To historia niczym z filmu, tyle że wydarzyła się naprawdę. Łukasz G. (31 l.) i Sebastian W. (27 l.) w 2024 roku zostali już skazani na siedem lat więzienia za udział w bójce z 8 maja 2022 roku, w której zginął 29-latek. Sąd Apelacyjny w 2025 roku wyrok utrzymał w mocy. I wydawałoby się, że sprawa jest zamknięta. Adwokaci oskarżonych znaleźli jednak haczyk. Okazało się, że sędzia, która ich skazywała, była neosędzią. Sąd Najwyższy nie miał wyjścia: na przełomie czerwca i lipca 2026 roku uznał, że wyrok jest nieważny. Cały proces ruszył więc od zera. Adwokaci już zacierają ręce, bo teraz mają szansę powalczyć o wszystko, czyli niższy wyrok, a może nawet uniewinnienie.

Awantura na pierwszej rozprawie. Obrońca żądał odroczenia

Pierwsza rozprawa nowego procesu od razu zamieniła się w cyrk. Na salę weszli oskarżeni. Sebastian W. w bluzie marki BOSS, Łukasz G. z zegarkiem Giorgio Armani na ręku. Zanim ktokolwiek zdążył powiedzieć słowo, wybuchła awantura.

Adwokat Łukasza G., mecenas Łukasz Piętka, wstał i zażądał przerwania rozprawy. Jak stwierdził, nie mógł się wcześniej spotkać ze swoim klientem. Tłumaczył, że nie da się tak przygotować obrony, a na dodatek sąd popełnił błąd w papierach i areszt nie chciał go wpuścić na widzenie.

W dniu dzisiejszym pół godziny przerwy w zupełności mi nie wystarczy. Nie wnoszę o to odroczenie dla kaprysu, lecz z przyczyn czysto obiektywnych. Bardzo proszę Wysoki Sąd o uwzględnienie wniosku, aby ten proces zagwarantował realną możliwość sprawowania rzetelnej obrony mojego klienta − powiedział mec. Piętka.

Głos zabrał też sam oskarżony.

Chciałbym przede wszystkim przeprosić świadków, którzy musieli się stawić, jeśli rozprawa z mojego powodu dzisiaj nie ruszy. Chcę być jednak do wszystkiego przygotowany, bo tu waży się całe moje życie! Na tę chwilę jestem kompletnie bezradny: nie mam notatek, nie miałem kontaktu z obrońcą, a sam nie potrafię się bronić. Nie mam w tym żadnego doświadczenia − powiedział Łukasz G.

Ale prokurator Szymon Banna nie miał litości. Stwierdził, że było pięć miesięcy na przygotowanie i nie ma mowy o żadnym odroczaniu. Sąd przyznał mu rację i kazał kontynuować.

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Świadkowie ponownie opowiedzieli o śmierci 29-latka

W końcu na salę weszli świadkowie, którzy znów musieli opowiadać o tej strasznej nocy. Koleżanka zabitego Maćka, 25-letnia Weronika G. wspominała, jak napastnicy rzucali w nich lodem lub kawałkami szkła.

Maciek stanął w naszej obronie. Był sam przeciwko kilku. W pewnym momencie padł... Zdałam sobie sprawę, że został dźgnięty − mówiła.

W środę (18 listopada) w sądzie zeznawał jeszcze Sebastian B., który wieczór 8 maja 2022 roku spędzał na Nowym Świecie. 26-latek opowiedział, że widział zgromadzenie, a nawet próbował rozdzielać napastników od poszkodowanego. A kiedy 29-latek został dźgnięty, zadzwonił po karetkę.

Kolejna rozprawa odbędzie się 7 grudnia.