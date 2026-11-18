Węzeł z ulicą Gwiaździstą całkowicie zamknięty

Główny etap prac naprawczych zaplanowano na weekend. Układanie nowej warstwy asfaltu wymaga całkowitego zamknięcia wjazdów i zjazdów z tras. Od piątku, 20 listopada, od godziny 21:00 do poniedziałku, 23 listopada, do godziny 4:00 węzeł łączący Wisłostradę z ulicą Gwiaździstą będzie całkowicie nieprzejezdny.

W kierunku Wisłostrady ulica Gwiaździsta zostanie zablokowana zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Podleśną, gdzie dozwolony będzie jedynie dojazd do okolicznych posesji. Dodatkowo w niedzielę, 22 listopada, w godzinach od 7:00 do 17:00 zamknięty zostanie prawy pas Wisłostrady nad ulicą Gwiaździstą w kierunku Śródmieścia.

Jak ominąć utrudnienia? Wyznaczone objazdy

Dla kierowców poruszających się po tej części stolicy przygotowano trasę zastępczą. Główny objazd poprowadzi kierowców ulicami: Wisłostradą, Aleją Wittek i ulicą Marymoncką do Podleśnej, a następnie ulicami Podleśną, Gwiaździstą i Krasińskiego.

Alternatywnie utrudnienia będzie można ominąć, wybierając przejazd Wisłostradą do Trasy S8 i dalej Marymoncką lub wybierając trasę złożoną z ulic Krasińskiego, Słowackiego oraz Marymonckiej.

Zmiany w kursowaniu autobusów WTP

Planowane prace wpłyną również na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Pętla autobusowa na ulicy Gwiaździstej zostanie całkowicie zamknięta, co spowoduje konieczność skrócenia oraz korekty tras kilku linii komunikacji miejskiej:

Linia 122: skończy trasę na ulicy Podleśnej, a w stronę Osiedla Górczewska pojedzie ulicami Podleśną, Klaudyny, Rudzką i Mickiewicza.

skończy trasę na ulicy Podleśnej, a w stronę Osiedla Górczewska pojedzie ulicami Podleśną, Klaudyny, Rudzką i Mickiewicza. Linia 157: skieruje się ulicami Podleśną i Marymoncką do pętli przy stacji Metro Słodowiec, natomiast w stronę Szczęśliwic pojedzie trasą: Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncką i Podleśną.

skieruje się ulicami Podleśną i Marymoncką do pętli przy stacji Metro Słodowiec, natomiast w stronę Szczęśliwic pojedzie trasą: Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncką i Podleśną. Linia 185: zatrzyma się na przystanku końcowym na ulicy Gwiaździstej za skrzyżowaniem z Podleśną, po czym w stronę Ursynowa pojedzie ulicami Potocką do Mickiewicza.

zatrzyma się na przystanku końcowym na ulicy Gwiaździstej za skrzyżowaniem z Podleśną, po czym w stronę Ursynowa pojedzie ulicami Potocką do Mickiewicza. Linia 197: dojedzie ulicą Marymoncką wyłącznie do stacji Metro Słodowiec. W kierunku Cmentarza Wolskiego kursować będzie przez Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa i Marymoncką.

dojedzie ulicą Marymoncką wyłącznie do stacji Metro Słodowiec. W kierunku Cmentarza Wolskiego kursować będzie przez Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa i Marymoncką. Linia 121: wyłącznie w sobotę, 21 listopada, skróci swoją trasę do przystanku Rudzka przy Rondzie Ruda.

Dodatkowe utrudnienia na Wisłostradzie od poniedziałku

Otwarcie węzła z ulicą Gwiaździstą w poniedziałek o świcie nie kończy wszystkich robót drogowych na Bielanach. Od poniedziałku, 23 listopada, drogowcy rozpoczną dwa kolejne zadania, które potrwają do końca tygodnia.

Pierwszym z nich będzie rozbiórka przewiązki jezdnej przy Moście Grota-Roweckiego. Od poniedziałku od godziny 7:00 wyłączone z ruchu będą lewe pasy na obu jezdniach Wisłostrady. Utyskiwać na ograniczenia kierowcy będą musieli aż do końca soboty, 28 listopada.

Drugie zadanie to remont dylatacji wiaduktu nad ulicą Gwiaździstą. Te elementy konstrukcyjne zostaną precyzyjnie wyrównane z nowo położonym asfaltem. Prace te będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00), kiedy to zamykane będą jeden lub dwa pasy ruchu, najpierw na jezdni w stronę Śródmieścia, a później w kierunku Łomianek. Roboty rozpoczną się w poniedziałek, 23 listopada o godzinie 22:00, a zakończą w sobotę, 28 listopada o godzinie 6:00.