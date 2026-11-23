W Mławie narasta strach o przyszłość. Dla setek ludzi nadchodzący rok może oznaczać utratę nie tylko pracy, ale również poczucia bezpieczeństwa, budowanego przez długie lata. Co zrobić, kiedy po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach pracy w fabryce nagle trzeba zaczynać wszystko od nowa? Gdzie szukać zatrudnienia, kiedy podobny los spotyka setki innych osób?

Powiatowy Urząd Pracy poinformował o planowanych zwolnieniach grupowych w czterech firmach z branży elektronicznej. Najwięcej, bo aż 460 osób, może stracić zatrudnienie w LG Electronics. Kolejne 131 zwolnień zapowiedziała firma Top Run Poland, 88 Heesung Electronics Poland, a 80 Curtis Evoplast. Dwa z tych zakładów planują zakończenie działalności produkcyjnej w Mławie. Największa fala zwolnień ma nadejść od stycznia do marca 2027 roku.

To jednak może być dopiero początek dramatu. Jak ustalił „Super Express”, w mławskich zakładach pracuje również wiele osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy. Z naszych informacji wynika także, że w LG pracują cudzoziemcy na podstawie umów zlecenia. Nie wiadomo, ilu z nich straci źródło utrzymania i czy zostali uwzględnieni w oficjalnych statystykach. Niewykluczone więc, że rzeczywista skala redukcji będzie znacznie większa, a liczba osób, które stracą pracę, przekroczy tysiąc.

„Co mają zrobić ludzie po pięćdziesiątce?”. Mławie grozi los Detroit

– Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie? – mówi „Super Expressowi” Kamil Przybyszewski, radny Mławy.

Dla wielu mieszkańców praca w fabryce była podstawą utrzymania całej rodziny. Niektórzy związali z tymi zakładami niemal całe zawodowe życie. Teraz muszą zastanawiać się, jak opłacą rachunki, z czego utrzymają dom i czy ktokolwiek będzie chciał ich zatrudnić w tym wieku. Do radnego dzwonią ludzie, którzy nie wiedzą, co dalej robić i jak mają sobie poradzić.

Przybyszewski podkreśla, że oficjalny bilans zwolnień może nie uwzględniać licznej grupy pracowników agencyjnych. Obawia się również, że to nie koniec problemów.

– O tym, że tak może być, było wiadomo od co najmniej kilku lat – podkreśla.

Radny przypomina, że już wcześniej pojawiały się informacje o poszukiwaniu przez koncern innych miejsc produkcji. Wskazuje na rosnące koszty energii i zatrudnienia oraz wygasanie ulg dla przedsiębiorców. Jako atrakcyjny dla inwestorów kierunek wymienia Egipt, gdzie według jego informacji rozwijana jest produkcja. LG nie potwierdziło jednak dotychczas, że przenosi tam produkcję z Mławy.

Największy dramat może rozegrać się jednak nie tylko za bramami LG. Przybyszewski zwraca uwagę, że pozostałe firmy objęte zwolnieniami są gospodarczo powiązane z koncernem. Przez lata wokół wielkiej fabryki wyrósł cały system przedsiębiorstw, dostawców i kooperantów. Kiedy największy zakład ogranicza produkcję, zamówienia tracą także inne firmy. A wraz z nimi zagrożone są kolejne miejsca pracy.

To może uruchomić prawdziwy efekt domina. Mniej pracowników oznacza mniej osób przyjeżdżających codziennie do Mławy, mniej klientów w sklepach, restauracjach i punktach usługowych. Mniejsze obroty mogą z kolei doprowadzić do problemów, a nawet upadku lokalnych biznesów. W ten sposób kryzys przemysłowego giganta może uderzyć również w ludzi, którzy nigdy nie pracowali w LG.

Przybyszewski ostrzega, że Mława stała się zbyt uzależniona od jednego koncernu. Przywołuje przykład amerykańskiego Detroit, którego gospodarka przez dziesięciolecia opierała się na przemyśle motoryzacyjnym. Gdy branża pogrążyła się w kryzysie, miasto zmagało się z masową utratą miejsc pracy, odpływem mieszkańców i upadkiem kolejnych przedsiębiorstw.

Zdaniem radnego Mławie może grozić podobny scenariusz. Obawia się, że bez nowych inwestycji miasto zacznie stopniowo pustoszeć, a kolejne rodziny będą zmuszone szukać przyszłości gdzie indziej.

Samorządowiec chce, aby podczas najbliższej sesji rady miasta doszło do publicznej debaty z przedstawicielami LG. Jak podkreśla, o przyszłości tysięcy mieszkańców trzeba rozmawiać otwarcie, a nie wyłącznie podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami.

Burmistrz uspokaja, radni ostrzegają. Kto da ludziom nową pracę?

Burmistrz Mławy Piotr Jankowski próbuje uspokajać mieszkańców. W oficjalnym komunikacie poinformował, że wielokrotnie rozmawiał z prezesem LG Electronics Mława Jeong Tack Kimem i otrzymywał zapewnienia, że koncern nie zamierza całkowicie opuszczać miasta. Ograniczona ma zostać jedynie produkcja, która przestała być rentowna. Zakład ma nadal funkcjonować i zatrudniać pracowników.

