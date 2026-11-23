Było po pierwszej w nocy, gdy strażacy dostali dramatyczne wezwanie. Dzwoniła pani Małgosia, znana i lubiana w całej Trzciance właścicielka biura turystycznego. Jej dom stał w płomieniach, a ona ze swoim mężem Wiesławem (63 l.) i wnukiem Mikołajem zostali uwięzieni na piętrze domu. Pożar wybuchł na parterze.

- Ich dom był cały w boazerii, ale było tam też dużo plastiku, chyba dlatego tak szybko pożar się rozprzestrzenił po całym domu - mówił Super Expressowi Krzysztof Dębek, jeden z najbliższych sąsiadów rodziny.

Języki ognia trawiły meble, zasłony, drewnianą zabudowę domu. Płomienie błyskawicznie zajęły też piętro, na którym spali małżonkowie z wnukiem. 12-letni Mikołaj, chłopiec w spektrum autyzmu, przyjeżdżał do nich na weekendy. Na co dzień mieszkał z mamą w pobliskiej Pile, mieście, w którym była szkoła dla chłopca, dostęp do rehabilitacji. Każdą wolną chwilę spędzał jednak z ukochanymi dziadkami.

- On był ich oczkiem w głowie. Prawie nie mówił, ale oni rozumieli go bez słów, akceptowali i wspierali we wszystkim - opowiadają znajomi rodziny.

Teraz też chcieli spędzić spokojny, miły weekend. Dziadkowie cieszyli się, że skończyli właśnie remont kuchni. Planowali odpocząć i naładować akumulatory przed nadchodzącym tygodniem. Wiesław był w Trzciance listonoszem.

- Bardzo uczynny, uprzejmy i dobry człowiek - wspomina go pan Krzysztof.

Niestety, tej feralnej nocy los napisał dla nich przerażający scenariusz. Małżonkowie z wnukiem utknęli w okropnej pułapce.

- Widziałem jeszcze Małgosię przez chwilę w oknie - mówi jeden z sąsiadków.

Kobieta po tym jak zadzwoniła po pomoc, najprawdopodobniej zdecydowała się spróbować uratować jeszcze swojego wnuka i męża. Przez ratowników była nawet instruowana, co ma robić. Ogień najprawdopodobniej odciął im drogę ucieczki. Choć straż pożarna na miejscu pojawiła się bardzo szybko, nie było też szans na wejście do domu i uratowanie rodziny. Płomienie buchały z budynku i uniemożliwiły wejście do domu.

- Chcieliśmy tam wejść, ale nie było fizycznej możliwości. Ogień odciął nam drogę - powiedział asp. Grzegorz Michalak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 13 zastępów straży pożarnej. Wiadomo już, że prokuratura wstępnie wykluczyła, by ktoś przyczynił się do śmierci Wiesława, Małgorzaty i Mikołaja F. Teraz przed śledczymi analiza zabezpieczonego na miejscu zdarzenia materiału dowodowego. Trzeba ustalić dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Uszkodzeniu uległy też dwa przylegające domy, z których ewakuowano pięć osób.

- Mogą oni liczyć na pomoc gminy - mówi Super Expressowi Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.