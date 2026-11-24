To już tradycja, że gdy robi się chłodniej, pracownicy poznańskiego Nowego ZOO przeprowadzają akcję "Pelikan". Ptaki przed zimą muszą trafić na "zimowisko" do specjalnie przygotowanych dla nich pomieszczeń.

- Nasz ogród zamieszkuje kilkanaście osobników dwóch gatunków - pelikanów kędzierzawych i różowych. Każdej jesieni czeka je mała zmiana otoczenia, która pozwala im bezpiecznie przetrwać zimowe miesiące - informują pracownicy.

Ptaki są odławiane i przewożone do ogrzewanego wnętrza z basenem.

Mają też możliwość wyjścia na zewnątrz - na przygotowany dla nich wybieg. Będą tu przebywać mniej więcej do marca, choć wiele zależy od pogody.