Zamknięty odcinek i wyznaczone objazdy
Układanie nowej warstwy asfaltu zaplanowano na nadchodzący weekend. Roboty drogowe rozpoczną się w sobotę, 21 listopada, około godziny 7:00. Wykonawca planuje zakończyć prace i przywrócić ruch w niedzielę, 22 listopada, po godzinie 23:00.
W czasie prowadzenia prac drogowych kierowcy muszą przygotować się na następujące zmiany w organizacji ruchu:
- Brak przejazdu ulicą Okrzei: Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską.
- Trasa objazdu: Objazd dla samochodów został wyznaczony ulicami Wybrzeże Szczecińskie, Sokolą oraz Jagiellońską.
- Ulica Panieńska bez wylotu: Ulica Panieńska nie będzie miała połączenia z ulicą Okrzei.
- Dojazd lokalny dla mieszkańców: Na odcinek Okrzei pomiędzy ulicą Sierakowskiego a Panieńską wjadą wyłącznie mieszkańcy budynków przy ulicy Krowiej oraz Okrzei od numeru 2 do 13. Na tym fragmencie ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach.
Zmiany dla pieszych i rowerzystów
Prace asfaltowe wymuszą również ograniczenia dla ruchu pieszego i rowerowego. W weekend pasy oraz przejazd dla rowerów przez ulicę Okrzei pozostaną zamknięte. Pieszy i rowerzystom wyznaczono przejście na drugą stronę Wybrzeża Szczecińskiego.
Dodatkowo na samej ulicy Okrzei ruch pieszych zostanie zawężony. Przejście będzie możliwe wyłącznie po stronie Portu Praskiego.