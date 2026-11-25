NFZ zakończył kontrolę Szpitala Południowego i nałożył na placówkę ponad 2,3 mln zł kary.

Wśród wykrytych nieprawidłowości znalazły się pomijanie triażu i przyjmowanie stabilnych pacjentów przed osobami wymagającymi pilniejszej pomocy.

Niektórzy lekarze mieli pracować na SOR, choć w tym samym czasie wykonywali inne obowiązki, a jeden brał udział m.in. w programach telewizyjnych na żywo.

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Lekarze znikali z dyżurów. Jeden był nawet w telewizji

Jednym z najbardziej zaskakujących ustaleń kontroli było porównanie harmonogramów pracy lekarzy z ich rzeczywistą aktywnością. Okazało się, że część medyków, którzy według grafiku powinni przebywać na SOR Szpitala Południowego, w tym samym czasie pracowała w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim albo łączyła dyżur z obowiązkami na innym oddziale Szpitala Południowego.

NFZ opisał również przypadek lekarza, który zamiast wykonywać obowiązki na oddziale brał udział w wydarzeniach poza szpitalem. Chodziło między innymi o sesje rady dzielnicy oraz występy w programach telewizyjnych na żywo.

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Pacjenci przyjmowani w niewłaściwej kolejności

Kontrolerzy wykryli także nieprawidłowości w organizacji pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W przypadku części pacjentów pomijano obowiązkowy triaż, czyli ocenę stanu zdrowia i pilności udzielenia pomocy.

Zdarzało się również, że osoby w stabilnym stanie były przyjmowane szybciej niż pacjenci, których stan zdrowia wymagał pilniejszej interwencji. Niektórzy pacjenci otrzymywali szerszy pakiet badań laboratoryjnych, mimo że nie było ku temu wskazań medycznych.

Procedury anestezjologiczne bez odpowiednich uprawnień

To nie koniec zastrzeżeń. NFZ stwierdził również brak wymaganego nadzoru nad lekarzem będącym w trakcie specjalizacji. Medyk wykonywał procedury anestezjologiczne, choć nie miał odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

Kontrola w Warszawskim Szpitalu Południowym zakończyła się 23 listopada, a jej wyniki przekazano placówce w środę, 25 listopada. Fundusz uznał, że stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy kilku ustaw i rozporządzeń ministra zdrowia. Szpital został obciążony karą przekraczającą 2,3 mln zł.