Kiermasz bożonarodzeniowy w Krakowie. Co kupimy na Małym Rynku i jak działa Karta Krakowska?

Podczas drugiej odsłony świątecznego jarmarku na krakowskim Małym Rynku na gości czekają 64 starannie dobrane stoiska handlowe. W asortymencie znajdą się tradycyjne szopki krakowskie, wyroby drewniane i ceramiczne, autorskie grafiki, biżuteria, a także ręcznie zdobione bombki, w Małopolsce określane mianem baniek. Obok stoisk z rzemiosłem pojawią się punkty oferujące rozgrzewające napoje, regionalne wypieki i klasyczne potrawy świąteczne.

Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą liczyć na znaczące odciążenie domowego budżetu dzięki specjalnym zniżkom. Osoby posiadające Kartę Krakowską zapłacą o 40 procent mniej za produkty spożywcze i gastronomię, co obejmuje gorące dania, regionalne specjały oraz napoje bezalkoholowe.

Atrakcje na Małym Rynku w Krakowie. Darmowe warsztaty, koncerty i szopki krakowskie

Spójna oprawa wizualna ma podkreślić kameralny klimat Małego Rynku, który wzorowany jest na najlepszych niemieckich oraz austriackich jarmarkach dzielnicowych. W centralnym punkcie stanie drzewko świąteczne o wysokości przekraczającej dziesięć metrów, otoczone świetlnymi girlandami i specjalnymi instalacjami, takimi jak złota rama do pamiątkowych fotografii czy świecąca bombka wyposażona w siedzisko.

Organizatorzy krakowskiego kiermaszu bożonarodzeniowego przygotowali również darmowy i rozbudowany program edukacyjno-kulturalny, wykraczający poza samą ofertę handlową. Zaplanowano wspólne kolędowanie podczas koncertów oraz familijne warsztaty rękodzieła. Ważnym punktem wydarzenia będzie pokaz szopkarstwa krakowskiego, wpisanego na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, a na dedykowanym stoisku swoje prace pokażą nawet najmłodsi autorzy.

„Szopka potrafi zatrzymać przy sobie dzieci i dorosłych. Kiedy można porozmawiać z jej autorem i dowiedzieć się, jak powstawała, ta tradycja staje się znacznie bliższa” – podkreśla Michał Czerski, juror Konkursu Szopek Krakowskich i partner wydarzenia.

Stoiska będzie można odwiedzać od niedzieli do czwartku między 10.00 a 22.00, natomiast w piątki i soboty czas pracy wydłużono od 10.00 do 23.00. Zarówno wejście na teren jarmarku, jak i uczestnictwo we wszystkich warsztatach oraz atrakcjach jest w pełni bezpłatne.

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