Tragiczny wypadek w gminie Raciąż

W poniedziałek 23 listopada późnym wieczorem (około godziny 23:40) doszło do tragicznego zdarzenia na drodze w miejscowości Lipa w gminie Raciąż.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, kierując Fordem w stronę Glinojecka, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z ciężarowym Volvo, którym kierował obywatel Litwy.

Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 21-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.

Ford rozleciał się na dwa kawałki

Z informacji osób obecnych na miejscu wynika, że siła uderzenia była tak potężna, że Ford rozpadł się na dwie części.

Tuż po wypadku droga krajowa numer 60 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora, które mają pomóc odpowiedzieć na pytania o szczegóły i okoliczności tego dramatycznego wypadku.

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