkompromisowy przywódca lokalnego półświatka Anna Mucha grająca Lili , przebiegłą dziewczynę do towarzystwa posługującą się pseudonimem Samanta

, przebiegłą dziewczynę do towarzystwa posługującą się pseudonimem Samanta Tomasz Bajer jako Laska , niesamowicie wyluzowany chłopak szukający sensu swojego życia

, niesamowicie wyluzowany chłopak szukający sensu swojego życia Wojciech Klata odgrywający nieśmiałego Oskara, wiernego przyjaciela głównego bohatera wpędzającego go w kłopoty

Upływ czasu robi swoje. Zobacz jak zmienili się aktorzy z komedii "Chłopaki nie płaczą"

Od kinowej premiery minęło już ponad ćwierć wieku, co stanowi ogromny kawałek czasu w życiu każdego artysty. Przez 26 lat gwiazdy polskiej produkcji przeszły gigantyczną metamorfozę wizualną i zawodową. Niektórzy z nich ugruntowali swoją pozycję na rynku, stając się wiodącymi postaciami na srebrnym ekranie, inni natomiast wybrali spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy i medialnego szumu.

Na przestrzeni dekad zmieniły się ich rysy twarzy, style ubierania oraz fryzury. Młodzieńcza powierzchowność ustąpiła miejsca elegancji oraz dojrzałości, co widać na współczesnych fotografiach artystów. Dawni buntownicy i filmowi przestępcy dziś prezentują się zupełnie inaczej, nierzadko zaskakując swoim nowym wizerunkiem. Część obsady z wiekiem nabrała niepowtarzalnej powagi, a sam upływ czasu tylko dodał im aktorskiej charyzmy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas poniższą galerią zdjęć. Przekonaj się na własne oczy, jak bardzo zmienili się odtwórcy kultowych ról od czasu premiery w 2000 roku. Przesuwając kolejne fotografie, z pewnością poczujesz przyjemną nutkę nostalgii za dawnymi latami polskiego kina i wrócisz pamięcią do najlepszych scen z produkcji.