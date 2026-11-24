Mateusz Morawiecki zorganizował konferencję prasową przed zakładem LG, gdzie szykują się największe zwolnienia. W samo południe spotkał się też z rolnikami z powiatu mławskiego w Miejskim Domu Kultury. Były premier mówił, że pracę mają stracić przede wszystkim polscy pracownicy zatrudnieni na etatach, a w zakładzie mają pozostać obcokrajowcy zatrudnieni przez agencje pracy.

– Moim zdaniem to jest skandal, że zwalniani są pracownicy, polscy pracownicy tutaj w Mławie, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Mówię do rządzących: rujnujecie gospodarkę, likwidujecie miejsca pracy. Tutaj trzeba przyciągnąć branżowych inwestorów. Tu trzeba podać ulgi podatkowe – mówi nam Morawiecki.

Boją się, że wylądują na bruku

Pracownicy LG, z którymi rozmawialiśmy, nie wiedzą jeszcze, czy znajdą się na przygotowywanych listach do zwolnienia. Boją się nawet pokazać twarz w gazecie. Niektórzy pracują w zakładzie od wielu lat. Teraz nie wiedzą, czy za kilka miesięcy będą mieli z czego żyć.

Co ja tu będę się wyrywał? Jak coś powiem, pokażę twarz, to mnie pierwszego zwolnią. Boję się, mam kredyt, rodzinę na utrzymaniu – mówi pan Roman, którego spotkaliśmy przed fabryką.

Pani Ania przyjechała z Ukrainy. W LG pracuje od czterech i pół roku, razem z mężem.

Jeżeli zostanę zwolniona, wyjeżdżam stąd. Boimy się wszyscy – mówi krótko.

Dramat pracowników może szybko stać się dramatem całego miasta. Pani Angelika Wydrunia (29 l.), pracownica mławskiego sklepu z ubraniami dla dzieci, obawia się efektu domina.

Jeżeli tysiąc osób straci źródło utrzymania, z rynku mogą zacząć znikać również sklepy i punkty usługowe. To dramat. Sama mam dwójkę dzieci na utrzymaniu, już pracuję na dwa etaty, w sklepie i jako przedstawiciel kredytowy – mówi mama dwójki dzieci.

Setki zwolnień to dopiero początek? Mławie grozi los Detroit

Oficjalnie Powiatowy Urząd Pracy w Mławie otrzymał zawiadomienia o planowanym zwolnieniu 759 osób. Najwięcej, bo aż 460, w LG Electronics. Kolejne 131 osób może stracić pracę w Top Run Poland, 88 w Heesung Electronics Poland, a 80 w Curtis Evoplast. Dwie z tych firm planują zakończenie działalności w Mławie. Redukcje mają być przeprowadzane na przełomie 2026 i 2027 roku, przy czym największa fala zwolnień w LG zaplanowana jest od końca stycznia do końca marca.

Jednak, jak wcześniej ustalił „Super Express”, rzeczywista skala redukcji może być większa. Oficjalne statystyki mogą nie obejmować pracowników zatrudnionych przez agencje pracy. Nie wiadomo, ilu z nich straci źródło utrzymania. Niewykluczone, że łącznie zagrożonych jest ponad tysiąc osób.

Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie? – mówił nam Kamil Przybyszewski, radny Mławy.

To właśnie sytuacja starszych pracowników budzi szczególny niepokój. Ludzie, którzy spędzili w fabrykach kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, nagle muszą zastanawiać się, gdzie znajdą nową pracę i z czego utrzymają rodziny. Wielu z nich nie wyobraża sobie rozpoczynania kariery zawodowej od początku.

Przybyszewski ostrzegał nas również przed gospodarczym kataklizmem. Pozostałe zakłady objęte zwolnieniami są powiązane z produkcją LG. Ograniczenie działalności największego koncernu uderza więc również w jego kooperantów. A jeśli z miasta znikną setki miejsc pracy, ucierpią także sklepy, restauracje i drobni przedsiębiorcy. Mniej pracowników to mniej klientów, mniejsze obroty i ryzyko zamykania kolejnych biznesów.

Radny porównuje zagrożenie do losu amerykańskiego Detroit, uzależnionego niegdyś od przemysłu motoryzacyjnego. Obawia się, że Mława również może zacząć się wyludniać, a kryzys jednego wielkiego pracodawcy pociągnie za sobą upadek kolejnych firm.

Problem dostrzega także radny Zbigniew Ruszkowski.

Ludzie z Mławy od kilku miesięcy dzwonią do mnie i pytają, czy nie słyszałem o jakiejś pracy? – opowiadał nam.

Tymczasem stopa bezrobocia w powiecie mławskim, według dyrektora miejscowego urzędu pracy Witolda Żerańskiego, wynosi już 7,2 proc. To znacznie więcej niż średnia na Mazowszu. Urzędnicy spodziewają się dalszego wzrostu bezrobocia na początku przyszłego roku.

Mławski urząd pracy przygotowuje już pomoc dla zwalnianych, w tym doradztwo zawodowe i szkolenia. Wystąpił również o dodatkowe środki z ministerstwa.

Morawiecki: Zielony Ład niszczy teraz miejsca pracy

Zwolnienia dotykają także innych miejscowości. Na Warmii i Mazurach problemy przeżywają zakłady branży drzewnej i meblarskiej. Redukcje zatrudnienia objęły między innymi fabryki IKEA w Wielbarku i Lubawie. Kolejne przedsiębiorstwa ograniczają produkcję lub kończą działalność. Rosną też obawy przed przenoszeniem produkcji do tańszych krajów.

Zapytaliśmy Morawieckiego, czy obecna sytuacja nie jest również konsekwencją jego polityki i zgody na Zielony Ład.

Nigdy nie było mojej zgody na Zielony Ład. Zielony Ład niszczy teraz miejsca pracy. Mamy jedne z najdroższych cen energii w Polsce – odpowiada były premier.

Były premier oskarża również Orlen o zawyżanie cen gazu. Jego zdaniem wysokie koszty energii są jedną z przyczyn problemów polskich przedsiębiorstw.

Orlen łupi Polaków. Kupuje gaz po 100 zł za megawatogodzinę, a sprzedaje po 400–450. To jak mają nie padać zakłady w Mławie i w całej Polsce – mówi na zakończenie rozmowy z „Super Expressem” Morawiecki.

Dla mieszkańców Mławy najważniejsze pozostaje jednak nie to, kto ponosi polityczną winę, lecz czy za kilka miesięcy będą mieli gdzie pracować i za co utrzymać swoje rodziny.