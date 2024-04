7 lat za zabicie Maćka. „Wyrok uznajemy za satysfakcjonujący”. Koniec procesu w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie

− Wyrok uznajemy za satysfakcjonujący. Oskarżeni nie okazali żadnej skruchy, żadnych refleksji. Oceniając ich zachowanie w trakcie samego czynu, ale również podczas procesu uważamy, że są to osoby zdemoralizowane, które trzeba surowo potraktować − mówiła Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. − Nie zgadzamy się z kwalifikacją czynu. Rozważymy złożenie apelacji − mówi adwokat Piotr Jarząb, obrońca Sebastiana W.

Koniec procesu w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie

Łukasz G. (29 l.) oraz Sebastian W. (25 l.) zostali skazani na siedem lat pozbawienia wolności. Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości co do ich winy. − Początkowo pokrzywdzony bronił się odpierając ataki mężczyzn, ale w pewnym momencie zaczął się wycofywać i bójka przeniosła się do bramy, gdzie został przewrócony, a następnie dalej bity i kopany. Podczas zadawania pokrzywdzonemu ciosów w bramie, jeden z napastników − Dawid M. − sięga prawą ręką do tylnej kieszeni, po czym wyjmuje prawdopodobnie nóż, którym następnie zadaje kilka ciosów znajdującemu się już pozycji leżącej pokrzywdzonemu − ustaliła prokuratura.

Do śmiertelnego pobicia 29-letniego Maćka doszło 8 maja 2022 r. Chłopak szedł niedzielną nocą w towarzystwie dwóch koleżanek. W pewnym momencie zauważyli głośno zachowujących się trzech mężczyzn, idących w ich kierunku od ul. Świętokrzyskiej. To byli Łukasz G., Sebastian W. oraz Dawidzie M., którzy zaczęli rzucać w grupę śpiewających dziewczyn kostkami lodu z drinków. 29-latek podszedł do nieznajomych i zwrócił im uwagę. Wtedy doszło do bójki.

Trzeci z oskarżonych o śmiertelne pobicie − Dawid M. (26 l.) − jest poza granicami kraju. − Mężczyzna przebywa w areszcie w Turcji. Procedura ekstradycji jest w toku, nie wiadomo, kiedy ostatni z oskarżonych zostanie przetransportowany do kraju − wyjaśnia prok. Piasta-Pokrzywa.

Wyrok usłyszał również Radosław W. Mężczyzna odpowiadał za pomoc w ukrywaniu się Sebastiana W. Został skazany na pięć miesięcy ograniczenia wolności.

Brutalnie zamordowali Maćka na Nowym Świecie. Sąd nie miał litości, spędzą za kratkami długie lata