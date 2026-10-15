Podróż w czasie i uczuciach. Sukces polskiej komedii z 2008 roku

W 2008 roku polscy widzowie po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć film "Ile waży koń trojański?". Dzieło w reżyserii Juliusza Machulskiego miało swoją prapremierę 15 grudnia, a do szerokiej dystrybucji kinowej trafiło zaraz po świętach Bożego Narodzenia. W pierwszy weekend wyświetlania produkcję obejrzało blisko 155 tysięcy widzów, co dało jej bardzo wysokie miejsce w zestawieniu najlepszych otwarć polskiego kina tamtego okresu. Od premiery minęło już blisko osiemnaście lat, a widzowie wciąż chętnie wracają do losów głównej bohaterki, która postanowiła wziąć los w swoje ręce.

Fabuła skupia się na Zosi, kobiecie po przejściach, która w sylwestra 1999 roku, podczas swoich 40. urodzin, wypowiada pochopne życzenie. Chce cofnąć się w czasie, aby uniknąć błędów z przeszłości, a zwłaszcza nieudanego związku z pierwszym mężem. Los daje jej niespodziewaną szansę i przenosi ją do maja 1987 roku. Zosia, zachowując wiedzę z przyszłości, postanawia całkowicie odmienić bieg wydarzeń, uchronić bliskich przed tragediami i znacznie szybciej odnaleźć prawdziwą miłość w ramionach odpowiedniego mężczyzny.

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Aktorzy, którzy skradli serca widzów. Kto wcielił się w główne postacie?

Film "Ile waży koń trojański?" przyciągnął przed ekrany znakomitą obsadę, a kreacje stworzone przez polskich aktorów na długo zapadły w pamięć. Zgromadzono przed kamerami plejadę gwiazd, które świetnie odnalazły się w komediowej konwencji i szarych realiach końcówki lat osiemdziesiątych

Ilona Ostrowska zagrała główną rolę Zosi Albrecht-Radeckiej, zdeterminowanej psycholog, która po cofnięciu się w czasie próbuje na nowo poukładać swoje życie

zagrała główną rolę Zosi Albrecht-Radeckiej, zdeterminowanej psycholog, która po cofnięciu się w czasie próbuje na nowo poukładać swoje życie Maciej Marczewski wystąpił jako Kuba Radecki, drugi mąż Zosi, którego bohaterka pragnie spotkać znacznie wcześniej i zbudować z nim szczęście

wystąpił jako Kuba Radecki, drugi mąż Zosi, którego bohaterka pragnie spotkać znacznie wcześniej i zbudować z nim szczęście Robert Więckiewicz wcielił się w Darka, pierwszego męża głównej bohaterki, z którym Zosia za wszelką cenę unika ponownego związania się

wcielił się w Darka, pierwszego męża głównej bohaterki, z którym Zosia za wszelką cenę unika ponownego związania się Danuta Szaflarska stworzyła niezwykle ciepłą i wzruszającą postać ukochanej babci Stanisławy

stworzyła niezwykle ciepłą i wzruszającą postać ukochanej babci Stanisławy Maja Ostaszewska odegrała rolę Lidki, kapryśnej pierwszej żony Kuby

odegrała rolę Lidki, kapryśnej pierwszej żony Kuby Katarzyna Kwiatkowska pojawiła się na ekranie jako Marta, najbliższa przyjaciółka głównej bohaterki

Tak zmienili się aktorzy z filmu na przestrzeni lat. Ich przemiana zaskakuje

Od kinowej premiery minęło sporo czasu, co dla wielu członków obsady oznaczało ogromne zmiany zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upływ blisko dwóch dekad naturalnie odcisnął swoje piętno na wyglądzie gwiazd, które dziś prezentują się zupełnie inaczej niż w czasach, gdy pracowały na planie tej uwielbianej komedii. Niektórzy aktorzy przeszli bardzo subtelną ewolucję, nabierając dojrzałości i powagi, podczas gdy inni zmienili swój wizerunek niemal całkowicie, zaskakując współczesnych widzów.

Część dawnej ekipy filmowej z wiekiem zyskała nowe, wyraziste rysy twarzy, zmieniła fryzury lub odświeżyła swój modowy styl. Różnice w ich wyglądzie dawniej i dziś są naprawdę fascynujące i stanowią doskonały dowód na to, jak bardzo ewoluuje człowiek na przestrzeni lat. Poniższa galeria zdjęć to wspaniała podróż w czasie, przypominająca tę, którą przeżyła główna bohaterka filmu. Zachęcamy do przejrzenia poniższych fotografii, aby na własne oczy przekonać się, jak z biegiem lat zmieniły się twarze doskonale znane z produkcji "Ile waży koń trojański?".