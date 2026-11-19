Do tragedii doszło w nocy z 3 na 4 września 2022 roku w warszawskim Wilanowie. Magdalena D. miała wtedy 32 lata i wychowywała troje dzieci. Najstarszy syn miał dziewięć lat, młodszy trzy, a najmłodsza Selena przyszła na świat zaledwie miesiąc wcześniej. Właśnie jej śmierć stała się początkiem postępowania, w którym śledczy musieli odpowiedzieć nie tylko na pytanie o zabójstwo niemowlęcia, lecz także o atak na dwóch pozostałych chłopców. Portal „Onet” opisywał, że rodzina mieszkała na zamkniętym osiedlu, w nowym budynku, otoczonym zielonym patio i z kolorowym placem zabaw. Wejścia pilnowała ochrona. Sąsiedzi często spotykali Magdalenę z dziećmi na spacerach, a chłopcy bawili się z ich pociechami. Jedna z mieszkanek zapamiętała ją jako sympatyczną, uśmiechniętą kobietę. Mówiła, że nie słyszała awantur i nie kojarzyła skarg na rodzinę. Po tragedii nie potrafiła pogodzić tych wspomnień z wiadomością o śmierci dziecka. Nie wszyscy sąsiedzi od razu wiedzieli jednak, co się wydarzyło. Jedna z rozmówczyń Onetu widziała co prawda policyjne światła w nocy, ale sądziła, że chodzi o interwencję wobec kierowcy. Dopiero następnego dnia dowiedziała się, że w jej bloku zginęło niemowlę. Inni również przyznawali, że nie znali szczegółów życia sąsiadów. Spokojne spotkania na osiedlu były tym, co zapamiętali. Nie dawały im pełnej wiedzy na temat tego, co działo się w mieszkaniu.

Śmiertelne rany kłute na ciele niemowlęcia. "Cała trójka doznała przemocy ze strony matki"

Według nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, przed atakiem między Magdaleną i jej mężem doszło do kłótni. Mężczyzna opuścił mieszkanie, a kobieta została z dziećmi. Właśnie ten fragment później wielokrotnie wracał w medialnych nagłówkach: pokłóciła się z mężem, a następnie zaatakowała córkę i synów. Opis kolejności zdarzeń nie wyjaśnia jednak jeszcze całego motywu. Odpowiedź na pytanie, dlaczego zaatakowała dzieci, wymagała znacznie szerszego postępowania. Śledczy ustalili, że w mieszkaniu doszło do przemocy wobec całej trójki nieletnich. Selena doznała śmiertelnych ran kłutych klatki piersiowej, a jej bracia zostali w podobny sposób poranieni. W ówczesnych relacjach Polskiej Agencji Prasowej, u trzylatka opisywano uraz głowy, a u dziewięciolatka ranę szyi. Najstarszy chłopiec zdołał jednak skontaktować się z babcią. Przekazał wiadomość, z której wynikało, że matka chce pozbawić ich życia, więc rodzina natychmiast zaalarmowała policję. Dziadkowie i stryj dzieci przyjechali na miejsce, ale natrafili na zamknięte drzwi. Udało im się nawiązać kontakt z dziewięciolatkiem, a bohaterski chłopiec zrzucił klucze przez balkon. Według rekonstrukcji przedstawianej przez PAP, do celu przybyli również funkcjonariusze, którzy weszli do środka wraz z bliskimi.

Poznaj więcej historii: Pokój Zbrodni

W różnych pomieszczeniach znaleziono rannych braci oraz ciało ich siostry. Selenki nie udało się uratować, ale chłopcy potrzebowali pilnej pomocy lekarskiej. Matki dzieci, Magdaleny D. już tam nie było, zdążyła uciec. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, potwierdził, że bracia trafili pod opiekę medyków i na szczęście ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jednocześnie służby rozpoczęły poszukiwania podejrzanej Magdaleny. Na miejscu trwały prace pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, trzeba było zabezpieczyć dowody i odnaleźć osobę, która jeszcze niedawno przebywała w mieszkaniu.

W poszukiwania zaangażowano policjantów z komendy rejonowej, oddziału prewencji oraz przewodników z psami. Informacja o poszukiwanej kobiecie wraz z jej zdjęciem trafiła do licznych patroli. Magdalena została ostatecznie zatrzymana w niedzielę, 4 września 2022 roku, przed godziną 16:00, na cmentarzu w Starych Babicach. Rzecznik policji mówił, że aresztowanie przebiegło spokojnie. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że kobieta przemieszczała się między innymi po Ożarowie Mazowieckim, a po zatrzymaniu trafiła do szpitala i pozostawała pod nadzorem mundurowych. Jeszcze 5 września nie było wiadomo, kiedy będzie można przeprowadzić jej przesłuchanie. Na tym etapie publicznie potwierdzano jedynie zatrzymanie i hospitalizację. Nadal było za wcześnie, żeby na podstawie samego zachowania kobiety rozstrzygać o jej stanie psychicznym w chwili ataku. Ta kwestia miała później stać się jednym z istotnych elementów śledztwa. Tymczasem 6 września Magdalenie D. przedstawiono zarzuty zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa synów. Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów oraz złożyła wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawniła wtedy ich treści, powołując się na tajemnicę śledztwa i dobro poszkodowanych. Rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz przekazała również, że wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły śmierć dziewczynki wskutek ran kłutych, zadanych ostrym narzędziem.

