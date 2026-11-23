Dominika Serowska i Marcin Hakiel są ze sobą już prawie 4 lata. W grudniu 2024 roku pojawił się na świecie ich synek Romeo, a w listopadzie 2026 córeczka Vivienne. Para, pomimo rodzicielskich obowiązków realizuje swoje projekty zawodowe. Dominika właśnie uruchomiła własny podcast, a już wiadomo, że w jednym z pierwszych odcinków ugrillowała swojego ukochanego!

W serwisie "Kozaczek" Serowska odpowiedziała też jasno na pytanie o to, czy ma ochotę na śłub z Hakielem. I tym razem influencerka nie krygowała się.

Chciałabym być z Marcinem już na zawsze, więc w zasadzie, jakbyśmy to przypieczętowali jednak tym ślubem jestem na "Tak".

"Super Express" sprawdził te wieści u źródła. Skoro publicznie padają już oświadczenia, że Dominika Serowska jest chętna na ślub z Marcinem Hakielem, to w takim razie kiedy ta uroczystość?

Planujemy go mieć, ale nie wiemy kiedy.

- odpowiedziała Dominika.

Wiemy już też, że jeszcze Marcin nie klękał i pierścionka nie wręczał, czyli nie było oświadczyn. Na razie zakochani rozmawiają o planach ślubnych na luzie.

Na razie na pełnym luzie, jak będę miała pierścionek to zobaczycie go z pewnością już z daleka

- powiedziała Dominika z właściwym sobie poczuciem humoru.

Nie przegap: Iwona Burnat była przed laty wielką gwiazdą "Żon Hollywood". Dziś trudno ją rozpoznać

23

Dominika Serowska i Marcin Hakiel po raz drugi zostali rodzicami. Nietypowe imię maluszka