Michał Oksiński, sprawca masakry w Krakowie, był kilka lat wcześniej uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Internauci odnaleźli wideo, na którym Oksiński opowiada o konkursie wiedzy normalizacyjnej.

Na nagraniu Oksiński sprawa wrażenie spokojnego, nieco wycofanego i nieśmiałego ucznia.

Zaskakujące wideo z zamachowcem. Jako uczeń wygrał szkolny konkurs

Internauci natrafili w sieci na materiał filmowy sprzed kilku lat, którego bohaterem jest Michał Oksiński, wówczas uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na opublikowanym nagraniu wideo widać, jak przyszły sprawca krakowskiej tragedii, wspólnie ze swoimi szkolnymi kolegami, z dumą opowiada o wygranym wojewódzkim konkursie wiedzy normalizacyjnej. Nic w jego zachowaniu nie zwiastowało późniejszego dramatu.

Archiwalne nagranie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Użytkownicy internetu próbują zrozumieć, jak doszło do tak radykalnej i przerażającej zmiany w zachowaniu młodego człowieka. Wielu komentujących zwraca uwagę na jego spokojną postawę i brak jakichkolwiek niepokojących sygnałów w tamtym okresie.

- Na tym nagraniu wydaje się normalny, jedynie może trochę nieśmiały – napisała jedna z komentujących osób.

- Co mu do głowy strzeliło? Tak zmarnować sobie życie i innym... Że też w porę nie zajęli się nim jacyś specjaliści. Szkoda dzieciaka... - pisze inny internauta.

- Kurczę normalnie szok, chłopak faktycznie wydaje się trochę wycofany tak jak o nim mówili , nieśmiały, raczej sprawia wrażenie wrażliwego i ten wygląd taki trochę dziewczęcy wygląda na kogoś kto by nie skrzywdził muchy... Nawet i trochę przystojny, kto by pomyślał że okaże się tak niebezpieczny jak pomyśle że zabił z zimną krwią swoją rodzinę , nie mogę tego pojąć. Zrobiło mi się strasznie zimno po obejrzeniu tego, wygląda tak niewinnie a chciał zamordować tak wiele istnień... - brzmi inny komentarz.

Tragiczny zamach w Krakowie

Przypomnijmy, że w zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie zginęło sześć osób. Dodatkowo okazało się, że w rodzinnym mieszkaniu Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały odnalezione trzy ciała członków jego rodziny: matki, ojca i siostry. Również oni padli ofiarą okrutnego zabójstwa. Ofiar mogło być jeszcze więcej, ponieważ w Krakowie zamachowiec ranił kilkanaście osób. 24-latek został zastrzelony przez jednego z interweniujących policjantów.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały!

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