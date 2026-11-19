Gdy 25-letnia obywatelka Białorusi wróciła do swojego mieszkania przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, nie spodziewała się, że za moment przeżyje dramat. Kiedy odwieszała kurtkę, do lokalu wtargnął zamaskowany mężczyzna. Napastnik rzucił ją na ziemię, złapał za szyję i zażądał pieniędzy. Kobieta próbowała uciec, ale agresor był silniejszy. Zabrał jej torebkę wartą 13 tys. złotych oraz telefon komórkowy o wartości 1,5 tys. złotych, po czym zniknął.

Jak się okazało, na dole czekał na niego zleceniodawca: 21-letni były chłopak ofiary. To jednak nie był koniec. Mężczyźni za pośrednictwem komunikatora internetowego zaczęli grozić obecnemu partnerowi kobiety, żądając od niego okupu w wysokości 20 tys. dolarów amerykańskich.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni ze śródmiejskiego Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Szybko wytypowali miejsce, w którym mogli ukrywać się sprawcy. Było to mieszkanie na warszawskim Gocławiu.

Finał akcji za wyważonymi drzwiami

Mężczyźni zabarykadowali się w lokalu i nie chcieli otworzyć drzwi, dlatego do akcji wkroczyli strażacy, którzy siłowo je wyważyli. W środku funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 19 i 21 lat. W mieszkaniu policjanci znaleźli nie tylko skradzioną torebkę i telefon, ale także kilkadziesiąt porcji marihuany.

Według ustaleń policji to 21-letni były partner ofiary był mózgiem całej operacji. Namówił młodszego kolegę do napadu, a sam pełnił rolę czujki. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Prokuratura oskarża ich o rozbój, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za najpoważniejsze z zarzucanych im przestępstw, czyli rozbój, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

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