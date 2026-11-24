Donosy na policjantów z Krakowa. Działania funkcjonariuszy pod lupą prokuratury

Kulisy sprawy związanej z pismami trafiającymi do organów ścigania przedstawił na łamach „Faktu” prokurator Eryk Stasielak, pełniący funkcję Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości otwarcie przyznał, że oficjalne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa są wymierzone w obu odznaczonych funkcjonariuszy.

- Mamy stan procesowy taki, że zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obydwu funkcjonariuszy, nie tylko jednego – przekazał prokurator Eryk Stasielak w rozmowie z „Faktem”.

Jakie konkretnie pretensje formułują osoby składające te pisma? Z wyjaśnień śledczych wynika, że główne oskarżenia odnoszą się do rzekomego przekroczenia uprawnień podczas wykorzystania broni palnej bezpośrednio na miejscu tragedii.

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Osoby stojące za tymi oskarżeniami wykazały się dużą nieustępliwością, przez co dokumenty krążyły pomiędzy różnymi jednostkami w całej Polsce. Śledczy nie potrafią obecnie podać dokładnej liczby nadesłanych pism, gdyż autorzy wysyłali swoje zawiadomienia masowo do wielu rozmaitych instytucji. Ostatecznie cała ta korespondencja została przekazana do rozpatrzenia przez krakowski wydział Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy od samego początku wyraźnie podkreślają, że we własnym zakresie nie znaleźli najmniejszych powodów do podważania w pełni profesjonalnej postawy policjantów podczas pełnienia służby. Obowiązujące w Polsce przepisy są jednak nieugięte i wymuszają dokładne zweryfikowanie każdego oficjalnego sygnału, nawet jeśli jego nadawcami są osoby mające związek ze światem przestępczym.

- W momencie, kiedy wpływa zawiadomienie, musi mu być nadany stosowny bieg procesowy. Nie można, oględnie mówiąc, wyrzucić go do kosza – tłumaczy prok. Stasielak dla „Faktu”. Przeprowadzenie szczegółowego postępowania sprawdzającego otworzy prokuratorowi drogę do wydania decyzji o formalnym wszczęciu śledztwa lub jego odmowie. W sytuacji, gdy zarzuty zostaną uznane za całkowicie bezpodstawne, autorzy tych donosów muszą liczyć się z zarzutami za fałszywe oskarżenie.

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