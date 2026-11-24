Przerażający wypadek w powiecie otwockim

W poniedziałek, 23 listopada, po godzinie 21 w miejscowości Warszówka w powiecie otwockim samochód osobowy marki Opel wypadł z drogi i z ogromną siłą uderzył w drzewo.

- Za kierownicą Opla siedział 23-letni mężczyzna, w samochodzie znajdowała się też 21-letnia kobieta, pasażerka. Obydwoje zginęli na miejscu - przekazał nam młodszy aspirant Marcin Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku .

Makabryczne skutki uderzenia w drzewo

Kierowca samochodu poruszał się od strony drogi krajowej nr 50 w kierunku Kolonii Dziecinów. Według wstępnych ustaleń pojazd mógł jechać z bardzo dużą prędkością. Niewykluczone, że w trakcie pokonywania przejazdu kolejowego auto wybiło się w powietrze i w rezultacie uderzyło w przydrożne drzewo.

Skutki wypadku były makabryczne. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd - wedle relacji - został niemal owinięty wokół pnia drzewa.

Na miejscu pracowali strażacy oraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga była całkowicie zablokowana.

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