Przed Państwem historia o tym, jak łatwo zaciera się granica między krytyką a realnym zagrożeniem, wywołanym silnymi emocjami i nienawiścią. Jak ze słów przechodzi się do brutalnych czynów, bo niewiele brakowało, a finał tej sprawy byłby tragiczny. W 2012 roku w serwisie YouTube pojawiła się kobieta przedstawiająca się jako „katolicki głos w internecie”. Grażyna Żarko komentowała wychowanie dzieci, religię, gry komputerowe i zachowanie młodych ludzi. Występowała jako surowa nauczycielka, przekonana, że wie, jak należy zaprowadzić porządek. Jej wypowiedzi były krzykliwe i prowokacyjne, często celowo przesadzone, a proponowane rozwiązania potrafiły szokować. Nagrania szybko zaczęły więc przyciągać uwagę.

"Katolicki głos w internecie". 14 krótkich filmików obejrzano ponad dwa miliony razy

W jednym z odcinków Grażyna Żarko radziła na przykład nauczycielom, jak postępować z nieposłusznymi uczniami. Zachęcała do przemocy, wymieniając między innymi bicie linijką po rękach, ciągnięcie za uszy, ośmieszanie przed klasą i poniżanie. Nie była wyłącznie starszą panią, która komuś nie spodobała się z powodu religijności. Jej bohaterka głosiła także poglądy, wobec których można było zdecydowanie zaprotestować. Tyle że czym innym jest sprzeciw wobec przemocy, a czym innym odpowiadanie na nią kolejną przemocą. Wystąpienia kobiety raz za razem dostarczały nowych powodów do oburzenia. Żarko krytykowała gry komputerowe, oskarżała zespoły muzyczne o satanizm i apelowała, żeby piłkarze modlili się przed meczami. W odpowiedzi pojawiały się nie tylko polemiki, lecz również wulgarne komentarze i obraźliwe filmy. Celem coraz częściej stawała się sama kobieta, a nie argumenty, które przedstawiała. Część odbiorców posunęła się nawet do gróźb śmierci. Skala zainteresowania była ogromna. 23 lipca 2012 roku serwis „Komputer Świat” podawał, że czternaście krótkich filmów obejrzano ponad dwa miliony razy, a pod nagraniami zamieszczono ponad 74 tysiące komentarzy. Dane pokazują, jak szeroko rozeszła się historia kobiety, która jeszcze niedawno była całkowicie anonimowa i nieznana.

Poznaj więcej historii: Pokój Zbrodni

Z czasem okazało się, że za pozornie amatorskimi nagraniami stali profesjonaliści: Bartłomiej Szkop i Grzegorz Cholewa, związani wcześniej z popularnym projektem Barbary Kwarc. Grażyna Żarko była ich kreacją. Jej sposób wypowiadania się i prezentowane poglądy nie stanowiły spontanicznego internetowego pamiętnika. Widzowie oglądali wyreżyserowaną postać, choć część odbiorców traktowała ją jak autentyczną vlogerkę. Odtwórczynią tej roli została Anna Lisak. Naprawdę pracowała w przedszkolu przez czterdzieści lat, ale od poglądów Grażyny Żarko zdecydowanie się odcinała. Miała własne zainteresowania, lubiła wycieczki i zajmowała się działką. Występ był dla niej nowym doświadczeniem, nie okazją do ogłoszenia światu programu wychowawczego. Tymczasem odbiorcy przypisywali jej słowa napisane dla bohaterki, choć trudno się temu dziwić, skoro taki był zamysł samego projektu.

W rozmowie z portalem „naTemat” Anna Lisak opowiadała, że wcześniej zgłosiła się z koleżanką na casting aktorski, licząc na możliwość dorobienia do emerytury. Kiedy odezwali się twórcy, uznała propozycję za ciekawą odmianę. Wyjaśniono jej, że projekt ma pokazać młodym ludziom, dlaczego nie powinni wierzyć we wszystko, co znajdują w internecie. Liczyła na dobrą zabawę. Nie była oczywiście nieświadoma tego, że występy mogą wywołać nieprzyjemne reakcje. Twórcy uprzedzali ją o agresji w sieci. Szkop mówił, że za dni zdjęciowe otrzymywała wynagrodzenie, a teksty przygotowywali wspólnie z Cholewą. Anna mogła zgłaszać zastrzeżenia. Kiedy uznawała zdanie za zbyt mocne, usuwano je ze scenariusza. Zastrzegła też, że nie będzie przeklinać. Według reżysera tę granicę uszanowano, a cała kreacja była obliczona na wywołanie emocji. W reportażu „Czarno na białym” Szkop przyznawał, że twórcy świadomie wykorzystywali stereotypy na temat wieku czy religijności bohaterki. Zaplanowano nie tylko wypowiedzi, lecz także wygląd postaci i sposób jej filmowania. Zamiast po prostu obserwować przypadkowy konflikt, autorzy przygotowali Grażynę Żarko do tego, by prowokowała reakcję. Z jej konta zamieszczano zresztą komentarze na kanałach innych twórców, by zaczepiać większą publiczność. To ważna część tej historii — również wtedy, kiedy oceniamy to, co wydarzyło się później.

