Zdarzenie miało miejsce 21 listopada na osiedlu Sienkiewicza w Rawiczu. Złodziej ukradł wyprodukowanego w 2003 roku volkswagena polo. Według relacji rawickich funkcjonariuszy zadanie było wyjątkowo proste, ponieważ właściciel zostawił wewnątrz auta zarówno dokumenty, jak i kluczyki.

Finał sprawy rozegrał się zaledwie dwie doby później, 23 listopada. Patrolująca gminę Jutrosin dzielnicowa wypatrzyła skradziony pojazd z śpiącym w środku mężczyzną. Po zbliżeniu się do auta funkcjonariuszka wezwała wsparcie. Przybyli na miejsce policjanci odzyskali samochód i zatrzymali znajdującego się w nim 55-latka.

Zatrzymany trafił na komendę, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży pojazdu. Podczas dalszych ustaleń funkcjonariusze odkryli, że w dniu kradzieży volkswagena 55-latek wyszedł z więzienia. Mężczyzna odsiadywał w zakładzie karnym wyrok za wcześniejsze przewinienia.

Po zakończeniu policyjnych procedur odzyskany volkswagen zostanie przekazany prawowitemu właścicielowi. Mundurowi apelują jednocześnie do kierowców, aby pod żadnym pozorem nie zostawiali w autach dokumentów i kluczyków, nawet gdy opuszczają pojazd tylko na moment.