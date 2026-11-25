Brutalne zabójstwo na Mazowszu. Nie żyje 46-letnia kobieta. Na sali rozpraw padły szokujące słowa

Dwie torebki z proszkiem w saszetce

Do nietypowej interwencji doszło późnym wieczorem w sobotę, 21 listopada, na pętli tramwajowej Nowe Bemowo. Strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny. Pojechali na miejsce, aby przewieźć 44-latka do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

Okazało się, że zatrzymany ma przy sobie dwie saszetki z podejrzanym proszkiem. Wezwano więc policję. Wtedy do grupy podszedł inny mężczyzna.

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Niespodziewanie poprosił o alkomat

Do strażników zbliżył się około 30-letni mężczyzna. Zapytał strażników, czy również może zostać przebadany alkomatem.

Prośba sama w sobie nie wzbudziłaby podejrzeń. Funkcjonariusze zauważyli jednak u mężczyzny powiększone źrenice i nerwowe tiki. Zachowanie mogło wskazywać, że oprócz alkoholu zażył także inną substancję.

Strażnicy zapytali go wprost, czy przyjmował środki psychoaktywne. Wtedy mężczyzna miał zrezygnować z rozmowy i próbować odejść.

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Pigułkę nazwał „ecstasy”

Funkcjonariusze zastąpili mężczyźnie drogę i poprosili go o opróżnienie kieszeni. W jednej z nich znajdowała się torebka z dużą tabletką. Trzydziestokilkulatek sam powiedział strażnikom, że jest to „ecstasy”.

Nie oznacza to jeszcze, że pigułka rzeczywiście zawierała MDMA. Jej skład muszą potwierdzić badania, ponieważ tabletki sprzedawane pod tą nazwą mogą zawierać różne substancje.

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Obaj czekali już w radiowozie

Interwencja zakończyła się ujęciem obu mężczyzn. Gdy policyjny patrol dotarł na pętlę, 44-latek i trzydziestokilkulatek znajdowali się już w przedziale przewozowym radiowozu straży miejskiej.

Strażnicy przekazali policjantom obu ujętych wraz z ujawnionym proszkiem i tabletką. Teraz policjanci muszą ustalić, co dokładnie znajdowało się w zabezpieczonych torebkach oraz czy ujawnione substancje były zabronione.

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