Mikołaj przyjechał do ukochanych dziadków na weekend. To była ich ostatnia wspólna noc

Wiesław (†63 l.) i Małgorzata F. (†59 l.) oraz ich 12-letni wnuk Mikołaj zginęli w pożarze domu w Trzciance (woj. wielkopolskie). Chłopiec przyjechał do dziadków na weekend. W nocy, gdy cała trójka spała na piętrze, wybuchł pożar, a ogień odciął im drogę ucieczki. Małgorzata przebudziła się i przed śmiercią zdążyła jeszcze zadzwonić po straż pożarną.

Było już po pierwszej w nocy z soboty na niedzielę (22 listopada), gdy na parterze jednego z domów w zabudowie szeregowej pojawił się ogień. Na piętrze spali pan Wiesław, znany i lubiany listonosz, jego żona Małgorzata, która prowadziła w mieście własne biuro turystyczne, oraz ich wnuk, 12-letni Mikołaj, chłopiec w spektrum autyzmu.

Nastolatek często odwiedzał dziadków i nocował u nich, bo był ich oczkiem w głowie. Nikt nie przypuszczał, że te odwiedziny zakończą się tak tragicznie.

– Takiej tragedii w naszym mieście nie było – powiedział „Super Expressowi” Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.

Babcia zdążyła jeszcze wezwać pomoc. Strażacy byli bezradni wobec żywiołu

Pani Małgorzata przebudziła się i zdążyła jeszcze wezwać straż pożarną. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji służb ogień zdążył objąć cały budynek.

– Zgłoszenie przyjęliśmy po godzinie 1:00, ale mimo że na miejscu byliśmy bardzo szybko, to budynek był już całkowicie zajęty ogniem – mówi asp. Grzegorz Michalak z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Strażak przejętym głosem tłumaczy, że nie było możliwości wejścia do płonącego domu i uratowania rodziny.

– Nie byliśmy w stanie – mówi, wciąż poruszony przebiegiem akcji.

„Jeszcze tydzień temu skończyli remont kuchni”. Sąsiad nie może uwierzyć w tragedię

Według jednej z hipotez pożar wybuchł na parterze i błyskawicznie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Ogień mógł rozprzestrzeniać się szczególnie szybko ze względu na materiały znajdujące się wewnątrz domu.

– Tam wszędzie była boazeria, plastik, drewniane schody… A jeszcze tydzień temu skończyli remont kuchni – mówi przerażony sąsiad, Krzysztof Dębek.

W pożarze uszkodzone zostały również dwa sąsiednie domy. Strażacy musieli zadbać o bezpieczeństwo ich mieszkańców.

– Ewakuowaliśmy z nich pięć osób – dodaje strażak.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 13 zastępów straży pożarnej. Niestety, dla Wiesława, Małgorzaty i ich ukochanego wnuka Mikołaja było już za późno.

Przyczyny tragicznego pożaru są ustalane.