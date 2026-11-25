Roksana miała wrócić do domu. Rodzice już nigdy nie zobaczyli córki żywej

W sobotę, 10 października, 13-letnia Roksana wyszła z mieszkania na warszawskiej Ochocie, by spotkać się z koleżanką. Wieczorem jej rodzice dowiedzieli się, że dziewczynka przebywa na Bulwarach Wiślanych. Zaniepokojony ojciec zadzwonił do córki. Roksana zapewniła go, że wraca już do domu i kieruje się w stronę metra. Kiedy kilka minut później mężczyzna ponownie próbował się z nią skontaktować, dziewczynka już nie odbierała telefonu.

Rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania, w które zaangażowali się policjanci, strażacy, ratownicy, bliscy oraz detektywi. Przez ponad dwa tygodnie rodzice żyli nadzieją, że ich córka wróci do domu. We wtorek, 27 października, Daniel Dymiński, ojciec zaginionego przed ponad trzema laty Krzysztofa, wraz ze swoim zespołem odnalazł w Wiśle, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego, ciało młodej osoby. Przy zwłokach znajdowały się dokumenty należące do Roksany.

W środę, 4 listopada, prokuratura oficjalnie potwierdziła tożsamość dziewczynki. Tego samego dnia 13-latkę pochowano na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Wciąż jednak nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazła się w rzece.

Kamil Sobkiewicz, detektyw z grupy Securant, który na prośbę rodziców Roksany zaangażował się w jej poszukiwania, nie zakończył swojej pracy po odnalezieniu ciała nastolatki. Od kilku tygodni wraz ze swoim zespołem próbuje odtworzyć ostatnie chwile jej życia. To, czego udało im się dowiedzieć, rzuca zupełnie nowe światło na tragedię 13-latki.

Roksana miała pobić się z przyjaciółką. Detektywi zabezpieczyli dowody

Tamtego wieczoru Roksana spędzała czas ze znajomymi na warszawskich bulwarach. W pewnym momencie pomiędzy dziewczynką a jedną z jej koleżanek miało dojść do konfliktu, który przerodził się w bójkę.

Sobkiewicz nie chce na razie ujawniać, co dokładnie było powodem awantury. Zapewnia jednak, że jego zespół zgromadził materiał dowodowy, który w stu procentach potwierdza, że doszło do bójki. To właśnie ona może być kluczem do wyjaśnienia śmierci Roksany.

Już w pierwszych dniach poszukiwań detektyw próbował zainteresować tym wydarzeniem policjantów. Ci jednak początkowo mieli zaprzeczać, że dziewczynki się pobiły.

Przez pierwszy tydzień musieliśmy przekonywać policję, że tam na miejscu była bójka. A ta bójka jest tu kluczowa – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Kamil Sobkiewicz.

Dziś detektyw wie znacznie więcej o okolicznościach konfliktu. Nie chce jednak ujawniać wszystkich szczegółów, ponieważ jego zespół nadal pracuje nad sprawą.

Zapłakana Roksana ruszyła na most. Ktoś poszedł za nią

Bójka nie zakończyła konfliktu. Detektywi dotarli do świadka, z którego relacji wynika, że jeszcze przed odejściem Roksany trwała kłótnia. Dziewczynka była roztrzęsiona. W pewnym momencie oddaliła się od znajomych i ruszyła w kierunku Mostu Świętokrzyskiego. Ktoś poszedł za nią.

Mamy świadka, który twierdzi, że cały czas trwała tam kłótnia, po której Roksana skierowała się na most, a ta osoba za nią podążyła – ujawnia Sobkiewicz.

Detektyw nie chce zdradzić, kim była osoba, która ruszyła za zdenerwowaną 13-latką. Opisuje jednak, w jakim stanie znajdowała się wówczas dziewczynka.

