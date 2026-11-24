Język prosty jak rozmowa przy stole. „Test przechodnia” Grzegorza Lindenberga

Przed 1991 rokiem polska prasa dzieliła się zasadniczo na dwa nurty: skostniałe gazety o peerelowskim rodowodzie oraz pełne patosu i hermetycznego języka tytuły postsolidarnościowe. Oba traktowały czytelnika z góry, z profesorską wyższością.

„Super Express" był inny - dla ludzi i o ludziach. Jako pierwszy tabloid wprowadził językową rewolucję: krótkie, dynamiczne zdania zamiast wielokrotnie złożonych; bez nowomowy urzędniczej i żargonu. Skomplikowane ustawy czy podatki tłumaczono na konkretne kwoty w portfelu emeryta i pracownika; maksymalna siła skrótu myślowego w tytule - nagłówek przestał być suchym sprawozdaniem, a stał się emocjonalną puentą, która przyciągała wzrok z odległości kilku metrów od kiosku. Bo emocje były i są tym, co tabloid chce swoim Czytelnikom pokazać i opisać.

Dziś ten styl być może nikogo nie dziwi. Emocje w artykułach i poruszanych tematach są znamienne dla wielu tytułów, portali i stacji telewizyjnych, dla mediów tradycyjnych i cyfrowych. Ale to „Super Express” jako pierwszy zaszczepił taki styl w polskiej prasie.

Pierwszy redaktor naczelny „Super Expressu”, Grzegorz Lindenberg, zarządził, że teksty pisane przez reporterów zanoszono do oceny przypadkowym osobom zaproszonym z ulicy. Jeśli czytelnik zmarszczył brwi, zaciął się lub nie rozumiał skomplikowanego pojęcia - dziennikarz musiał pisać artykuł od nowa.

Technologiczni pionierzy: kolor, telewizja i internet przed konkurencją

Stereotyp tabloidu często kojarzy się wyłącznie z sensacją, tymczasem historia „Super Expressu” to przede wszystkim pasmo bezprecedensowych innowacji technologicznych i formatowych. Dość powiedzieć, że jako pierwsi mieliśmy „Super Tydzień” - pierwszy w historii polskiej prasy codziennej autorski, pełnokolorowy dodatek telewizyjny. W czasach raczkującej telewizji komercyjnej, to SE zrozumiał, że ramówka TV staje się dla milionów Polaków najważniejszym przewodnikiem po weekendzie.

Co więcej, byliśmy pierwszym w pełni kolorowym dziennikiem w Polsce. Podczas gdy konkurencja tkwiła w czerni i bieli z okazjonalnym kolorem, „Super Express” postawił na nowoczesny, w pełni kolorowy druk. Tym samym na zawsze zmienił standardy estetyczne polskiej prasy. Czytelnicy naszej gazety byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.

SE.pl działało zanim to było modne

Nie każdy też pamięta, że SE miał swój portal internetowy zanim to było modne! Tak, zanim powstały największe portale horyzontalne w Polsce, w roku 1995, gdy internet w Polsce właściwie dopiero raczkował, „Super Express” uruchomił serwis SE.pl jako jedną z pierwszych witryn prasowych w kraju, kładąc podwaliny pod dzisiejszą potęgę cyfrową Grupy ZPR Media.

Grywalizacja i lojalność: Od słynnej „Zdrapki” po rekordowe wygrane

Zanim pojęcie grywalizacji weszło do podręczników marketingu, „Super Express” w 1992 roku wprowadził na rynek... „Zdrapkę”. Był to absolutny przełom w budowaniu codziennego nawyku czytelniczego. Gazeta przestała być tylko biernym źródłem wiedzy – stała się interaktywną rozrywką i szansą na odmianę losu i lepsze życie!

W grudniu 2003 roku, w zorganizowanej przez redakcję grze „Złote Życie”, padła najwyższa w historii polskiej prasy jednorazowa wygrana w gotówce – 500 000 złotych.

