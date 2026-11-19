Namierzyli go w jeden dzień

Sprawa rozpoczęła się 11 listopada od zawiadomienia złożonego w Komisariacie Policji Warszawa-Wilanów. Imam Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie otrzymał za pośrednictwem komunikatora WhatsApp wiadomość zawierającą groźbę podpalenia meczetu. Treść wzbudziła w nim obawę o zdrowie i życie własne oraz osób przychodzących do domu modlitwy. Policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie nadawcy.

Czynności operacyjne doprowadziły policjantów do 30-letniego Krzysztofa P. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa w jednej z miejscowości w okolicach Jeleniej Góry.

Dzięki współpracy warszawskich policjantów z tamtejszymi funkcjonariuszami podejrzany został zatrzymany już 12 listopada. Następnie przekazano go mundurowym z Wilanowa i przewieziono do Warszawy.

Policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, w tym telefon, z którego miała zostać wysłana wiadomość do imama.

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Brutalny napad na Mokotowie

Noże, granat treningowy i sprzęt taktyczny

Podczas przeszukania miejsca zatrzymania Krzysztofa P. funkcjonariusze ujawnili:

siedem różnych noży, w tym noże bojowe,

sześć noży treningowych,

treningowy granat rozpryskowy,

dwie kamizelki taktyczne,

pas taktyczny z kaburą,

pałkę teleskopową,

maskę przeciwgazową z wyposażeniem,

kubotan.

Nie znaleziono broni palnej, amunicji ani prawdziwego granatu bojowego. Część zabezpieczonych przedmiotów sama w sobie może być legalna, ale zdaniem śledczych wymaga oceny w zestawieniu z treścią kierowanych gróźb.

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Miał polować Polki związane z muzułmanami

Już podczas pobieżnych i jedynie częściowych oględzin telefonu policjanci mieli odkryć kolejne niepokojące materiały.

Według prokuratury Krzysztof P. wyszukiwał w internecie kobiety polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami lub zamieszkały w krajach arabskich. Następnie miał wysyłać im za pośrednictwem Messengera groźby oraz wiadomości znieważające ze względu na ich przynależność wyznaniową.

Podejrzany nie znał tych kobiet osobiście. Jak sam przyznał, nigdy wcześniej nie spotkał ich ani nawet nie widział na żywo.

Autor: KRP II/ Materiały prasowe 30-latek miał mały arsenał

Przyznał się do pięciu czynów

Prokurator przedstawił 30-latkowi pięć zarzutów. Pierwszy dotyczy groźby i znieważenia imama Centrum Kultury Islamskiej. Cztery pozostałe odnoszą się do wiadomości kierowanych do użytkowniczek Facebooka.

Czyny zakwalifikowano jako stosowanie groźby bezprawnej i znieważenie z powodu przynależności wyznaniowej. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Krzysztof P. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów.

Podczas przesłuchania 30-latek tłumaczył, że wiadomości wysyłał pod wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Twierdził, że ogarnęły go złość i zdenerwowanie, dlatego zaczął pisać do nieznanych sobie osób. Zapewniał, że żałuje swojego zachowania.

Zamach w Krakowie miał powiązać z muzułmanami na podstawie własnych obserwacji wydarzeń w Europie Zachodniej. Jednocześnie przyznał, że osobiście nie zna ani jednej osoby wyznającej islam.

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W Warszawie był wcześniej tylko raz

Krzysztof P. powiedział śledczym, że wcześniej odwiedził Warszawę tylko jeden raz. Miał przyjechać do stolicy dwa lata wcześniej na Marsz Niepodległości. Zapewniał, że nigdy nie był w okolicy Centrum Kultury Islamskiej przy ul. Wiertniczej. Twierdził także, że nie planował przyjazdu do meczetu ani nawiązania bezpośredniego kontaktu z imamem.

Podejrzany przekonywał, że noże stanowiły wyłącznie jego kolekcję. Noże treningowe miały służyć do ćwiczenia obrony przed atakiem i obezwładniania napastnika. Kamizelka miała być wykorzystywana podczas rozgrywek taktycznych ASG. 30-latek dodał, że nie posiada repliki ASG, a jedynie pożycza ją od kolegi.

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Autor: KRP II/ Materiały prasowe 30-latek nie został aresztowany

Prokuratura domagała się aresztowania. Sąd powiedział „nie”

Ze względu na charakter sprawy i wątpliwości dotyczące wyjaśnień podejrzanego prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o jego tymczasowe aresztowanie. Wniosek został odrzucony. Krzysztof P. ma jedynie dozór policji.

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