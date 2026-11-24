Straciła syna i rodziców. Trzcianka jednoczy się po niewyobrażalnej tragedii

Od niedzielnego poranka mieszkańcy Trzcianki żyją tragedią, która rozegrała się przy ulicy Kasztanowej. W płomieniach zginęły trzy osoby, w tym zaledwie 12-letni chłopiec, który przyjechał na weekend do ukochanych dziadków.

Wiesław przez lata pracował jako listonosz. Jego żona Małgorzata prowadziła miejscową agencję pocztową i biuro podróży. Oboje byli dobrze znani i lubiani w mieście.

Po ich śmierci pozostała córka Aleksandra, która straciła również swojego jedynego 12-letniego syna Mikołaja.

W obliczu tragedii mieszkańcy, lokalne instytucje oraz pracownicy Poczty Polskiej postanowili połączyć siły i wesprzeć pogrążoną w żałobie kobietę.

Tragiczny pożar w Trzciance:

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Babcia Mikołaja zdążyła jeszcze zadzwonić po pomoc. Ogień odciął rodzinie drogę ucieczki

Dramat rozegrał się w nocy z 21 na 22 listopada. Po godzinie pierwszej na parterze domu w zabudowie szeregowej przy ulicy Kasztanowej wybuchł pożar.

Na piętrze spali Małgorzata, Wiesław i ich wnuk Mikołaj. Jak opisywał „Super Express”, 59-letnia kobieta przebudziła się i zdążyła jeszcze zadzwonić pod numer alarmowy 112. W tym czasie płomienie szybko rozprzestrzeniały się po budynku.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 1.09, a już pięć minut później byli na miejscu.

Niestety, ogień był tak intensywny, że ratownicy nie mogli dostać się do środka.

– Chcieliśmy tam wejść, ale nie było fizycznej możliwości. Ogień odciął nam drogę – relacjonował „Super Expressowi” asp. Grzegorz Michalak z Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie.

Sąsiedzi wspominali, że przez chwilę widzieli panią Małgorzatę w oknie. Według ich przypuszczeń kobieta mogła próbować ratować męża i wnuczka. Nie udało się jednak wydostać z płonącego domu.

W akcji uczestniczyło 13 zastępów straży pożarnej. Ogień uszkodził również dwa sąsiednie budynki, z których ewakuowano pięć osób.

„Rozumieli go bez słów”. 12-letni Mikołaj był oczkiem w głowie dziadków

Historia małego Mikołaja szczególnie poruszyła mieszkańców Trzcianki. Chłopiec był w spektrum autyzmu. Na co dzień mieszkał z mamą w Pile, gdzie uczęszczał do szkoły i korzystał z rehabilitacji. Bardzo często odwiedzał jednak dziadków, z którymi łączyła go wyjątkowa więź.

– On był ich oczkiem w głowie. Prawie nie mówił, ale oni rozumieli go bez słów, akceptowali i wspierali we wszystkim – opowiadali „Super Expressowi” znajomi rodziny.

Wiesław i Małgorzata cieszyli się z każdego wspólnego weekendu z wnukiem. Niedawno zakończyli remont kuchni i planowali spokojnie spędzić kolejne dni.

Nikt nie przypuszczał, że wspólna noc zakończy się tak ogromną tragedią.

Mama Mikołaja wróciła na pogorzelisko. Jej słowa chwytają za serce

Dzień po pożarze reporterzy „Super Expressu” zastali panią Aleksandrę przy zniszczonym domu rodziców. Kobieta próbowała porządkować pozostałości po pożarze. Ze łzami w oczach przeszukiwała pogorzelisko, a ubrudzone sadzą ręce co jakiś czas płukała w kałuży.

Gdy zapytano ją, czego w tej chwili najbardziej potrzebuje, odpowiedziała tylko:

„Spokoju, teraz to tylko spokoju…”

Te krótkie słowa pokazują ogrom tragedii, z jaką przyszło jej się zmierzyć.

Ruszyły zbiórki dla rodziny. Burmistrz, Caritas i Poczta Polska organizują pomoc

Mieszkańcy Trzcianki nie pozostali obojętni na los poszkodowanych.

Dzięki współpracy burmistrza Krzysztofa Wojciecha Jaworskiego, Centrum Usług Społecznych oraz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej uruchomiono możliwość przekazywania darowizn na rzecz osób dotkniętych pożarem.

Wpłat można dokonywać na rachunek parafialnego Caritasu:

Numer konta: 39 1020 3844 0000 1502 0061 92 13

Tytuł przelewu: „Pomoc poszkodowanym w pożarze”

Ponadto w niedzielę, 13 grudnia, w obu trzcianeckich parafiach zostaną przeprowadzone zbiórki pieniędzy. Pomoc zadeklarował również biskup koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Zadarko. Rodzina może liczyć na wsparcie materialne, organizacyjne i psychologiczne.

W pomoc pani Aleksandrze włączyła się również Fundacja Grupy Poczta Polska. Nie jest to przypadek. Oboje zmarli rodzice kobiety byli związani z pocztą. Pan Wiesław przez wiele lat doręczał mieszkańcom listy, a pani Małgorzata prowadziła agencję pocztową.

Fundacja uruchomiła 23 listopada specjalną zbiórkę koleżeńską na rzecz Aleksandry. Akcja ma potrwać do 30 listopada.

Organizacja zadeklarowała również pomoc finansową w ramach programu „Telegram Nadziei”. Kobieta zostanie także objęta wsparciem podczas przedświątecznej akcji wolontariatu pracowniczego.

Pocztowa społeczność apeluje o solidarność z rodziną i pomoc w tym niezwykle trudnym czasie.

Co było przyczyną pożaru w Trzciance? Śledczy wykluczyli udział osób trzecich

Równolegle trwa postępowanie mające wyjaśnić dokładną przyczynę tragicznego pożaru. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Nadal jednak nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia na parterze domu i dlaczego płomienie tak szybko rozprzestrzeniły się na kolejne pomieszczenia.

Odpowiedzi na te pytania mają przynieść dalsze czynności policji, prokuratury oraz opinia biegłych z zakresu pożarnictwa.