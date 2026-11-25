Na początku była zdrapka

Dziś "zdrapki" nikogo nie dziwią. Proponują je swoim klientom różne firmy. Mały kartonik, którego część powierzchni jest pokryta specjalną, kryjącą warstwą ścieralną, nie budzi już takich emocji i zdziwienia. Ale w 1992 roku były nowością w polskiej prasie.

Polacy wprost oszaleli na punkcie "Zdrapek" i szans na nagrody, jakie ze sobą niosły! Do wygrania były samochody osobowe (począwszy od ówczesnego marzenia rodaków – Fiata Cinquecento), magnetowidy, telewizory, sprzęt AGD oraz gotówka.

Apogeum grywalizacji nastąpiło w grudniu 2003 roku. W zorganizowanej przez dziennik grze „Złote Życie” padł absolutny rekord polskiej prasy, niepobity przez lata: jednorazowa wygrana w gotówce w wysokości pół miliona złotych! W tamtych czasach była to kwota gwarantująca zakup kilku luksusowych mieszkań w Warszawie.

Od disco polo do papieskich homilii

Z czasem do gazety zaczęto dołączać kasety magnetofonowe i płyty CD z największymi hitami disco polo: Boys, Bayer Full czy Akcent. Gazeta stawała się domowym centrum rozrywki – w piątki kupowało się „Super Tydzień” (pierwszy kolorowy przewodnik telewizyjny w Polsce), a w sobotę włączało płyty dodawane do weekendowego wydania.

Redakcja oferowała też czytelnikom serie poświęconych medalików, obrazków ze świętymi i specjalne wydania dedykowane Janowi Pawłowi II - homilie papieża Polaka na płytach CD. To był absolutny hit! Ten bonus cieszył się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników.

Obyczajowa burza w kioskach

Najgłośniejszym echem odbiła się akcja z 1 grudnia 1995 roku. Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS redakcja dołączyła do całego nakładu Magazynu Telewizyjnego… prezerwatywę! Był to krok bardzo odważny, który wywołał obyczajową burzę, ale cel został osiągnięty: o edukacji seksualnej i profilaktyce wirusa HIV zaczęto głośno rozmawiać w setkach tysięcy polskich domów. „Super Express” udowodnił, że tabloid może być narzędziem odważnej edukacji społecznej.

Popularny poradnik „Co ci się należy od Unii”

W epoce, w której nie było jeszcze internetu, smartfonów ani cyfrowych portali obywatelskich, przeciętny Polak był bezradny w starciu z machiną ZUS-u, urzędu skarbowego czy miejskiej opieki społecznej. Dziennikarze „Super Expressu” przekładali zawiły prawniczy żargon na prosty, przejrzysty język. Dlatego tak wielką popularnością cieszył się poradnikowy cykl „Co ci się należy od Polski”, przekształcony po 1 maja 2004 roku w „Co ci się należy od Unii”.

W gazecie drukowano gotowe wzory wniosków, tabele waloryzacji emerytur, instrukcje zdobywania zapomóg, zasiłków rodzinnych oraz bezzwrotnych dotacji z programów przedakcesyjnych i unijnych.