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Od środy zamkną trzy pasy

Pierwszy etap rozpocznie się w środę, 25 listopada, około godz. 6 i potrwa do godz. 6 w piątek, 27 listopada. Asfaltowanie obejmie jezdnię placu Narutowicza prowadzącą w kierunku centrum. Roboty są częścią większej modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Ochoty.

Drogowcy zamkną trzy pasy pomiędzy pętlą tramwajową a zawrotką przy ul. Słupeckiej. Kierowcy jadący do centrum będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas, położony bliżej ul. Filtrowej. W tym czasie:

możliwy będzie skręt z placu Narutowicza w ul. Filtrową,

zamknięty będzie skręt w ul. Słupecką,

nie będzie można skorzystać z zawrotki na Grójeckiej,

piesi nie przejdą pasami przy kawiarni między przystankami tramwajowymi a ul. Grójecką.

Kierowcy chcący zawrócić będą musieli dojechać do placu Zawiszy, a następnie wrócić ul. Grójecką.

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Autobus 191 pojedzie objazdem

Pierwszy etap robót wpłynie na kursowanie autobusów linii 191. W kierunku pętli Regulska autobusy pojadą z placu Narutowicza ulicami: Grójecką, Filtrową, Raszyńską, Wawelską i ponownie Grójecką.

Miasto nie podało w komunikacie listy pomijanych ani tymczasowych przystanków. Pasażerowie powinni więc przed podróżą sprawdzić aktualny rozkład i szczegółowy komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego.

Pozostałe linie mogą notować opóźnienia wynikające ze zwiększonego ruchu na objazdach, nawet jeśli ich trasy formalnie się nie zmienią.

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W piątek nie wyjedziemy z Filtrowej

W piątek, 27 listopada, o godz. 6 drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni. Ten etap potrwa do godz. 21. Kierowcy jadący do centrum nadal będą korzystali tylko z jednego pasa, ale tym razem zostanie on poprowadzony przy torowisku tramwajowym. Do mieszkań wrócą:

zawrotką w kierunku ul. Grójeckiej,

skrętem z placu Narutowicza w ul. Słupecką.

Nadal będzie można skręcić z placu w ul. Filtrową. Zamknięty zostanie jednak wyjazd z Filtrowej na plac Narutowicza.

Objazd poprowadzi ul. Raszyńską przez plac Zawiszy i ul. Grójecką. Alternatywną trasą będzie ul. Akademicka z wyjazdem przy domu studenckim. Piesi wciąż nie będą mogli korzystać z przejścia przy kawiarni.

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Na weekend drogowcy zrobią przerwę

Po zakończeniu piątkowego etapu nastąpi weekendowa przerwa. Kolejne ograniczenia rozpoczną się w poniedziałek, 30 listopada. Około godz. 6 zamknięte zostaną dwa pasy przy pętli tramwajowej, na odcinku pomiędzy ulicami Uniwersytecką i Filtrową.

Do centrum kierowcy przejadą jednym pasem od strony Filtrowej. Zmiana ma obowiązywać przez jedną dobę. Zamknięte będzie przejście dla pieszych prowadzące z pętli tramwajowej w stronę ul. Filtrowej.

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Ostatni etap bez skrętu w Filtrową

Ostatnia część asfaltowania została zaplanowana na wtorek, 1 grudnia, w godz. 6-21.

Robotnicy zajmą dwa pasy po stronie ul. Filtrowej. Samochody pojadą do centrum jednym pasem przy pętli tramwajowej.

Tego dnia nie będzie można skręcić z placu Narutowicza w ul. Filtrową. Objazd zostanie wyznaczony ulicami: Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską.

Piesi nadal nie skorzystają z przejścia przy Filtrowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, asfaltowanie zakończy się we wtorek wieczorem.

Tramwaje pojadą normalnie

Najważniejszą dobrą wiadomością dla pasażerów jest brak planowanych zmian w ruchu tramwajowym.

We wszystkich czterech etapach tramwaje mają kursować bez utrudnień. Roboty będą prowadzone na jezdni, a nie na torowisku.

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Plac Narutowicza zmieni się po modernizacji

Nowa nawierzchnia jest tylko jednym z elementów przebudowy placu Narutowicza. Po zakończeniu całej inwestycji w okolicy mają pojawić się m.in.: nowe drzewa, pergole zapewniające cień czy zielone torowisko obsadzone rozchodnikiem. Dwa przystanki zostaną wydłużone tak, aby jednocześnie mogły się przy nich zatrzymać dwa najdłuższe składy tramwajowe.

Inwestycję prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą prac jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.