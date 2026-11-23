Była niedziela (22 listopada), godzina 21.40. Na drodze krajowej nr 57 w Mchówku, niedaleko Przasnysza, panowały ciemności. Na prostym, nieoświetlonym odcinku jezdni kierowca Audi Q5 wyprzedzał inny samochód. Wtedy doszło do tragedii. Auto potrąciło idącego drogą 35-letniego mężczyznę.

Siła uderzenia okazała się tragiczna w skutkach. Mimo podjętych działań życia mieszkańca powiatu przasnyskiego nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Za kierownicą Audi siedział zaledwie 19-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Pieszy nie miał odblasków? Policja bada przyczyny tragedii

Jak dowiedział się „Super Express”, ze wstępnych informacji policji wynika, że potrącony mężczyzna nie miał elementów odblaskowych. To ważny szczegół, ponieważ do wypadku doszło po zmroku, poza obszarem zabudowanym, na drodze pozbawionej oświetlenia.

Czy kierowca miał szansę w porę zauważyć pieszego? Czy brak odblasków przyczynił się do jego śmierci? Na odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać. Jak przekazała nam oficer prasowa przasnyskiej policji, na wskazanie przyczyn wypadku jest za wcześnie. Działania służb nadal trwają.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Dokładne okoliczności śmiertelnego potrącenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Policja przypomina, jak wielkie znaczenie ma widoczność pieszych na drodze, szczególnie jesienią i zimą, gdy zmrok zapada bardzo wcześnie.

– Nawet niewielki odblask może sprawić, że pieszy zostanie zauważony przez kierującego z większej odległości – podkreśla asp. Ilona Cichocka z przasnyskiej policji w oficjalnym komunikacie.

Czy właśnie takiego odblasku zabrakło w niedzielny wieczór? To jedna z okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. Na razie nie ustalono, kto ponosi odpowiedzialność za śmiertelny wypadek.