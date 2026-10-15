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Podróż w czasie i uczuciach. Sukces polskiej komedii z 2008 roku
W 2008 roku polscy widzowie po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć film "Ile waży koń trojański?". Dzieło w reżyserii Juliusza Machulskiego miało swoją prapremierę 15 grudnia, a do szerokiej dystrybucji kinowej trafiło zaraz po świętach Bożego Narodzenia. W pierwszy weekend wyświetlania produkcję obejrzało blisko 155 tysięcy widzów, co dało jej bardzo wysokie miejsce w zestawieniu najlepszych otwarć polskiego kina tamtego okresu. Od premiery minęło już blisko osiemnaście lat, a widzowie wciąż chętnie wracają do losów głównej bohaterki, która postanowiła wziąć los w swoje ręce.
Fabuła skupia się na Zosi, kobiecie po przejściach, która w sylwestra 1999 roku, podczas swoich 40. urodzin, wypowiada pochopne życzenie. Chce cofnąć się w czasie, aby uniknąć błędów z przeszłości, a zwłaszcza nieudanego związku z pierwszym mężem. Los daje jej niespodziewaną szansę i przenosi ją do maja 1987 roku. Zosia, zachowując wiedzę z przyszłości, postanawia całkowicie odmienić bieg wydarzeń, uchronić bliskich przed tragediami i znacznie szybciej odnaleźć prawdziwą miłość w ramionach odpowiedniego mężczyzny.
Aktorzy, którzy skradli serca widzów. Kto wcielił się w główne postacie?
Film "Ile waży koń trojański?" przyciągnął przed ekrany znakomitą obsadę, a kreacje stworzone przez polskich aktorów na długo zapadły w pamięć. Zgromadzono przed kamerami plejadę gwiazd, które świetnie odnalazły się w komediowej konwencji i szarych realiach końcówki lat osiemdziesiątych
- Ilona Ostrowska zagrała główną rolę Zosi Albrecht-Radeckiej, zdeterminowanej psycholog, która po cofnięciu się w czasie próbuje na nowo poukładać swoje życie
- Maciej Marczewski wystąpił jako Kuba Radecki, drugi mąż Zosi, którego bohaterka pragnie spotkać znacznie wcześniej i zbudować z nim szczęście
- Robert Więckiewicz wcielił się w Darka, pierwszego męża głównej bohaterki, z którym Zosia za wszelką cenę unika ponownego związania się
- Danuta Szaflarska stworzyła niezwykle ciepłą i wzruszającą postać ukochanej babci Stanisławy
- Maja Ostaszewska odegrała rolę Lidki, kapryśnej pierwszej żony Kuby
- Katarzyna Kwiatkowska pojawiła się na ekranie jako Marta, najbliższa przyjaciółka głównej bohaterki
Tak zmienili się aktorzy z filmu na przestrzeni lat. Ich przemiana zaskakuje
Od kinowej premiery minęło sporo czasu, co dla wielu członków obsady oznaczało ogromne zmiany zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upływ blisko dwóch dekad naturalnie odcisnął swoje piętno na wyglądzie gwiazd, które dziś prezentują się zupełnie inaczej niż w czasach, gdy pracowały na planie tej uwielbianej komedii. Niektórzy aktorzy przeszli bardzo subtelną ewolucję, nabierając dojrzałości i powagi, podczas gdy inni zmienili swój wizerunek niemal całkowicie, zaskakując współczesnych widzów.
Część dawnej ekipy filmowej z wiekiem zyskała nowe, wyraziste rysy twarzy, zmieniła fryzury lub odświeżyła swój modowy styl. Różnice w ich wyglądzie dawniej i dziś są naprawdę fascynujące i stanowią doskonały dowód na to, jak bardzo ewoluuje człowiek na przestrzeni lat. Poniższa galeria zdjęć to wspaniała podróż w czasie, przypominająca tę, którą przeżyła główna bohaterka filmu. Zachęcamy do przejrzenia poniższych fotografii, aby na własne oczy przekonać się, jak z biegiem lat zmieniły się twarze doskonale znane z produkcji "Ile waży koń trojański?".