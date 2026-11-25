W środę (25 listopada) chwilę po godzinie 9:30 do Komendy Miejskiej PSP wpłynęło zgłoszenie o ogniu na jednym z najwyższych obiektów w stolicy: kominie Elektrociepłowni Siekierki. Na miejsce natychmiast skierowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej. Sytuacja była poważna. Płonęła siatka zabezpieczająca na konstrukcji przeznaczonej do wyburzenia.

Dramat na wysokości 70 pięter

Ogień pojawił się na wysokości około 220 metrów. To tak, jakby płonęło 70. piętro wieżowca. Na miejscu pracowała ekipa sześciu robotników, którzy prowadzili prace rozbiórkowe. Na szczęście, jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów, wszystkim udało się bezpiecznie ewakuować.

Konstrukcja komina, osłabiona przez trwającą rozbiórkę, była niestabilna. Wejście na górę po drabinach technicznych było wykluczone, stanowiłoby śmiertelne zagrożenie dla ratowników. Tradycyjne metody gaszenia pożaru okazały się bezużyteczne. Strażacy musieli znaleźć inne rozwiązanie. Dowództwo podjęło decyzję o wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Zamiast ludzi, na zwiad wysłano drony, maszyny wyposażone w kamery termowizyjne.

Z uwagi na fakt, że komin jest wyłączony z użytkowania, stan techniczny drabin oraz by zniwelować ryzyko, podjęliśmy decyzję, by nie wpuszczać ratowników na górę. Działaliśmy wyłącznie przy wsparciu dronów termowizyjnych, które pracowały na miejscu - wyjaśnia mł. bryg. Wojciech Kapczyński z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Obrazy z dronów potwierdziły, że paliła się jedynie siatka osłonowa, a samo tlenie było niewielkie. Jednocześnie na miejsce ściągnięto potężny, 68-metrowy podnośnik, z którego kosza podano prąd wody w kierunku ognia.

Sytuacja opanowana, ale teren pod nadzorem

Pożar udało się opanować. Palące się fragmenty siatki sukcesywnie dogasały. Choć żaden z ewakuowanych pracowników nie wymagał hospitalizacji, dwóch z nich profilaktycznie przebadał zespół ratownictwa medycznego.

Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych.

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