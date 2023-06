Policja zatrzymała wszystkich podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie! Nowe szokujące fakty

Warszawa. Policja ma wszystkich podejrzanych o zbrodnię na Nowym Świecie

Kryminalni z Warszawy złapali ostatniego z podejrzanych o udział w zabójstwie na Nowym Świecie. 8 maja 2022 r. trzech nieznanych wtedy sprawców zaczepiało dziewczyny. W ich obronie stanął Maciej († 29 l.). Bandyci wciągnęli go do bramy, skopali i dźgnęli nożem. Ciężko ranny ostatkiem sił wczołgał się do sklepu wzywając pomocy. Zmarł chwilę później.

Śledczy przez długi czas deptali po pietach podejrzanym. Udało się ustalić ich nazwiska m.in. dzięki nagraniom z kamer monitoringu. Okazało się, że to ludzie powiązani z przestępczością zorganizowaną.

Najpierw wpadł podejrzany Łukasz G. 30 stycznia policjanci zatrzymali go na Targówku. Teraz światło dzienne ujrzały nowe fakty. Jak podaje stołeczna policja, 14 marca mundurowi zatrzymali Dawida M. - Wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom, co do dziś było tajemnicą – czytamy w komunikacie policji. We wtorek (6 czerwca) w ręce policjantów trafił też Sebastian W. Na razie nie znamy szczegółów tej operacji. Ostatniego zatrzymania dokonali stołeczni kryminalni.

