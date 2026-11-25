The Bridge – nowa ikona Warszawy. Najnowocześniejszy biurowiec w Polsce!

Rozbierają podium, później zniknie wieża

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął kolejny etap prac przy Intraco w drugiej połowie listopada. Zgodnie z aktualnym harmonogramem demontaż całego budynku zajmie około 14 miesięcy, choć terminy mogą się zmieniać ze względu na pogodę i warunki techniczne ujawniane w trakcie robót.

Na razie szklana wieża stoi. W pierwszej kolejności rozbierana jest nadziemna część podium Intraco. Jednocześnie wykonawca przygotowuje systemowe zabezpieczenia, które mają ograniczyć wpływ robót na sąsiednie budynki, ulice i mieszkańców Muranowa.

W kolejnych tygodniach zaplanowano:

montaż siatek ochronnych,

przygotowanie strefy bezpieczeństwa,

ustawienie dźwigu,

montaż windy budowlanej,

rozpoczęcie demontażu kolejnych kondygnacji.

Dźwig i winda mają pojawić się na przełomie grudnia i stycznia. Będą służyć do transportowania sprzętu, pracowników oraz materiałów usuwanych z górnych pięter wieżowca.

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Intraco nie runie w jednej chwili

Nie będzie kontrolowanej eksplozji ani jednego widowiskowego momentu, w którym cały wieżowiec zniknie z panoramy Warszawy.

Intraco zostanie rozebrane metodą top-down, czyli od góry ku dołowi. Robotnicy będą usuwać kolejne elementy konstrukcji, piętro po piętrze, wykorzystując specjalistyczny sprzęt i zabezpieczenia. Taka technologia ma pozwolić lepiej kontrolować zapylenie czy bezpieczeństwo sąsiedniej zabudowy. Ułatwi także wywóz gruzu.

Wykonawcą rozbiórki jest TREE Capital Sp. z o.o., firma specjalizująca się w złożonych projektach rozbiórkowych.

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Dlaczego Intraco musi zniknąć?

Według PHN budynku nie można było już dostosować do współczesnych wymagań bezpieczeństwa.

Wieżowiec powstawał według norm technicznych obowiązujących ponad pół wieku temu. Mimo kolejnych remontów i modernizacji wyczerpały się możliwości przystosowywania jego konstrukcji do aktualnych standardów, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji.

Inwestor przekonuje, że niezależnie od planów budowy następnego wieżowca stare Intraco musiałoby pozostać zamknięte i wyłączone z użytkowania.

– Intraco przez ponad 50 lat było ważnym i rozpoznawalnym elementem Warszawy. Mamy świadomość jego znaczenia dla mieszkańców, ale naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialne podejście do przyszłości tej nieruchomości – powiedział w rozmowie z serwisem architektura.muratorplus.pl Wiesław Malicki, prezes PHN.

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Nie udało się wpisać go do rejestru zabytków

Obrońcy wieżowca próbowali zatrzymać jego rozbiórkę. W styczniu 2026 r. Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy złożyło wniosek o wpisanie Intraco do rejestru zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił jednak indywidualnej ochrony obiektu. Decyzję zaskarżono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

17 listopada resort utrzymał w mocy odmowę konserwatora. Rozstrzygnięcie stało się ostateczne w administracyjnym toku instancji.

W uzasadnieniu wskazano między innymi na liczne przebudowy i modernizacje, które znacząco zmieniły pierwotną formę budynku. Szczególne znaczenie miała wymiana oryginalnej elewacji na szklaną ścianę kurtynową pod koniec lat 90.

Zdaniem organów konserwatorskich Intraco nie zachowało wartości historycznych, artystycznych ani naukowych wystarczających do objęcia go indywidualną ochroną.

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Azbest usunięto przed rozbiórką

Zanim rozpoczął się demontaż konstrukcji, z budynku usunięto materiały zawierające azbest. Prace zakończono we wrześniu.

Proces był kontrolowany przez właściwe służby. Według PHN przeprowadzono osiem kontroli, a żadna z nich nie wykazała nieprawidłowości. Usunięcie niebezpiecznych materiałów zostało pozytywnie zweryfikowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Kwestia azbestu wywoływała wcześniej niepokój części mieszkańców Muranowa. Inwestor zapewnia jednak, że obiekt jest już całkowicie pozbawiony materiałów zawierających tę substancję.

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95 procent materiałów ma dostać drugie życie

Rozbiórka ma zostać przeprowadzona zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestor zakłada, że około 95 proc. materiałów pochodzących z budynku zostanie odzyskanych. Dzięki temu ograniczona zostanie ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zapotrzebowanie na nowe materiały budowlane.

Miał 51 lat i klasę, której nie stracił

Intraco oddano do użytkowania w 1975 r. W chwili otwarcia było jednym z najwyższych i najnowocześniejszych budynków w Warszawie. Wieżowiec zaprojektował w duchu późnego modernizmu szwedzki architekt Peter Diebitsch. Wybudowała go szwedzka firma BPA Byggproduktion AB dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Intraco”.

W gmachu mieściły się zagraniczne przedstawicielstwa handlowe. W pewnym okresie działało tam nawet około 60 firm.

Wieżowiec symbolizował gospodarcze aspiracje Polski epoki Edwarda Gierka. Pokazywał Warszawę jako miasto otwierające się na międzynarodowy handel, nowoczesną architekturę i zachodnie technologie.

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Nowe Intraco ma przypominać poprzednika

W miejscu starego budynku powstanie nowoczesny biurowiec. Inwestor zapowiada, że bryła będzie nawiązywać do charakterystycznej sylwetki Intraco. Nowy obiekt ma mieć około 107 metrów wysokości i 23 kondygnacje, czyli o 16 mniej niż dotychczasowy wieżowiec. Mimo mniejszej liczby pięter ma zapewniać zbliżoną powierzchnię użytkową, ponieważ współczesne kondygnacje biurowe są wyższe.

Według dostępnych danych budynek ma zaoferować około 27,6 tys. mkw. powierzchni najmu, a na poziomie ulicy zaplanowano lokale usługowe.

PHN złożył już wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji następcy Intraco planowane jest na lata 2027–2028, natomiast ukończenie inwestycji na 2030 r.

– Chcemy zachować charakterystyczną sylwetkę Intraco w panoramie miasta. Zależy nam, aby nowy budynek nawiązywał do historii i architektonicznej tożsamości tego miejsca, a jednocześnie odpowiadał na współczesne potrzeby użytkowników i wyzwania związane z efektywnością energetyczną oraz bezpieczeństwem – przekazał Wiesław Malicki.

Terminy mogą się jednak zmienić w zależności od przebiegu rozbiórki, procedur administracyjnych i finalizacji projektu.

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