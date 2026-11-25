Katarzyna i Tomasz pobrali się w 2015 roku. Jak opisywał „Super Express”, na dzień ślubu wybrali walentynki. Siedem lat później nazwiska małżonków pojawiły się w wiadomościach dotyczących jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w Tarnowie. Zestawienie ślubnej obietnicy z późniejszymi wydarzeniami poruszyło czytelników. Ale żeby zrozumieć tę historię, trzeba przyjrzeć się przede wszystkim temu, co działo się przed śmiercią Katarzyny i jej córek. Rodzina mieszkała przy ulicy świętego Marcina, na osiedlu domów szeregowych. Wprowadziła się tam kilka lat wcześniej: ona pracowała w przedszkolu, on był operatorem koparki. Mieli dwie córki: Maję i Lenę. W chwili tragedii dziewczynki miały po trzy i sześć lat. Z zewnątrz: sielanka, ale nikt nie wiedział, co dzieje się u nich za zamkniętymi drzwiami. A rozgrywał się prawdziwy dramat.

Nauczycieli niepokoiło zachowanie dziecka, kobieta zgłaszała też przemoc ze strony męża

Sąsiedzi, z którymi rozmawiali dziennikarze „Onetu”, przyznawali, że nie znali rodziny szczególnie dobrze. Niektórzy mówili, że nie słyszeli awantur. W tej sprawie brak niepokojących obserwacji części mieszkańców nie oznaczał jednak braku wcześniejszych sygnałów. Katarzyna sama zaczęła bowiem mówić o tym, czego doświadczała. „Gazeta Krakowska” opisywała między innymi policyjną interwencję dotyczącą domowej awantury już w grudniu 2021 roku. Kiedy funkcjonariusze przyjechali, Tomasza nie było na miejscu. Kolejne, znacznie dokładniejsze informacje o sytuacji rodziny pojawiły się we wrześniu następnego roku. Wtedy Katarzyna zgłosiła się do tarnowskiego Centrum Usług Społecznych. „Onet” ujawnił, że jednym z powodów tej wizyty był niepokój nauczycielek przedszkola o zachowanie córki. Dziewczynka miała nagle stać się wycofana, wyciszona i niechętna do zabawy z rówieśnikami. Podczas rozmowy Katarzyna opowiedziała wówczas o sytuacji w domu. Relacjonowała, że mąż ją kontroluje, sprawdza kontakty telefoniczne, ogranicza spotkania z innymi ludźmi i nie pozwala jej pracować. Doniesienia o takich zachowaniach potwierdzali dziennikarzom śledczy.

Poznaj więcej historii: Pokój Zbrodni

Rodzina została wtedy objęta procedurą Niebieskiej Karty. To ważne, ponieważ w części nagłówków pisano jedynie, że Katarzyna „starała się” o jej uruchomienie, tymczasem później wyszło na jaw, że procedura już trwała. Centrum Usług Społecznych przekazało informacje policji i prokuraturze, odbywały się spotkania robocze, sprawdzano sytuację domowników. Nie była to więc sprawa, o której instytucje dowiedziały się dopiero po odnalezieniu ciał. Z Katarzyną spotkała się również dzielnicowa. Jak wyjaśniał później w TVN24 rzecznik tarnowskiej policji, Paweł Klimek, funkcjonariuszka rozmawiała z kobietą osobiście, natomiast z Tomaszem tylko przez telefon, ponieważ nie zastała go w domu. Policja informowała również o powiadomieniu sądu, żeby możliwy był wgląd w sytuację rodziny. Pojawiło się także zawiadomienie dotyczące przemocy seksualnej. Według „Onetu”, Katarzyna powiedziała dzielnicowej, że mąż zmusił ją do stosunku.

