Na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem, co powoduje utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe, co wpłynie na ich punktualność.

Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji w Portalu Pasażera oraz śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach.

Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym paraliżuje kluczową trasę w Polsce

Do niebezpiecznego zdarzenia, które całkowicie zdezorganizowało ruch pociągów, doszło na kluczowym odcinku sieci kolejowej w Polsce. Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej dotyczy bezpośrednio uszkodzenia systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jak wynika z oficjalnego komunikatu przewoźnika, doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem, co przy braku możliwości bezpiecznego przejazdu zmusiło dyspozytorów do podjęcia natychmiastowych kroków zaradczych.

Centralna Magistrala Kolejowa to kluczowa arteria łącząca południe kraju (m.in. Kraków i Katowice) ze stolicą. Każde, nawet najmniejsze zakłócenie w tym obszarze generuje natychmiastowe opóźnienia wtórne w innych województwach. Wprowadzone objazdy oznaczają, że pociągi będą poruszać się alternatywnymi, znacznie dłuższymi trasami, co bezpośrednio przełoży się na kilkudziesięciominutowe, a w niektórych przypadkach nawet kilkugodzinne opóźnienia.

Gdzie sprawdzić opóźnienia pociągów? Ważny apel do pasażerów PKP Intercity

Przedstawiciele kolei apelują do wszystkich osób planujących podróż o zachowanie szczególnej czujności i dokładne weryfikowanie rozkładów jazdy przed wyjściem z domu. Sytuacja jest dynamiczna, a ekipy techniczne nieustannie pracują nad usunięciem usterki i przywróceniem pełnej przepustowości linii.

- Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach – przekazało w oficjalnym komunikacie PKP Intercity.

Osoby przebywające obecnie na dworcach powinny uważnie wsłuchiwać się w komunikaty nadawane przez megafony stacyjne oraz obserwować tablice odjazdów i przyjazdów. Informacje o dokładnym czasie opóźnień poszczególnych składów oraz ewentualnych kolejnych zmianach tras są na bieżąco aktualizowane również przez drużyny konduktorskie na pokładach pociągów. Na ten moment nie określono precyzyjnie, jak długo potrwają utrudnienia na Centralnej Magistrali Kolejowej.