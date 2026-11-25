Samopodpalenie przed Ministerstwem Kultury w Warszawie. Interwencja Służby Ochrony Państwa

W środę, 25 listopada wieczorem, w centrum Warszawy przed gmachem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mężczyzna dokonał samopodpalenia. Do zdarzenia doszło na Krakowskim Przedmieściu naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Poszkodowanemu na ratunek ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

„Nasi funkcjonariusze jako piesi ruszyli na pomoc, powiadomili wszystkie służby, udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołowi medycznemu” – powiedział Radiu ESKA rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.

"Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci. Teren jest zabezpieczony. Wcześniej interweniowały tu trzy zastępy straży pożarnej. Jak udało mi się ustalić, pomocy płonącemu mężczyźnie miał udzielić początkowo przechodzień, który próbował ugasić ogień własną kurtką. Do próby samospalenia doszło przed budynkiem Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala" - relacjonuje reporter Radia ESKA Mateusz Gołębiewski, który jest na miejscu.

Do akcji na Krakowskim Przedmieściu włączyli się także policjanci i strażacy. Pierwsze medialne doniesienia w tej sprawie ukazały się przed godziną 18.00.

Akcja służb na Krakowskim Przedmieściu. Co wiadomo o poszkodowanym?

Służby nie ujawniły dotychczas tożsamości, wieku ani stanu zdrowia poparzonego mężczyzny. Nie wiadomo również, co skłoniło go do tego kroku i czy miał on jakiś związek z mieszczącymi się przy Krakowskim Przedmieściu instytucjami państwowymi.

Siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się w pałacu Potockich, znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy niż Pałac Prezydencki. W tym rejonie stolicy patrolują teren funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i to właśnie oni jako pierwsi zareagowali na zdarzenie.

Na ten moment szczegółowe okoliczności incydentu nie są jeszcze znane.

Osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać bezpłatną pomoc w całodobowym Centrum Wsparcia pod numerem telefonu 800 70 2222. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić na numer alarmowy 112.