Prokuratura przekazała dziennikarzom, że postępowanie w sprawie wszczęto dokładnie 4 października 2022 roku. Następnego dnia wystąpiono jeszcze do sądu o przesłuchanie kobiety w obecności psychologa, do czego jednak finalnie nie doszło, z niewiadomych powodów. Dwa tygodnie później, 17 października, Katarzyna złożyła pozew o rozwód. Z tych wszystkich powodów śledczy rozpatrywali sytuację małżeńską jako tło późniejszej zbrodni. Nie oznacza to jednak, że znamy dokładną rozmowę między małżonkami, moment, w którym Tomasz dowiedział się o pozwie, ani jego myśli. Część mediów nieoficjalnie podała, że atak mężczyzny na bliskich nastąpił w szale po otrzymaniu papierów rozwodowych, lecz prokuratura nie skomentowała tych doniesień.

Do odkrycia tragedii doszło w piątek, 21 października 2022 roku, kiedy około godziny 13:00 przed domem przy ulicy świętego Marcina pojawiły się służby. Zaniepokojona krewna nie mogła skontaktować się z rodziną, ani dostać do środka, a przez okno zobaczyła leżącą na podłodze Katarzynę. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że za zamkniętymi drzwiami znajdują się także jej córki oraz mąż. Oficjalny komunikat tarnowskiej policji wskazuje, że strażacy musieli wybić szybę, żeby wejść do budynku. Wewnątrz odnaleziono wtedy cztery osoby, z licznymi obrażeniami. Ratownicy stwierdzili śmierć kobiety, mężczyzny oraz dwojga małych dzieci. Na miejsce skierowano następnie mundurowych, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i ustalali okoliczności zdarzenia. Dom stał się miejscem śledztwa dotyczącego śmierci wszystkich jego mieszkańców. Wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok wykazały, że ofiary zmarły po ciosach zadanych im nożem, gdzie najwięcej obrażeń zdawała się mieć Katarzyna. Ślady na ciele kobiety wskazywały, że próbowała bronić się przed napastnikiem, podobnie jak starsza córka, 6-letnia dziewczynka. Prokurator Mieczysław Sienicki mówił, że dziecko starało się powstrzymać ciosy nożownika i choć nie miało szans pokonać silnego, dorosłego mężczyzny, to walczyło do ostatnich chwil. Czas śmierci ofiar określono na noc z czwartku na piątek, czyli z 20 na 21 października.

Śledczy: Tomasz zabił żonę i córki, a następnie odebrał sobie życie

W domu nie stwierdzono śladów włamania ani plądrowania. Śledczy od początku rozpatrywali przede wszystkim wersję, zgodnie z którą Tomasz zabił żonę i córki, a następnie odebrał sobie życie. Nie znaleziono dowodów wskazujących na bezpośredni udział kogoś spoza rodziny. Była to jednak rekonstrukcja wymagająca sprawdzenia śladów, wyników badań i pozostałych dowodów. Ponadto nie ustalono od razu także kolejności zabójstw. Funkcjonariusze, podając wyniki sekcji, zaznaczali, że ten element pozostaje niewyjaśniony. Nie można więc z pewnością powiedzieć, którą osobę zaatakowano jako pierwszą, co w tej chwili robiły pozostałe ani jak przemieszczał się napastnik. Znane miejsca odnalezienia ciał nie zastępują pełnego odtworzenia przebiegu zbrodni.

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Po ujawnieniu tragedii coraz mocniej wybrzmiewało jednak inne pytanie: co wydarzyło się pomiędzy zgłoszeniem przemocy a śmiercią Katarzyny? Rzecznik policji, opisując wcześniejsze czynności, powiedział w TVN24 tak: „Wszystkie nasze działania nabierały dopiero rozpędu”. Mówił o procedurze, która rozpoczęła się we wrześniu, i kolejnych podejmowanych działaniach. Prokuratura zapewniała, że służby wykonały czynności przewidziane procedurą. Jednocześnie nie zastosowano wobec Tomasza nakazu natychmiastowego opuszczenia domu, nie otoczono rodziny wystarczającą opieką. Z wyjaśnień przedstawionych przez policję wynika, że nie rozpoznano zagrożenia uzasadniającego taki krok. I właśnie ocena niebezpieczeństwa stała się jednym z najważniejszych punktów dyskusji. Dziennikarze pytali nie tylko o to, czy sporządzono dokumenty, ale też o to, czy właściwie odczytano informacje przekazywane przez Katarzynę i czy potraktowano je z należytą powagą. O tym, że reakcja była zbyt wolna, świadczy koszmarny finał tej sprawy.