W pewnym momencie umożliwiono internautom kontakt z Grażyną przez komunikator Gadu-Gadu. Anna Lisak wspominała ogromną liczbę wiadomości i zawieszający się przez to komputer. Z relacji wynikało, że większość wypowiedzi była wulgarna. Prowokacyjna bohaterka przyciągnęła ludzi, którzy chcieli z nią rozmawiać, ale ta rozmowa bardzo często zamieniała się w obrzucanie jej obelgami. Agresja nie kończyła się jednak na słowach wpisywanych pod filmami. Portal „Kampanie Społeczne” opisał nagranie, którego autor demonstrował przy użyciu kilofa, jak zamierza rozprawić się z nauczycielką. Nie był to co prawda dowód fizycznego ataku na Annę Lisak, ale mimo wszystko materiał, w którym przemoc wobec konkretnej, rozpoznawalnej kobiety przedstawiano jako odpowiedź na jej internetowe wystąpienia. W innym nagraniu wykorzystano do tego grę komputerową. Jak opisywał później Szkop, autor zabijał w niej postać, komentując że to Grażyna Żarko. Dla odtwórczyni roli oglądanie takiego materiału okazało się bardzo bolesne i wywołujące poczucie realnego zagrożenia. W reportażu stacji TVN Anna Lisak mówiła wprost: „To było okropne. Zabijali mnie pistoletem i siekierą. Były łzy”. Opisywała w ten sposób to, co zobaczyła na ekranie. Wiedza, że gra wymyśloną postać, nie sprawiła, że wszystkie skierowane przeciwko niej reakcje stały się obojętne. Projekt zaczął przekraczać granicę bezpieczeństwa.

Anna Lisak była przerażona skalą agresji. "Co ja robię takiego, że aż chcą mnie zabić?"

W wywiadzie dla naTemat kobieta wspominała pytanie, które wtedy sobie zadawała: „Co ja robię takiego, że aż chcą mnie zabić?”. Jednocześnie podkreślała, że szczęśliwie szybko odzyskała równowagę. Odmówiła zaproponowanej pomocy psychologa, ponieważ nie uważała jej za potrzebną. Twórcy deklarowali natomiast, że nie przestali się o nią bać. Bartłomiej Szkop wyliczał agresywne filmy jako powód przerwania projektu, przyznając, że przewidywali niechętne komentarze, ale skala reakcji ich zaskoczyła. W ich relacji pojawiła się obawa, że rozpoznawalność Anny może narazić ją na niebezpieczeństwo także poza ekranem.

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Tym samym 21 lipca 2012 roku opublikowano film pt. „Gr@żyna”, odsłaniający kulisy całego przedsięwzięcia. Widzowie mogli zobaczyć, jak powstała postać, kto ją odgrywał i jakie reakcje wywołały nagrania. Autorzy przedstawiali projekt jako niekomercyjny i zwracali uwagę na przemoc słowną, agresję oraz nadużywanie pojęcia wolności słowa. Prowokacja miała zostać w końcu ujawniona: nie było w planach tego, by fikcyjną tożsamość utrzymywać bez końca. Po prostu zrobiono to wcześniej niż zakładali twórcy, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa aktorce. Nie wszyscy jednak uwierzyli w autentyczność Grażyny aż do tego momentu. Gadżetomania odnotowała, że już 10 lipca w sieci pojawił się film demaskujący przedsięwzięcie. Portal podważał też przedstawianie obaw o bezpieczeństwo jako jedynego powodu zakończenia projektu. To krytyczna interpretacja dziennikarza, odmienna od wyjaśnień autorów. Pewne jest natomiast, że podejrzenia dotyczące inscenizacji pojawiały się jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem kulis.

