Biały mercedes zasypany śmieciami na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach

W niedzielny poranek na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach przechodnie mogli zobaczyć bardzo nietypową scenę. W pobliżu licznych klubów, barów i restauracji stał biały mercedes niemal całkowicie przykryty stertą odpadów.

Różnego rodzaju nieczystości oraz worki na śmieci leżały nie tylko dookoła samochodu, lecz także bezpośrednio na jego dachu oraz masce. O tym osobliwie zaparkowanym pojeździe szybko dowiedziała się katowicka Straż Miejska, do której dyżurnego wpłynęło oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.

Wysłane na interwencję strażniczki miejskie na miejscu zdarzenia błyskawicznie potwierdziły, że opis przedstawiony wcześniej przez zgłaszającego w pełni pokrywa się z rzeczywistością.

Jak ustalono, właściciel mercedesa zostawił swoje auto tuż przed drzwiami do wiaty śmietnikowej, co kompletnie odcięło dostęp do znajdujących się wewnątrz pojemników. Taka blokada wywołała ogromny kłopot dla sąsiednich punktów gastronomicznych, ponieważ obsługa lokali straciła możliwość wyrzucania gromadzących się na bieżąco śmieci.

„Kierowca Mercedesa stanął w taki sposób, że na dobre zablokował wejście do wiaty śmietnikowej. Zirytowani pracownicy i właściciele pobliskich lokali gastronomicznych nie mieli gdzie wyrzucać odpadów, więc zaczęli układać je bezpośrednio na masce, dachu i tuż obok źle zaparkowanego auta” – relacjonuje inspektor Jacek Pytel, rzecznik katowickiej Straży Miejskiej.

Tym sposobem osobówka w białym kolorze została szczelnie otoczona i w znacznej części zasypana górą nieczystości.

Straż Miejska w Katowicach wzywa holownik do źle zaparkowanego mercedesa

Obecne na miejscu funkcjonariuszki Straży Miejskiej dokładnie sfotografowały całe zdarzenie i podjęły decyzję o przymusowym odholowaniu nieprawidłowo pozostawionego pojazdu. Szybko wyszło jednak na jaw, że wywiezienie mercedesa z ulicy Tylnej Mariackiej będzie sporym wyzwaniem.

Ze względu na bardzo niewielką szerokość tej ulicy pierwsza zadysponowana na miejsce laweta nie poradziła sobie z podjęciem samochodu.

W tej sytuacji strażnicy musieli sprowadzić drugi holownik o mniejszych gabarytach i znacznie lepszej zwrotności.

„Trzeba było ściągnąć mniejszy, bardziej zwrotny pojazd, który ostatecznie zabrał Mercedesa na parking strzeżony” – przekazał Jacek Pytel.

Uporządkowanie tego fragmentu miejskiej ulicy stało się wykonalne dopiero po skutecznym wywiezieniu blokującego śmietnik auta.

Mandat i odholowanie mercedesa w Katowicach. Służby posprzątały ulicę

Po odjeździe lawety w rejon zdarzenia wysłano ekipę z Miejskiego Przedsiębiorstwa Służb Komunalnych. Pracownicy służb porządkowych sprawnie zebrali wszystkie worki leżące pod wiatą śmietnikową i przywrócili czystość na ulicy.

Właściciela białego mercedesa nie ominą teraz surowe kary za złamanie przepisów ruchu drogowego. Kierowca musi liczyć się z mandatem, punktami karnymi oraz pokryciem kosztów odholowania i postoju auta na parkingu.

Funkcjonariusze z Katowic zwracają uwagę, że zastawianie dojścia do altan śmietnikowych to bardzo dotkliwy problem zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców.

„Zastawianie wiat śmietnikowych to jednak nie tylko kwestia mandatu, punktów i opłaty za holownik, ale też zwykła sąsiedzka uciążliwość. Niedzielna historia z Tylnej Mariackiej to najlepszy dowód na to, że parkowanie »na bezczelnego« po prostu się nie opłaca” – podsumowuje inspektor Jacek Pytel.

Mundurowi ze Straży Miejskiej zwracają też uwagę kierowcom na tabliczkę T-24, którą montuje się pod znakami zakazu postoju lub zatrzymywania. Znak ten ostrzega, że samochód zaparkowany wbrew przepisom zostanie odholowany na koszt jego posiadacza.