Idąc na most, była zapłakana, zdenerwowana, szła szybkim krokiem, a za nią ktoś zmierzał. Dzisiaj nie powiem kto – mówi nasz rozmówca.

Co wydarzyło się, gdy Roksana dotarła na most? Co zrobiła osoba, która za nią podążała? Czy doszło między nimi do kolejnej awantury?

Odpowiedzi na te pytania mogłoby dostarczyć nagranie miejskiego monitoringu. Niestety, jak przekazuje Sobkiewicz, w pewnym momencie kamera się obróciła. Roksana przestała być widoczna. Monitoring nie zarejestrował tego, w jaki sposób dziewczynka znalazła się w Wiśle.

Kamera się obróciła. Detektyw nie kryje oburzenia

Gdyby Most Świętokrzyski był odpowiednio monitorowany, być może już pierwszego dnia poszukiwań udałoby się ustalić, co stało się z Roksaną. Tymczasem przez kilkanaście dni policjanci, strażacy, ratownicy i detektywi przeczesywali okolice rzeki, a rodzice dziewczynki nie wiedzieli nawet, czy ich córka żyje.

Na tym moście nie ma odpowiedniego monitoringu, na podstawie którego dałoby się stwierdzić, co dokładnie się tam wydarzyło – denerwuje się Sobkiewicz.

Brak nagrania sprawił, że jego zespół musiał skoncentrować się na docieraniu do kolejnych świadków, weryfikowaniu ich relacji oraz analizowaniu innych dostępnych materiałów.

Od miesiąca praktycznie każdego dnia nad tym pracujemy. To jest intensywna praca, a gdyby tam była kamera, skończyłaby się od razu – tłumaczy detektyw.

Przypomina przy tym historię Krzysztofa Dymińskiego, który zaginął w maju 2023 r. Mimo ogromnej akcji poszukiwawczej nastolatka do dziś nie odnaleziono. Jego ojciec Daniel od ponad trzech lat szuka syna, regularnie przeczesując Wisłę. To właśnie on wraz z osobami, które mu pomagały, odnalazł ciało Roksany.

Zdaniem Sobkiewicza już zaginięcie Krzysztofa powinno skłonić władze Warszawy do poprawienia monitoringu stołecznych mostów.

Po tej sytuacji nikt nie wyciągnął wniosków. Nie ma żadnej refleksji – ocenia detektyw.

Ktoś widział, co stało się z Roksaną. „Zatrzymania powinny się odbyć”

Choć kamera nie zarejestrowała kluczowego momentu, detektyw twierdzi, że są osoby, które wiedzą, co stało się z 13-latką. Co więcej, przynajmniej jedna z nich miała być trzeźwa i widzieć moment, w którym Roksana znalazła się w rzece. Dziewczynka miała wówczas jeszcze żyć.

Myślę, że zatrzymania powinny się odbyć, bo mamy do czynienia co najmniej z nieudzieleniem pomocy – przekonuje Sobkiewicz.

Nieudzielenie pomocy to jednak tylko jedna z możliwości. Detektywi podejrzewają, że udział innych osób w tragedii Roksany mógł być znacznie większy.

Wszystko wskazuje na to, że doszło tam do czegoś poważniejszego – mówi Sobkiewicz.

W rozmowie pojawia się możliwość nakłaniania dziewczynki do odebrania sobie życia, ale również bezpośredniego udziału innej osoby w jej śmierci.

Wiemy trochę więcej, niż mogę powiedzieć o tym zakończeniu – przyznaje detektyw.

Chwilę później padają jeszcze mocniejsze słowa.

Możemy mieć tutaj do czynienia nawet z zabójstwem.

To jedna z hipotez rozpatrywanych przez detektywa. Prokuratura nie potwierdziła dotychczas, że dziewczynka padła ofiarą zabójstwa.

Ktoś chciał przekonać wszystkich, że Roksana popełniła samobójstwo?

