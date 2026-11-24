10 kwietnia 2010 roku zapisał się jako jeden z najtragiczniejszych dni dla Polski.

"Super Express" zawsze szczegółowo opisywał także inne tragiczne i historyczne momenty, od powodzi tysiąclecia po atak na World Trade Center i wojnę w Ukrainie.

Odkryj, jak "Super Express" stawał się kronikarzem historii, będąc świadkiem i dokumentując najważniejsze wydarzenia, które ukształtowały Polskę i świat.

Sobota, 10 kwietnia 2010 roku. O 8:41 świat się zatrzymał

Z pewnością jednym z najtrudniejszych dni w redakcji był 10 kwietnia 2010 roku. To wtedy, o godz. 8:41 rozbił się w Smoleńsku polski samolot wojskowy Tu-154, na pokładzie którego znajdowali się między innymi prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowódcy Sił Zbrojnych RP, funkcjonariusze BOR, parlamentarzyści, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szefowie wielu instytucji państwowych. W sumie zginęło wówczas 96 osób, a dzień zapisał się żałobną kartą w historii naszego kraju.

Wiele lat wcześniej, bo w 1997 roku miało miejsce inne tragiczne wydarzenie, a mianowicie wielka powódź, a właściwie powódź tysiąclecia. Pod wodą znalazły się miasta południowej i zachodniej Polski. Zginęło ponad 50 osób, a tysiące straciły dobytek całego życia.

Jesteśmy tam, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze

Opisywaliśmy także pierwsze chwile po ataku na World Trade Center, początek wojny w Ukrainie, egzekucję byłego komendanta policji Marka Papały. Na naszych okładkach żegnaliśmy między innymi papieża Jana Pawła II i królową Elżbietę II, cieszyliśmy się z wejścia Polski do NATO i do Unii Europejskiej, z Literackiej Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej i Oscara dla Andrzeja Wajdy. Zawsze jesteśmy tam, gdzie dzieje się historia!

Przypomnijcie sobie te okładki.

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