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Psycholożka Katarzyna Nowakowska z Fundacji Feminoteka zwracała wówczas uwagę, że przemocy domowej nie można traktować jak zwykłego nieporozumienia między małżonkami. Podkreślała, że bywa ona zagrożeniem śmiertelnym. Był to głos w szerszej dyskusji o ochronie osób krzywdzonych, bo sprawą zainteresowało się również Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Jak informował w listopadzie 2022 roku tygodnik „TEMI”, powołując się na stanowisko resortu rodziny, wystąpiono do wojewody małopolskiego o pilne informacje dotyczące pomocy udzielonej rodzinie oraz o kontrolę prawidłowości działań instytucji. To odpowiedź na liczne głosy oburzonych internautów, którzy wskazywali, że ofiary być może dało się uratować, gdyby instytucje zareagowały szybciej, bardziej stanowczo.

Tragedii można było uniknąć, gdyby reakcja była bardziej stanowcza? "Nasze działania nabierały dopiero rozpędu

Tylko czy faktycznie można było zapobiec zabójstwom? To pytanie jest zrozumiałe i zasadne, ale odpowiedź nie jest prosta. Trzeba ustalić, jakie informacje poszczególne osoby posiadały przed zdarzeniem, jak je oceniły i jakie działania mogły podjąć. Z jednej strony nie wolno zastępować takiej analizy automatycznym oskarżeniem wszystkich instytucji, a z drugiej również zapewnieniem, że skoro uruchomiono procedurę, to nic więcej nie trzeba robić i nie ma już o czym rozmawiać. Żadna z dróg nie jest właściwym podejściem.

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W międzyczasie tydzień po odnalezieniu ciał, 28 października 2022 roku, odbył się pogrzeb Katarzyny i jej córek. Uroczystość zorganizowano na cmentarzu komunalnym w tarnowskiej dzielnicy Klikowa. Przyszli bliscy, mieszkańcy miasta oraz pracownice przedszkola, w którym pracowała Katarzyna i do którego uczęszczały dziewczynki. Jak można się domyślić, emocje były ogromne. Przy ołtarzu ustawiono trzy białe urny. Te z prochami małych dziewczynek miały kształt serc, a obok znajdowało się zdjęcie Katarzyny oraz jej dzieci. Duchowny wspominał kobietę jako osobę starającą się pomagać rodzinie, a Maję i Lenę jako dziewczynki wnoszące w jej życie dobro. Poprosił także o szczególną modlitwę za ich babcię. Jak relacjonował „Super Express”, matka i córki spoczęły razem, w rodzinnym grobie, w którym wcześniej pochowano dziadka dziewczynek. Tomasz nie został pochowany podczas tej uroczystości, a o jego pogrzebie media nie informowały. W relacjach powracały za to pytania o możliwość zapobiegnięcia tragedii, lecz także o to, jak mają dalej żyć ludzie, którzy jednocześnie stracili córkę, wnuczki, krewną i przyjaciółkę.

A co ustalono później? Jeszcze 2 stycznia 2023 roku prokurator Mieczysław Sienicki informował Polską Agencję Prasową, że nie ujawniono dowodów na bezpośredni udział innych osób w zbrodni. Dominująca pozostawała wersja o zabójstwie Katarzyny i dzieci przez Tomasza, zakończonym jego samobójstwem. Śledczy czekali wówczas na opinie pozwalające dokładniej odtworzyć zdarzenia, w tym kolejność śmierci. Zapowiadano, że potwierdzenie tej wersji będzie prowadzić do umorzenia postępowania z uwagi na zgon pokrzywdzonych oraz potencjalnego sprawcy.

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