Jednym z pierwszych sygnałów, które wzbudziły podejrzenia Sobkiewicza, było zachowanie osób z otoczenia nastolatki już po jej zaginięciu.

Zaledwie dwa dni po zniknięciu Roksany, podczas transmisji na żywo na kanale „Podejrzani”, przed kamerą pojawiła się jedna z jej koleżanek. Dziewczynka zaczęła opowiadać o rzekomych myślach samobójczych Roksany i jej złych relacjach z ojcem. W czasie gdy rodzice desperacko szukali córki, jej znajoma przedstawiała wersję, według której 13-latka mogła odebrać sobie życie.

Od razu wydało mi się to bardzo podejrzane, ponieważ miało ukierunkować nasz sposób myślenia – tłumaczy detektyw.

Sobkiewicz uważa, że przedstawiona wówczas wersja wpłynęła również na działania policji, przez co sprawa na pewien czas utknęła w martwym punkcie.

Z czasem zaczęły wychodzić na jaw kolejne nieścisłości. Koleżanki przekonywały, że Roksana wyłączyła telefon po rozmowie z ojcem. Tymczasem detektywi dotarli do danych z aplikacji, z których wynika, że nastolatka nadal korzystała z urządzenia. Zachował się również ślad jej lokalizacji prowadzący na most.

Telefon ojca nie miał wpływu na wyłączenie telefonu Roksany – podkreśla Sobkiewicz.

Jeszcze przed tragedią dziewczynka miała prowadzić z kimś rozmowę. Detektyw nie ujawnia jednak, z kim się wówczas kontaktowała.

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Znikały konta Roksany. Koleżanki miały uzgadniać, co powiedzą policji

Po zaginięciu dziewczynki zaczęły znikać również ślady jej aktywności w internecie. Usunięte miały zostać jej konta na Facebooku i Instagramie. Dziś profile zostały przywrócone, jednak wciąż pozostaje pytanie, kto i w jakim celu miał je wcześniej usuwać.

Jeszcze bardziej niepokojące są ustalenia dotyczące zachowania koleżanek Roksany. Detektywi mieli zdobyć materiały wskazujące na to, że osoby z jej otoczenia uzgadniały między sobą wersję wydarzeń, którą następnie przedstawiały śledczym.

Z naszego materiału wynika, że te dziewczynki układają wspólną wersję. Jedna z osób wpływa na to, co ma być zeznawane. Inne dziewczyny zeznają dokładnie według tego, co zostało ustalone – ujawnia Sobkiewicz.

Początkowo koleżanki miały przekonywać, że to one oddaliły się z miejsca spotkania, zostawiając Roksanę. Ustalenia detektywów wskazują jednak na coś zupełnie innego.

One były na miejscu i Roksana oddaliła się na ich oczach. Część z nich widziała, co tam dokładnie się wydarzyło – mówi detektyw.

Zgromadzone dotychczas materiały zostały już, jak zapewnia Sobkiewicz, przekazane policji. Detektywi nie zamierzają jednak kończyć swoich działań. Przy okazji wyjaśniania śmierci Roksany mieli bowiem natrafić na ślady znacznie większego procederu. Sprawa nie dotyczy już tylko jednej dziewczynki.

Roksana dobrze się uczyła, uprawiała sport. Później wszystko zaczęło się zmieniać

Roksana była aktywną dziewczynką. Trenowała piłkę nożną i judo, zdobywała medale na zawodach. Dobrze radziła sobie również w szkole. Problemy miały zacząć się w momencie, gdy dziewczynka zbliżyła się do jednej ze swoich koleżanek.

Roksana zaczęła mieć kłopoty z nauką. Nie zdała do następnej klasy. Wcześniej zrobiło się o niej głośno, gdy została znaleziona pod wpływem alkoholu.

Detektywi ustalili, że również podczas tego zdarzenia Roksana miała przebywać w towarzystwie wspomnianej koleżanki. To ona miała później zostawić dziewczynkę samą.

