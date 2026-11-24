Bez ostrzeżenia rzucił się na emerytów

Do zdarzenia doszło w piątek przed południem w pociągu regionalnym kursującym z Zinnowitz do nadmorskiego kurortu Seebad Heringsdorf na wyspie Uznam. Według ustaleń niemieckiej policji 31-letni Polak niespodziewanie zaatakował starsze małżeństwo.

Mężczyzna miał kilkukrotnie uderzyć pięścią w twarz 71-letnią Niemkę, a także zadawać ciosy w klatkę piersiową jej 72-letniemu towarzyszowi. Gdy pociąg dotarł na stację w Heringsdorfie, na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji federalnej, policji krajowej oraz służby celnej.

Poszkodowana kobieta doznała obrażeń w okolicach skroni i ust. Oboje seniorzy zostali przebadani przez ratowników medycznych.

Agresja wobec policjantów

Jak przekazała policja federalna, Polak od początku zachowywał się agresywnie i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy.

- Mężczyzna wielokrotnie kopał w kierunku interweniujących policjantów. Konieczne było użycie siły fizycznej, obezwładnienie go i założenie kajdanek - poinformował rzecznik policji federalnej w Pasewalku, Igor Weber.

Ponieważ tożsamości zatrzymanego nie udało się od razu jednoznacznie potwierdzić, został przewieziony na posterunek policji federalnej w Ahlbecku.

Przyznał, że brał narkotyki

Na komendzie sytuacja ponownie wymknęła się spod kontroli. Według policji zatrzymany nadal atakował funkcjonariuszy, dlatego po raz kolejny został obezwładniony.

- Podczas czynności procesowych mężczyzna oświadczył, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. Sąd Rejonowy w Stralsundzie wyraził zgodę na pobranie próbki krwi - relacjonuje Igor Weber.

Badanie wykonano w szpitalu powiatowym w Wolgaście. Nawet w trakcie transportu podejrzany miał atakować eskortujących go funkcjonariuszy. Policjanci zdecydowali się wówczas dodatkowo założyć mu kajdanki na nogi.

Potrzebnych było kilku policjantów

Wieczorem do działań na komisariacie w Ahlbecku skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z Heringsdorfu. Jak podkreślają niemieckie służby, nawet wykonanie zdjęć i pobranie odcisków palców wymagało użycia przymusu.

31-latek miał stawiać tak silny opór, że czynności identyfikacyjne przeprowadzało łącznie czterech funkcjonariuszy.

Przekazali go polskiej straży granicznej

Po zakończeniu wszystkich czynności mężczyzna został późnym wieczorem przekazany patrolowi polskiej Straży Granicznej przy dawnym przejściu granicznym w Ahlbecku.

Polak usłyszy zarzuty spowodowania uszkodzenia ciała, stawiania oporu funkcjonariuszom oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych. Śledczy czekają teraz na wyniki badań krwi, które mają potwierdzić, jakie substancje znajdowały się w organizmie zatrzymanego.

80

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie