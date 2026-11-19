Druga edycja akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Trwa zbiórka 10 mln zł na generatory

W końcówce października 2026 roku wystartowała druga odsłona inicjatywy „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Tym razem organizatorzy zamierzają zebrać 10 milionów złotych na zakup agregatów prądotwórczych. Zakupiony sprzęt ułatwi Ukraińcom przetrwanie zimowych miesięcy w sytuacji, gdy dostępność podstawowych mediów stoi pod coraz większym znakiem zapytania.

Kolejne uderzenia rosyjskiej armii nieustannie pogarszają kondycję ukraińskiego systemu energetycznego. Pod ostrzałem znajdują się między innymi linie przesyłowe, elektrownie oraz stacje transformatorowe, przez co ludność cywilna regularnie doświadcza przerw w dostawach prądu.

Ataki na ukraińską energetykę. Brak prądu odcina mieszkańców od wody i ogrzewania

Konsekwencje rosyjskich ostrzałów najmocniej odczuwają mieszkańcy dużych ośrodków miejskich. Odcięcie prądu to bowiem nie tylko niedziałające światło oraz martwe sprzęty domowe. W wysokich budynkach mieszkalnych brak zasilania prowadzi również do unieruchomienia wind oraz przerw w działaniu systemów grzewczych i wodociągowych.

Sukces poprzedniej zbiórki dla Kijowa. Darczyńcy wpłacili wcześniej ponad 12 mln zł

Twórcy tegorocznej akcji bazują na dużym doświadczeniu zdobytym przy organizacji pierwszej odsłony projektu. Podczas ubiegłej zimy ponad 80 tysięcy darczyńców wpłaciło na ten cel łącznie przeszło 12 milionów złotych.

Zróbmy to znowu. Wejdźcie na zbiórkę, dorzućcie swoją cegiełkę na duże i małe generatory i poślijmy kolejne konwoje z pomocą do Kijowa. Każda wpłata ratuje przed mrozem, dostarcza ciepło do domów i wspiera funkcjonowanie infrastruktury krytycznej - ratuje życie - czytamy w opisie zbiórki na stronie pomagam.pl.

Wojna w Ukrainie od 2014 roku i wielka mobilizacja Polaków

Wojna między Rosją a Ukrainą trwa znacznie dłużej niż od lutego 2022 roku. Geneza tego konfliktu sięga 2014 roku, kiedy to po zajęciu i aneksji Krymu przez Rosję wybuchły walki we wschodnim Donbasie. Przez następne lata ukraińskie wojsko ścierało się tam z prorosyjskimi separatystami, którzy otrzymywali wsparcie z Moskwy. Zupełnie nowy etap działań wojennych nastąpił 24 lutego 2022 roku, gdy rosyjskie siły rozpoczęły pełnoskalową inwazję z kilku stron jednocześnie.

Doniesienia o zbrojnej napaści Rosji wywołały w polskim społeczeństwie bezprecedensowy zryw pomocowy. Obywatele masowo gromadzili żywność, odzież, lekarstwa i artykuły higieniczne. Podczas gdy wielu wolontariuszy niosło wsparcie bezpośrednio na granicy, tysiące polskich rodzin przyjęły pod swój dach uciekających przed wojną uchodźców. Ówczesna skala niesionej pomocy była olbrzymia i, jak pokazują obecne działania, zaangażowanie Polaków wciąż nie słabnie.

Jak wesprzeć akcję „Ciepło z Polski dla Kijowa”? Link do zbiórki

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem zbiórki, jak najbardziej zachęcamy, a link do niej znajdziecie tutaj: Ciepło z Polski dla Kijowa.