Gazeta pisana zrozumiałym językiem

Po 35 latach „Super Express” to nie tylko kawałek historii polskiej transformacji ustrojowej, lecz przede wszystkim opowieść o bliskości ze zwykłym człowiekiem, odwadze dziennikarskiej i niesłabnącej energii, którą najlepiej oddają hasła: „Mówimy, jak jest”, „Po Twojej stronie” i „Pamiętasz to z Super Expressu?”.

Założenie było genialne w swej prostocie: „Super Express” miał być gazetą o ludziach i blisko ludzi, blisko ich spraw, problemów, ale też sukcesów i radości. Gazetą, w której artykuły będą napisane językiem prostym i zrozumiałym dla każdego. Od samego początku założyciele tytułu z pierwszym redaktorem naczelnym Grzegorzem Lindenbergiem na czele wiedzieli jedno: gazeta ma być napisana językiem zwykłych ludzi.

Lindenberg zatrudnił ludzi do czytania tekstów

Do dziś dziennikarze powtarzają i opowiadają sobie historię, jak Lindenberg wychodził z numerem gazety na ulicę, prosił przechodniów o jej przeczytanie i pytał, czy rozumieją artykuły. Jeśli przechodnie mieli wątpliwości lub uwagi, dziennikarze przygotowujący kolejny numer, musieli je uwzględnić.

Co więcej, Grzegorz Lindenberg zatrudnił ludzi do... czytania tekstów. Nie chodziło o korektę, lecz o potwierdzenie, że artykuły zostały napisane w sposób przystępny i zrozumiały dla ludzi. Jeśli cokolwiek brzmiało zbyt zawile, dziennikarze musieli pisać artykuł od nowa. Zasada była prosta: bezpośrednio, zrozumiale i bez napuszonego tonu.

Pionierzy polskiego rynku mediów

„Super Express” bardzo szybko zbudował swoją pozycję na rynku. Pierwszy polski tabloid okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś, z perspektywy 35 lat, śmiało można powiedzieć, że wyznaczał technologiczne i wydawnicze trendy. Oto kilka przykładów:

„Super Tydzień” - w 1992 roku ukazał się pierwszy, w pełni kolorowy dodatek telewizyjny do dziennika w Polsce.

- w 1992 roku ukazał się pierwszy, w pełni kolorowy dodatek telewizyjny do dziennika w Polsce. Wprowadzenie legendarnej „Zdrapki” , która stała się ogólnonarodową zabawą.

, która stała się ogólnonarodową zabawą. 1995: Pierwszy w Polsce dziennik w pełnym kolorze.

Pierwszy w Polsce dziennik w pełnym kolorze. 1995: Start serwisu SE.pl – jednej z pierwszych witryn internetowych gazety w Polsce, która dziś stanowi fundament Grupy ZPR Media, najbardziej medialnej grupy w Polsce.

Start serwisu – jednej z pierwszych witryn internetowych gazety w Polsce, która dziś stanowi fundament Grupy ZPR Media, najbardziej medialnej grupy w Polsce. Ekspansja za ocean: W 1996 roku wystartowało wydanie nowojorskie, a w 2010 roku gazeta zagościła na stałe w Chicago, stając się głosem Polonii w Stanach Zjednoczonych.

W 1996 roku wystartowało wydanie nowojorskie, a w 2010 roku gazeta zagościła na stałe w Chicago, stając się głosem Polonii w Stanach Zjednoczonych. kasety i płyty CD z muzyką disco polo, serie medalików, a przede wszystkim emocjonujące loterie. To właśnie w grze „Złote Życie” w grudniu 2003 roku padła najwyższa wówczas w historii polskiej prasy jednorazowa wygrana w gotówce – 500 000 złotych .

. Nowe formaty debaty: Od bezkompromisowych wywiadów po nowatorskie studia wideo. Koronnym przykładem jest format debaty prezydenckiej z 2025 roku z bezpośrednimi pytaniami między kandydatami, który trwale zmienił przedwyborcze debaty polityczne w Polsce.

Dziennikarstwo śledcze i polityka bez pudru

Warto podkreślić, że „Super Express” nigdy nie bał się trudnych tematów. Bezkompromisowość, odwaga, ale też rzetelność i kreatywność cechowały naszych dziennikarzy redaktorów od zawsze. Dość powiedzieć, że to dziennikarze SE ujawnili rozliczenie podatkowe wicepremiera Leszka Balcerowicza (1999 r.) Opisali też w 1997 roku słynny gest Marka Siwca całującego ziemię w Ostrzeszowie, co było jawnym parodiowaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Sprawdzali ponadto czujność służb na lotnisku Okęcie czy latali paralotnią nad rezydencją prezydencką w Juracie.

Nie brakowało u nas nigdy też głośnych i odważnych wywiadów. Ten bodaj najgłośniejszy, o którym mówiła cała Polska, a jego fragmenty cytowały chyba wszystkie media tradycyjne i cyfrowe, to wywiad z Renatą Beger, wówczas posłanką Samoobrony, która właśnie wtedy powiedziała o „kurwikach w oczach” i że "lubi seks jak koń owies".

Historia SE to historia zapisana na zdjęciach. Pamiątkowe, ikoniczne ujęcia - jak historyczny uścisk dłoni Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego po wejściu Polski do NATO, zdjęcia paparazzi gwiazd, polityków, celebrytów, sportowców przyłapanych w najróżniejszych sytuacjach: ważnych życiowych wydarzeń, ale i szarej codzienności.

Ludzie, którzy tworzyli legendę

Za 35-letnim sukcesem „Super Expressu” stoją setki wybitnych reporterów, fotoreporterów, grafików, korektorów i menedżerów. To także wizja kolejnych redaktorów naczelnych, którzy kierowali redakcją na przestrzeni lat.

Bo „Super Express” łączy tradycję druku z dynamiką nowoczesnych mediów cyfrowych i wideo. Jedno pozostaje niezmienne od listopada 1991 roku: gazeta wciąż patrzy władzy na ręce, bawi, wzrusza i zawsze stoi po stronie swojego Czytelnika.