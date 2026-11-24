Sąd Najwyższy uchylił wyrok łączny wobec Kajetana P. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny orzekał w trzyosobowym składzie, choć w tej sprawie powinno zasiadać pięciu sędziów.

Prawomocna kara dożywotniego więzienia za zabójstwo lektorki pozostaje w mocy.

Pokój Zbrodni - Rozczłonkował i ukrył Michała

Odciął jej głowę, ciało zapakował do torby. Makabryczna zbrodnia na Woli

Do zbrodni doszło 3 lutego 2016 roku w Warszawie. Kajetan P. umówił się na lekcję języka włoskiego z 30-letnią Katarzyną J. w jej mieszkaniu na Woli. Kobieta nie mogła przypuszczać, że spotkanie zakończy się tak potworną zbrodnią. Mężczyzna zamordował lektorkę, a następnie odciął jej głowę i rozczłonkował ciało.

Szczątki ofiary zapakował do torby i przewiózł taksówką do wynajmowanego mieszkania przy ulicy Potockiej na Żoliborzu. Tam wzniecił pożar, próbując zatrzeć ślady. Makabrycznego odkrycia dokonali strażacy wezwani do gaszenia ognia. W mieszkaniu znaleziono rozczłonkowane zwłoki kobiety.

Kajetan P. uciekł z Polski. Po jedenastu dniach poszukiwań został zatrzymany na Malcie i sprowadzony do kraju. Sprawę szczegółowo opisywał „Super Express”.

Dożywocie za zabójstwo. Teraz Sąd Najwyższy uchylił wyrok łączny

W styczniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kajetana P. na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo Katarzyny J. Mężczyzna odpowiadał również za inne przestępstwa, w tym atak na psycholożkę w areszcie śledczym, napaść na policjanta i znieważanie funkcjonariuszy.

W marcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok łączny, obejmujący kary za poszczególne przestępstwa. Następnie sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który 2 września 2025 roku utrzymał to rozstrzygnięcie w mocy.

Teraz nastąpił jednak zwrot. Jak podała „Rzeczpospolita”, Sąd Najwyższy rozpoznał kasację 16 listopada 2026 roku i uchylił wyrok łączny.

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Trzech sędziów zamiast pięciu. Na tym polegał błąd

Powodem uchylenia orzeczenia była nienależyta obsada Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W drugiej instancji wyrok rozpoznawało trzech sędziów, choć zgodnie z przepisami, w sprawach dotyczących kary dożywotniego pozbawienia wolności wymagany jest skład pięcioosobowy.

Sąd Najwyższy wskazał, że ten obowiązek dotyczy również postępowań w sprawie wyroku łącznego. W uzasadnieniu podkreślono, że przepis nie pozostawia w tej kwestii miejsca na dowolną interpretację. Sprawa wyroku łącznego wróci teraz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd będzie musiał ponownie ją rozpoznać, tym razem w prawidłowym składzie.

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Kajetan P. nie wyjdzie na wolność

Uchylenie wyroku łącznego nie oznacza jednak, że Kajetan P. odzyska wolność. Sąd Najwyższy nie uchylił prawomocnego wyroku skazującego go na dożywocie za zabójstwo Katarzyny J. Kara ta nadal obowiązuje i jest wykonywana.

Źródło: se.pl, Rzeczpospolita