"Chciała uchronić ich przed przyszłością, której się obawiała". Szersze tło rodzinne po latach

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na trzy miesiące. W grudniu 2022 roku prokuratura informowała o przedłużeniu tego środka do końca lutego i kontynuowaniu postępowania dowodowego. Między pierwszymi zarzutami a skierowaniem sprawy do sądu upłynęły kolejne miesiące. W tym czasie badano między innymi poczytalność zatrzymanej Magdaleny, która na wniosek prokuratora trafiła na obserwację sądowo-psychiatryczną, w której uczestniczyli biegli psychiatrzy i psycholog. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, nie stwierdzono finalnie podstaw do zastosowania przepisów dotyczących niepoczytalności, ani poczytalności ograniczonej w znacznym stopniu. W ich ocenie kobieta mogła odpowiadać karnie za swoje czyny.

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Co istotne, po latach, późniejszy reportaż dziennikarki Hanny Dobrowolskiej, opublikowany w serwisie Gazeta.pl w lutym 2025 roku, przedstawiał szersze tło rodzinne. Przytaczano w nim relacje o konfliktach małżeńskich, poczuciu osamotnienia kobiety oraz jej wcześniejszych trudnościach psychicznych. Magdalena D. miała tłumaczyć, że zamierzała odebrać życie także sobie, a dzieci chciała uchronić przed przyszłością, której się obawiała. Według tej samej publikacji sąd oceniał motywację inaczej: wskazywał na chęć ukarania męża i jego rodziny oraz instrumentalne potraktowanie dzieci. Reportaż zawierał także krytyczną opinię psychiatry o surowości kary. Był to głos w publicznej dyskusji, który pokazywał, że przedstawiane interpretacje nie były ze sobą zgodne, ale ostateczne rozstrzygnięcie oczywiście należało do sądu.

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Na początku sierpnia 2023 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów skierowała akt oskarżenia przeciwko Magdalenie. Obejmował on trzy czyny: zabójstwo miesięcznej córki oraz dwa usiłowania zabójstwa synów. W odniesieniu do chłopców wskazano również spowodowanie obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni. Przeżycie obu braci nie zamknęło zatem sprawy ich pokrzywdzenia. Zresztą prokuratura nie oskarżyła matki wyłącznie o zranienie dzieci, utrzymując, że jej działanie było wymierzone w ich życie. Właśnie tę kwalifikację, obok odpowiedzialności za śmierć Seleny, miał ocenić sąd. Różnica między skutkiem ataku a zamiarem sprawcy była tutaj zasadnicza. Pierwsza rozprawa odbyła się 20 września 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, więc opinia publiczna nie miała dostępu do pełnego przebiegu przesłuchań, wypowiedzi oskarżonej ani szczegółowej dokumentacji psychiatrycznej. O najważniejszych rozstrzygnięciach informowano jednak media. Prokurator domagał się wobec oskarżonej kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd bezlitosny wobec Magdaleny. Dzieci będą miały traumę do końca życia

Pierwszy wyrok zapadł 5 stycznia 2024 roku. Magdalena D. została wówczas skazana na 25 lat więzienia. Sąd uznał ją za winną zabójstwa córki oraz usiłowania zabójstwa dwóch synów. Jak przekazał Wirtualnej Polsce prokurator Szymon Banna, przyjęto, że czyny stanowiły ciąg przestępstw. Sąd podzielił stanowisko oskarżyciela co do winy, ale nie wymierzył żądanego dożywocia. W tamtym okresie orzeczenie nie było jeszcze prawomocne, a prokuratura zapowiadała analizę wymiaru kary po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia, później zaskarżając wyrok. W listopadzie 2024 roku sprawę rozpoznał ponownie Sąd Apelacyjny w Warszawie, finalnie utrzymując karę 25 lat pozbawienia wolności, ale dodatkowo zaostrzył warunki ubiegania się o wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Zdecydował, że Magdalena będzie mogła starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu co najmniej dwudziestu lat kary.

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To nadal nie był koniec, ponieważ obrona złożyła następnie kasację do Sądu Najwyższego. Sprawa wróciła niedawno, w październiku 2026 roku. Skład pod przewodnictwem sędziego Adama Rocha rozpoznał ją na początku miesiąca, a 9 października ogłoszono rozstrzygnięcie: kasacja została oddalona. Skazanie pozostało więc w mocy. Najbardziej przejmującym fragmentem tej sprawy pozostaje oczywiście śmierć niespełna miesięcznego dziecka oraz wiadomość wysłana przez 9-letnie brata dziewczynki. Chłopiec potrafił powiadomić babcię o zbrodni, a następnie pomógł bliskim dostać się do mieszkania. Być może dzięki temu obaj bracia przeżyli, mimo że dla ich miesięcznej siostry było za późno. Można mówić o wielkiej odwadze tego chłopca, jednak trzeba też pamiętać, że nie powinien był znaleźć się w sytuacji, w której od niego zależało sprowadzenie pomocy. Był dzieckiem, które samo potrzebowało ochrony. To trauma, która pozostanie na długo.

Sądowy finał tej historii to kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.. Wyrok jest już prawomocny.

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