Do historii przeszły także wpadki, które tylko potwierdzały skalę fenomenu – jak słynna pomyłka drukarska z lat 90., w wyniku której tysiące czytelników było przekonanych, że wygrało odkurzacze Zelmera.

Prowokacja jako metoda kontroli państwa

„Super Express” udowodnił, że tabloid może być bardziej bezkompromisowy i odważny w kontrolowaniu struktur państwa niż stateczne dzienniki opiniotwórcze. Kiedy redakcja chciała dowieść luki w bezpieczeństwie publicznym, nie czekała na oświadczenia rzeczników prasowych - wysyłała reporterów w teren.

Wystarczy przypomnieć głośną prowokację dziennikarską z zakupem trotylu w centrum Warszawy. Połowa lat 90. była naznaczona wojną gangów i serią wybuchów bombowych. Wtedy właśnie reporterzy „SE” kupili na czarnym rynku sześć lasek trotylu z lontem za 50 milionów starych złotych, by pokazać dramatyczną bezradność policji.

Efekt? Saperzy pojawili się w Alejach Jerozolimskich, antyterroryści wkroczyli do redakcji, a ówczesny prezes został zatrzymany na 48 godzin. Gazeta jednak osiągnęła cel: obnażyła patologię i zmusiła służby do działania.

Człowiek w centrum uwagi. SE zawsze „Po Twojej stronie”

Być może najważniejszą zmianą, jaką „Super Express” wniósł do polskich mediów, była radykalna zmiana bohatera. Gazety transformacyjne żyły problemami warszawskich elit, sporami gabinetowymi i prywatyzacją. Dla „Super Expressu” najważniejszy stał się człowiek z mniejszych miejscowości - rencista, oszukany rolnik, chora matka czy bezradny lokator.

Hasło „Po Twojej stronie” nie było pustym sloganem. Po dramatycznym liście 18-letniej córki chorego na raka pana Piotra z Radomia redakcja wywalczyła od koncernu farmaceutycznego lek o wartości dziesiątek tysięcy złotych. Kiedy sparaliżowany Janusz Świtaj walczył o prawo do eutanazji, dziennikarze „SE” zmobilizowali Polaków do wysyłania słów wsparcia. Rezultat? Mężczyzna odzyskał wiarę w życie i sam założył fundację pomagającą innym niepełnosprawnym. Redakcja wywalczyła coś bezcennego: ocalenie godności.

Akcje społeczne mają sens

Pokazaliśmy też, że akcje społeczne mają sens. Głośna kampania z 2008 roku „10 milionów Polaków żąda: Znieście podatek emerytom!” czy ogólnokrajowa krucjata „STOP pijanym kierowcom” pokazały, że gazeta codzienna potrafi tworzyć prawo i wywierać realny nacisk na parlament.

Globalny zasięg "Super Expressu"

„Super Express” jako pierwszy polski dziennik zrozumiał zjawisko emigracji zarobkowej i mentalnej więzi Polonii z krajem. Już w 1996 roku wystartowało wydanie nowojorskie, a w 2010 roku gazeta zaczęła ukazywać się w Chicago. Dla setek tysięcy rodaków za oceanem stała się codziennym łącznikiem z ojczyzną.

Amerykańskie wydanie SE było ewenementem na polskim rynku. Zostało bardzo dobrze przyjęte przez Polonię.

Era wideo: kanał na YouTube, nowe formaty i debata prezydencka

Co ważne, wraz z rozwojem ery cyfrowej redakcja nie dała się zepchnąć do defensywy. Dynamiczne studio wideo, kanały na YouTube, programy publicystyczne na żywo w sieci i formaty takie jak nowa formuła debaty prezydenckiej (z bezpośrednimi pytaniami kandydatów do kandydatów), a także Radio AI udowadniają, że „Super Express” z tradycyjnej gazety papierowej przeobraził się w nowoczesną, opiniotwórczą platformę multimedialną, która nadal dyktuje warunki w polskiej debacie publicznej.