Wstrząsająca zbrodnia w Walii: 14-letnia Lilly Jones zaginęła po urodzinach, a jej zmasakrowane ciało odnaleziono w lesie z licznymi ranami kłutymi.

Zatrzymano rówieśnika, z którym dziewczynka była widziana; kluczowe dowody to DNA ofiary pod jego paznokciami oraz nóż ze śladami krwi znaleziony w jego mieszkaniu.

Poznaj szokujące szczegóły śledztwa, które doprowadziło do oskarżenia 14-latka, i dowiedz się, jakie dowody mogą przesądzić o jego winie.

Lilly Jones dzień przed swoim zaginięciem obchodziła czternaste urodziny. Dokładnie 20 czerwca tego roku dziewczynka mieszkająca w Walii wyszła z domu około 18.30. Swojemu ojcu powiedziała, że niedługo wróci. Kamery monitoringu ostatni raz zarejestrowały ją w towarzystwie 14-letniego chłopaka. Szli razem w kierunku Duffryn Park. Dziewczynka nie wróciła do domu, a jej tata od razu wezwał służby. Po dwóch dniach przechodzień znalazł zwłoki dziewczyny w pobliskim lesie. Były zmasakrowane.

55 razy dźgnął nożem 14-latkę. Zostawił, gdy konała

Jak ustalono w procesie o morderstwo, 14-letnią dziewczynkę dźgnięto nożem około 55 razy. "Doznała ran kłutych twarzy, szczęki, klatki piersiowej i szyi" - można przeczytać w raporcie, na który powołuje się między innymi "Mirror". Do sprawy zatrzymano chłopca, z którym Lilly była widziana. Prokuratorzy twierdzą, że zaatakował ją nożem, a następnie zostawił w lesie - martwą, albo umierającą.

Oskarżony początkowo twierdził, że ktoś inny ją zabił. Podczas badania pobrano wymaz z jej paznokci i znaleziono tam ślady DNA oskarżonego. 14-latek dodatkowo miał zadrapania na ramieniu. Wkrótce w jego mieszkaniu znaleziono nóż, a na nim niewielkie ślady krwi - krwi zgodnej z DNA Lilly. "Oskarżenie twierdzi, że to właśnie ta broń posłużyła do jej zabicia i że chociaż oskarżony próbował oczyścić nóż, naszym zdaniem nie udało mu się usunąć śladów jej DNA, które znalazły się na rękojeści noża" - mówili prokuratorzy.

Oskarżony wciąż zmienia wersję

Chłopak utrzymywał jednak, że to nie on ją zabił. Stwierdził, że co prawda miał się z nią spotkać 20 czerwca, ale ona na spotkanie nie przyszła. Potem zmienił wersję - powiedział, że jednak się z nią widział, ale potem poszła zobaczyć się z kimś innym.

"Podczas kontroli telefonu należącego do oskarżonego okazało się, że następnego ranka, między 5:49 a 10:02, około 30 razy szukał on haseł związanych z policją i podobnych" - czytamy. Proces trwa, ma się zakończyć za około miesiąc.