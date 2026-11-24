-Dwudziestoletni kierowca odpowie za spowodowanie po pijanemu wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Badania wykazały obecność 2 promili alkoholu w organizmie młodego sprawcy.

Kierujący pędził z prędkością około 100 km/h i wyprzedzał jednocześnie dwa inne pojazdy.

W wyniku zdarzenia w miejscowości Gdów śmierć poniosła 70-letnia kobieta jadąca na rowerze.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk przekazał we wtorek szczegóły tragicznego wypadku na ulicy Łapanowskiej w Gdowie, który wydarzył się w niedzielny poranek.

Śledczy ustalili, że 20-letni Filip T. bawił się wcześniej na spotkaniu towarzyskim. Po jego zakończeniu mężczyzna wziął audi należące do kolegi, aby odwieźć do domów trzy nastolatki z tej samej imprezy. Zarówno młody kierowca, jak i jego pasażerki znajdowali się wówczas pod wpływem alkoholu.

„Na ul. Łapanowskiej w Gdowie kierowca postanowił wyprzedzić jadące przed nim dwa samochody. Rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, utracił kontrolę nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą 70-letnią rowerzystką. W wyniku uderzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu” – relacjonował prokurator.

Wskutek zderzenia sam 20-latek również doznał obrażeń i trafił do szpitala. Przeprowadzone w placówce medycznej badanie krwi wykazało, że sprawca miał w organizmie 2 promile alkoholu.

Pracujący na miejscu tragedii biegły ocenił wstępnie, że w momencie uderzenia samochód poruszał się z prędkością około 100 km/h.

Gdy tylko lekarze wypisali 20-latka ze szpitala, funkcjonariusze zatrzymali go i przewieźli do Prokuratury Rejonowej w Myślenicach. Tam usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu.

Prokurator Tomasz Waszczuk zapowiedział kolejne kroki w tym postępowaniu. Śledczy zamierzają przesłuchać świadków tragedii oraz zbadać, czy 20-latek zabrał audi bez zgody właściciela. Prokuratura czeka również na wyniki sekcji zwłok ofiary, analizę zabezpieczonych nagrań z wypadku, a także na ostateczną opinię biegłego zajmującego się rekonstrukcją zdarzeń drogowych.

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