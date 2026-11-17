Co słychać na najdroższym remoncie w stolicy?

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski udostępnił na platformie X nowe zdjęcia z trwającego już 12 lat remontu Sali Kongresowej PKiN-u.

Najnowsze fotografie z wnętrza Sali Kongresowej pokazują pieczołowicie odnowione zdobienia, kolumny, kasetony i dekoracyjne elementy utrzymane w bieli oraz złocie.

To są właśnie te detale. Które detale - spytacie? Ano detale w Sali Kongresowej. Zobaczcie kolejne odrestaurowane elementy legendarnej sali w obiektywie @hashtagalek. Mam świadomość, że remont tego obiektu trwa już bardzo długo. Zasadnicza część opóźnień wynikała z problemów z poprzednim wykonawcą. Te już na szczęście za nami i prace posuwają się cały czas do przodu. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważnym powodem, dla którego ta inwestycja po prostu musi zająć dużo czasu, jest dbałość o wierne odtworzenie i odrestaurowanie historycznych elementów. To jest bardzo dokładna, często żmudna praca. Ale jakie są jej efekty! Widzicie sami. To już teraz robi wrażenie. A co dopiero po zakończeniu wszystkich prac!— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 13, 2026

Remont trwa zdecydowanie za długo

Efekty mogą zachwycać, ale trudno zapomnieć o ciągnącej się latami historii tej inwestycji. Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 roku. Początkowo zakładano, że przebudowa potrwa około trzech lat.

Już wiosną 2016 roku firma prowadząca modernizację ogłosiła jednak upadłość, a roboty utknęły w martwym punkcie. Podczas prac ujawniono również problemy, których nie uwzględniono w dokumentacji, w tym ogromne ilości materiałów zawierających azbest.

Do wieloletniego poślizgu odniósł się sam prezydent.

– Mam świadomość, że remont tego obiektu trwa już bardzo długo. Zasadnicza część opóźnień wynikała z problemów z poprzednim wykonawcą. Te już na szczęście za nami i prace posuwają się cały czas do przodu – zapewnił Trzaskowski.

Nową umowę na modernizację podpisano w listopadzie 2023 roku. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Adamietz Warszawa i Adamietz. Wiosną 2026 roku inwestycja weszła w fazę wykańczania wnętrz. Ekipy zajęły się między innymi układaniem i cyklinowaniem drewnianych posadzek w kuluarach.

Sala Kongresowa ma odzyskać historyczny blask

Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim. Odnawiane elementy mają możliwie wiernie odtwarzać dawny wygląd sali. Jednocześnie obiekt zostanie dostosowany do współczesnych norm bezpieczeństwa, przepisów sanitarnych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się również nowoczesne systemy elektroakustyczne, oświetlenie i mechanika sceniczna.

– Trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważnym powodem, dla którego ta inwestycja po prostu musi zająć dużo czasu, jest dbałość o wierne odtworzenie i odrestaurowanie historycznych elementów. To jest bardzo dokładna, często żmudna praca. Ale jakie są jej efekty! Widzicie sami. To już teraz robi wrażenie. A co dopiero po zakończeniu wszystkich prac! – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Po modernizacji widzowie mają otrzymać ponad 2300 większych i wygodniejszych foteli. Zwiększą się odległości między rzędami, poszerzone zostaną przejścia, a liczba garderób wzrośnie z 35 do 75. Przebudowa obejmuje nie tylko główną salę, ale również zaplecze techniczne, sanitarne, konferencyjne i gastronomiczne, windy, piwnice oraz pomieszczenia na strychach.

Koszt remontu zbliżył się do pół miliarda złotych

Rosnący zakres robót oznaczał także gigantyczny wzrost kosztów. W listopadzie 2023 roku wartość modernizacji szacowano na ponad 393 mln zł. W 2025 roku budżet całej inwestycji zwiększono już do około 478 mln zł.

Według aktualnych informacji miejskich prace mają zakończyć się na przełomie 2027 i 2028 roku.

– Potem pół roku na odbiory techniczne i liczę że w połowie 2028 r. zaprosimy na pierwszy koncert - zapowiada prezes zarządu PKiN Katarzyna Osowiecka.