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Po publikacji filmu podsumowującego zaczęły natomiast napływać przeprosiny. Część osób publikowała nagrania, w których przyznawała, że uległa emocjom i wstydzi się wcześniejszego zachowania. Portal „Wrocław Nasze Miasto” przytaczał wypowiedź autora materiału z gry komputerowej, który deklarował żal z powodu udziału w nagonce. Skrucha nie zakończyła jednak dyskusji. Pojawiło się bowiem pytanie, czy ci sami ludzie przeprosiliby kobietę, gdyby jej poglądy naprawdę były takie, jak w nagraniach? Nienawiść znalazła też kolejny cel: młody autor jednego z agresywnych nagrań, który później przeprosił, sam został zaatakowany przez innych internautów. Reżyser opowiadał o tym w serwisie Spider’s Web i apelował, żeby zostawić chłopaka w spokoju. Argumentował, że odpowiedzialność za własne zachowanie to jedno, lecz organizowanie następnej nagonki: to coś zupełnie innego.

Kontrowersyjny pomysł i fala krytyki. Czy projekt pt. "Grażyna Żarko" miał sens?

Warto podkreślić, że krytyczne pytania dotyczyły również samych pomysłodawców projektu. Czy można najpierw świadomie wywoływać konflikt, wykreować krzyczącą i prowokującą postać, a następnie przedstawiać skutki oraz reakcje ludzi wyłącznie jako dowód okrucieństwa publiczności? Czy słuszny temat usprawiedliwia narażenie odtwórczyni roli na taką reakcję? Tego typu wątpliwości pojawiały się już w komentarzach do projektu w 2012 roku. Należy również uważać z określeniem „eksperyment społeczny”. Bartłomiej Szkop mówił bowiem, że nie był to eksperyment w sensie dosłownym, bo oni nie są naukowcami. Nie przeprowadzono w zasadzie żadnych profesjonalnych badań, które pozwalałyby określić, jaka część internautów zachowuje się agresywnie lub czego dowodzi całe to przedsięwzięcie. Wiadomo natomiast, że krytyka dotknęła nie tylko internautów, lecz również twórców Grażyny Żarko.

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A co z odpowiedzialnością karną? W wywiadzie opublikowanym 30 lipca 2012 roku Bartłomiej Szkop przyznał, że finalnie żadnych zachowań nie zgłoszono organom ścigania, choć były do tego podstawy. Mężczyzna opowiadał, że rozważali zawiadomienie służb, ale ostatecznie tego nie zrobili, co stawia przy ich projekcie jeszcze więcej znaków zapytania. Nie oznacza to oczywiście, że internetowe groźby z zasady pozostają poza prawem. Groźba karalna, opisana w artykule 190 Kodeksu karnego, dotyczy zapowiedzi popełnienia przestępstwa na szkodę innej osoby lub jej bliskich, wzbudzającej uzasadnioną obawę spełnienia. Ocena zależy od treści i okoliczności. Wyzwiska, życzenie komuś śmierci czy groźba zabójstwa nie są pojęciami zamiennymi. Mogą być równie odrażające w odbiorze, lecz nie oznaczają automatycznie tej samej kwalifikacji prawnej.

Sprawa Grażyny Żarko na pewno uwypukliła problem internetowej przemocy, która może przerodzić się w coś realnego, zagrażającego zdrowiu lub nawet życiu. Były relacje o groźbach, zachowane opisy nagrań i wypowiedzi osoby, którą to dotknęło. Jest też problem, którego sama demaskacja nie rozwiązuje: dlaczego informacja, że ktoś tylko odgrywał rolę, miałaby być konieczna, żeby przestać go upokarzać? To właśnie pytanie powracało w ówczesnej dyskusji.

Grażyna Żarko była postacią wymyśloną, ale Anna Lisak nie. Po zakończonym projekcie, kobieta zniknęła z przestrzeni publicznej. Kilka lat później zorganizowano zbiórkę na jej leczenie, ponieważ borykała się z problemami zdrowotnymi. Ale od dawna w mediach nikt już o niej nic nie pisał. Wciąż aktualna pozostaje natomiast lekcja, którą nam dała. Eksperci wskazują, że człowiek po drugiej stronie ekranu nie powinien najpierw udowadniać, że jest sympatyczny, podobny do nas albo niesłusznie oceniony, żeby nie trzeba było bać się o jego bezpieczeństwo.

Sonda Czy za nawoływanie w internecie do przemocy powinny grozić surowsze konsekwencje? Tak Nie Trudno powiedzieć