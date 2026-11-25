Zatrzymania CBA w trzech województwach. Polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do akcji we wtorek rano, 24 listopada, wykonując polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Działania przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego, opolskiego i śląskiego, gdzie zatrzymano pięć osób – pracowników naukowych i administracyjnych Ogrodu Botanicznego.

To efekt śledztwa dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Nieprawidłowości w Ogrodzie Botanicznym PAN. Zarzuty przekroczenia uprawnień

Straty w majątku placówki przekraczają pół miliona złotych. Sprawa wiąże się z zarzutami dotyczącymi nadużycia uprawnień i omijania kluczowych procedur, w tym przepisów o zamówieniach publicznych.

Śledczy ustalili, że nadużycia obejmowały między innymi wypłacanie wybranym pracownikom dodatkowych pensji oraz wzajemne zatwierdzanie zleceń przez dyrektora i jego zastępcę.

Kolejne praktyki wyszły na jaw podczas wewnętrznej kontroli w Polskiej Akademii Nauk. Wykazała ona wpisywanie w rozliczeniach liczby godzin przekraczającej wymiar etatu oraz regularne łamanie limitów płacowych. Część zatrudnionych miała rzekomo świadczyć pracę w tym samym czasie w kilku różnych lokalizacjach.

Kontrola Polskiej Akademii Nauk. Władze same powiadomiły organy ścigania

Aferę wykryto dzięki wewnętrznym działaniom samej Polskiej Akademii Nauk, a nie na skutek sygnałów z zewnątrz. Władze instytucji natrafiły na nieprawidłowości przy weryfikacji planów finansowych i złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jak zaznaczyła kanclerz, Akademia od samego początku w pełni współpracowała z prokuraturą oraz pozostałymi organami ścigania i pozostawała do ich dyspozycji na każdym etapie postępowania.

Sonda Jak oceniasz akcję CBA? To sprawiedliwe rozliczenie nadużyć z czasów rządów PiS. To polityczna zemsta i zastraszanie opozycji. Nie mam zdania, ale to dopiero początek większej rozgrywki. Nie interesuje mnie ta sprawa.