Z kolei przedstawiciel miejskiego wydziału promocji w rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, że burmistrzowi „leży na sercu dobro mieszkańców”. Przyznał jednak, że samorząd nie ma możliwości zmuszenia prywatnej firmy do utrzymania produkcji i miejsc pracy.

Władze miasta wskazują na dwie szanse: planowaną rozbudowę zakładu Wipasz S.A. i rozmowy z Wojskiem Polskim dotyczące budowy bazy wojskowej w Mławie. Obie inwestycje mają w przyszłości przynieść dodatkowe zatrudnienie.

Tyle że mieszkańcy tracą pracę już teraz, a nowe inwestycje pozostają melodią przyszłości.

– W dużej mierze mówimy o fabryce zautomatyzowanej – mówi radny Zbigniew Ruszkowski o planowanej rozbudowie Wipasz.

Według nieoficjalnych informacji, którymi dysponuje radny, inwestycja mogłaby przynieść około 200 nowych miejsc pracy. To zaledwie część etatów zagrożonych likwidacją.

Ruszkowski studzi też nadzieje związane z bazą wojskową. Jak wyjaśnia, nie chodzi o budowę zupełnie nowej jednostki od podstaw. Ministerstwo Obrony Narodowej miało potwierdzić zainteresowanie przedsięwzięciem, ale według radnego jego realizacji nie należy spodziewać się w 2027 roku. Oznacza to, że ewentualne nowe miejsca pracy pojawiłyby się dopiero w kolejnych latach. Co więcej, zdaniem Ruszkowskiego ich liczba byłaby znacznie, znacznie mniejsza niż tysiąc.

A problem ze znalezieniem zatrudnienia w Mławie nie pojawił się wczoraj.

– Ludzie z Mławy od kilku miesięcy dzwonią do mnie i pytają, czy nie słyszałem o jakiejś pracy? – opowiada Ruszkowski.

Bezrobocie już jest wysokie. A będzie jeszcze gorzej

Sytuacja na lokalnym rynku pracy już teraz jest trudna. Jak przekazał nam Witold Żerański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, stopa bezrobocia w powiecie wynosi obecnie 7,2 proc. To wyraźnie więcej niż średnia dla województwa mazowieckiego, która według danych GUS za wrzesień wynosiła 4,5 proc. W tym samym miesiącu w całym kraju bezrobocie sięgało 5,8 proc.

A najgorsze może dopiero nadejść. Mławski urząd pracy spodziewa się, że na początku przyszłego roku liczba bezrobotnych wzrośnie. Na lokalny rynek pracy mogą bowiem trafić setki osób poszukujących zatrudnienia niemal w tym samym czasie.

– Rozpoczęliśmy procedurę pomocy dla tych osób już teraz. Będzie to wsparcie czterotorowe – zapewnia „Super Express” Witold Żerański.

Urząd pracy już kontaktuje się z przedsiębiorstwami planującymi zwolnienia, aby uzgodnić warunki pomocy pracownikom. Jednocześnie analizuje zapotrzebowanie innych firm na nowych pracowników oraz przygotowuje doradztwo zawodowe dla osób, które stracą zatrudnienie.

To jednak nie wszystko. Urząd wystąpił również do ministerstwa o dodatkowe środki finansowe, które mają umożliwić organizację szkoleń, przekwalifikowanie zwalnianych i pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Tylko czy lokalny rynek będzie w stanie wchłonąć tak dużą liczbę pracowników? Zwłaszcza tych, którzy większość zawodowego życia spędzili przy jednej linii produkcyjnej i teraz, mając pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat, muszą szukać nowego zajęcia.

Politycy zapowiadają pomoc. Mieszkańcy czekają na konkrety

W poniedziałek (23 listopada) sprawa zwolnień stała się również tematem politycznych wystąpień. Do Mławy przyjechał były premier Mateusz Morawiecki. W zapowiedzianej konferencji prasowej uczestniczyć mieli także posłanka Anna Cicholska oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.

Z kolei posłanka Maria Koźlakiewicz spotkała się z dyrektorem mławskiego urzędu pracy. Zapowiedziała, że wystąpi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z Funduszu Pracy na pomoc zwalnianym mieszkańcom.

Na razie są to jednak przede wszystkim zapowiedzi i przygotowania. Tymczasem dla setek ludzi z Mławy zbliżający się nowy rok może oznaczać początek najtrudniejszego okresu w życiu. Po latach pracy w jednym miejscu będą musieli zaczynać od nowa. Niektórzy być może znajdą zatrudnienie w innych zakładach. Inni staną przed wyborem: bezrobocie albo wyjazd za pracą.

A jeśli wraz z ograniczeniem produkcji w LG zaczną upadać kolejne firmy, dramat pojedynczych rodzin może zamienić się w kryzys całego miasta.

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