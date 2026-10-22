Mierzy niemal tyle co Pałac Kultury i jest symbolem Warszawy. Teraz idzie do rozbiórki

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-22 12:20

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli przemysłowej Warszawy – 200-metrowy komin E3 Elektrociepłowni Siekierki – zostanie rozebrany. Prace, podyktowane zaawansowanym wiekiem i stanem technicznym obiektu, rozpoczną się w listopadzie 2026 roku. Mieszkańcy stolicy pożegnają charakterystyczną konstrukcję, jednak likwidacja komina nie wpłynie na pracę zakładu.

Jeden z kominów zniknie z Siekierek

Mieszkańcy Warszawy, a zwłaszcza jej południowej części, z pewnością znają ten charakterystyczny krajobraz - trzy kominy elektrociepłowni górujące nad Siekierkami. Już wkrótce jeden z obiektów na zawsze zniknie z tej panoramy. 

Jak przekazała spółka ORLEN Termika na początku listopada 2026 roku rozpocznie się rozbiórka 200-metrowego komina E3 w Elektrociepłowni Siekierki.

Jest to najstarszy z kominów znajdujących się na terenie zakładu, który powstał ponad pół wieku temu - konkretnie w 1974 roku. 

Jak tłumaczy zarządca, decyzja o rozebraniu charakterystycznej, pomalowanej w siedem biało-czerwonych pasów konstrukcji zapadła z uwagi na jej zaawansowany wiek, a także stan techniczny. 

Odbiorcy prądu i ciepła nie powinny się jednak obawiać - likwidacja komina nie wpłynie na pracę elektrociepłowni, bo obiekt nie jest użytkowany od lutego 2026 roku, a ostatecznie został odłączony od sieci w czerwcu tego roku. Po ponad 50 latach pracy jego funkcję przejął nowy, 65-metrowy stalowy emitor wyposażony w nowoczesną instalację odprowadzania spalin, dostosowaną do aktualnych i przyszłych wymagań technologicznych oraz środowiskowych. 

Nie będzie wielkiego "bum". Tak runie komin EC3

Rozczarują się ci, którzy liczą na spektakularne wyburzanie komina takie z jakim mieliśmy do czynienia ostatnio w Łodzi; z uwagi na bliskość innych, nieprzeznaczonych do rozbiórki kominów oraz fakt, że elektrociepłownia nadal normalnie pracuje likwidacja konstrukcji odbędzie się w mniej widowiskowy sposób. 

Prace rozbiórkowe emitora E3 zostaną przeprowadzone metodą mechaniczną. Trzon komina będzie stopniowo cięty i kruszony od góry z wykorzystaniem robota rozbiórkowego. Poszczególne fragmenty konstrukcji będą sukcesywnie zrzucane do wnętrza komina, a następnie usuwane przez otwór znajdujący się u jego podstawy. Zakończenie tych prac planowane jest na kwiecień 2027 roku. Wówczas po 200-metrowym kominie z Siekierek ma nie być już ani śladu. 

Wykonawcą rozbiórki jest firma Hope Group Sp. z o.o., specjalizująca się w realizacji wyburzeń przemysłowych, w tym wysokich kominów.

Wysoki komin Elektrociepłowni Siekierki na tle błękitnego nieba. O planowanej rozbiórce przeczytasz na SE.
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70 lat były symbolem Łodzi. Trzy kominy EC2 przestały istnieć
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