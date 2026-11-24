Krzyczał, ganiał, straszył dzieci i kobiety

W czwartek 19 listopada, po godzinie 17 patrol z VI Oddziału Terenowego warszawskiej Straży Miejskiej odebrał niepokojące zgłoszenie o mężczyźnie, który gania dzieci i zaczepia kobiety przed jedną ze szkół na Targówku.

Para strażników udała się na miejsce zdarzenia, gdzie już z daleka dostrzegli osobę, na którą skarżyli się zgłaszający. Mężczyzna był pobudzony, agresywny i wulgarny. Jak się okazało, był też nietrzeźwy.

W międzyczasie do interwencji dołączyli policjanci, którzy potwierdzili personalia 31-letniego Kędzierzanina.

Zamiast do izby trafił na komisariat

Mężczyzna już miał trafić do lokalnej izby wytrzeźwień, gdy nastąpił zwrot akcji. Pojawiły się kolejne zeznania świadków poczynań mężczyzny. Mówili oni, że pobudzony 31-latek już od kilkunastu minut napastował kobiety i dziewczynki w pobliżu szkoły. Ojciec jednej z 14-latek zeznawał nawet, że agresor miał gonić trójkę nastolatek, grożąc im, ale udało im się uciec do autobusu. Mężczyzna wszedł też na boisko szkolne, z którego został wyproszony przez pracownika szkoły.

Początkowo nikt nie chciał złożyć oficjalnego zawiadomienia, ale wreszcie zgłosili się kolejni pokrzywdzeni, którzy złożyli oficjalne zawiadomienie o przestępstwie w postaci agresji wobec ich córek. W związku z tym mężczyzna zamiast do "wytrzeźwiałki" trafił na komisariat policji. Teraz grozi mu odpowiedzialność karna.

Atak z nożem przed szkołą policealną w Warszawie na ul.Mińskiej:

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