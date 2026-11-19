Zamknięty odcinek i wyznaczone objazdy

Układanie nowej warstwy asfaltu zaplanowano na nadchodzący weekend. Roboty drogowe rozpoczną się w sobotę, 21 listopada, około godziny 7:00. Wykonawca planuje zakończyć prace i przywrócić ruch w niedzielę, 22 listopada, po godzinie 23:00.

W czasie prowadzenia prac drogowych kierowcy muszą przygotować się na następujące zmiany w organizacji ruchu:

Brak przejazdu ulicą Okrzei: Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską.

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską. Trasa objazdu: Objazd dla samochodów został wyznaczony ulicami Wybrzeże Szczecińskie, Sokolą oraz Jagiellońską .

Objazd dla samochodów został wyznaczony ulicami . Ulica Panieńska bez wylotu: Ulica Panieńska nie będzie miała połączenia z ulicą Okrzei.

Ulica Panieńska nie będzie miała połączenia z ulicą Okrzei. Dojazd lokalny dla mieszkańców: Na odcinek Okrzei pomiędzy ulicą Sierakowskiego a Panieńską wjadą wyłącznie mieszkańcy budynków przy ulicy Krowiej oraz Okrzei od numeru 2 do 13. Na tym fragmencie ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach.

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Prace asfaltowe wymuszą również ograniczenia dla ruchu pieszego i rowerowego. W weekend pasy oraz przejazd dla rowerów przez ulicę Okrzei pozostaną zamknięte. Pieszy i rowerzystom wyznaczono przejście na drugą stronę Wybrzeża Szczecińskiego.

Dodatkowo na samej ulicy Okrzei ruch pieszych zostanie zawężony. Przejście będzie możliwe wyłącznie po stronie Portu Praskiego.