Sobkiewicz zaczął przyglądać się nie tylko tej znajomości, lecz także innym dzieciom obracającym się w tym samym środowisku. Okazało się, że podobnych historii jest więcej. Niektóre z dziewczynek zaczęły mieć tak poważne problemy wychowawcze, że znalazły się pod nadzorem kuratorów.

To, co początkowo mogło wyglądać na zwykły przypadek nastolatki, która wpadła w nieodpowiednie towarzystwo, może być, zdaniem detektywa, elementem świadomego działania osób wykorzystujących dzieci.

Miała być 12-letnią koleżanką. W rzeczywistości to dorosła osoba

Już podczas poszukiwań Roksany pojawił się jeden z najbardziej niepokojących wątków tej sprawy. W otoczeniu dziewczynki miała znajdować się osoba przedstawiająca się jako 12-letnia koleżanka. Z dotychczasowych ustaleń wynikało, że w rzeczywistości miała 22 lata.

Co dorosły człowiek robił wśród dzieci? Dlaczego zależało mu na utrzymywaniu z nimi tak bliskich kontaktów?

Z ustaleń Sobkiewicza wynika, że osoba ta nie pracuje, mieszka w Warszawie i regularnie spotyka się z uczniami szkół podstawowych. Ma kupować im jedzenie, dostarczać alkohol, organizować libacje, a nawet przyjmować nieletnich na noc w swoim mieszkaniu.

Detektywom udało się również uzyskać dostęp do rozmów prowadzonych na jednej z grup internetowych, na której kontaktowali się ze sobą nieletni. Treść tych wiadomości jest wstrząsająca.

Pisała tam o pokazywaniu narządów płciowych, jak ktoś skończy piętnaście lat – ujawnia Sobkiewicz.

Detektywi zabezpieczyli również materiały dotyczące spotkań organizowanych w mieszkaniu tej osoby.

Ta osoba przyjmuje dzieci na noc w swoim domu, organizuje tam libacje. Część z tych dzieci wychodzi, część nie – mówi Sobkiewicz.

Co dzieje się w mieszkaniu podczas takich spotkań? Tego detektywi nie są jeszcze w stanie jednoznacznie ustalić. Mają jednak bardzo poważne podejrzenia.

W mojej ocenie możemy mieć do czynienia z wątkiem pedofilskim. I ten wątek jest też trochę bardziej rozbudowany – ujawnia Sobkiewicz.

Sieć wykorzystywania dzieci? Wątek pedofilski i narkotykowy

Problem może być znacznie większy i nie ograniczać się do działalności jednej dorosłej osoby. Detektywi podejrzewają istnienie całej sieci, w której nieletni znajdujący się już pod wpływem dorosłych są wykorzystywani do pozyskiwania kolejnych dzieci.

Dziecku znacznie łatwiej zaufać koleżance ze szkoły czy rówieśnikowi niż obcej dorosłej osobie. W ten sposób niebezpieczne środowisko może się stale rozrastać. Kolejne dzieci nawiązują nowe znajomości, uczestniczą w spotkaniach i stopniowo trafiają pod wpływ osób, które nimi manipulują.

One są ze środowiska tych dzieci. Mają tyle samo lat, łatwiej im werbować kolejne koleżanki – tłumaczy Sobkiewicz.

Niektóre osoby mają czerpać korzyści z pozyskiwania kolejnych ofiar. Nie chodzi więc o przypadkową grupę nastolatków, którzy spotykają się, żeby pić alkohol i imprezować.

To jest świadome działanie. To jest proceder – podkreśla detektyw.

Sobkiewicz podejrzewa, że jednym z celów tych działań jest wykorzystywanie seksualne dzieci. Nie jest to jednak jedyny wątek, na który natrafili detektywi.

Nie tylko. Jest też wątek narkotykowy – dodaje.

Nie wiadomo jeszcze, jak wiele osób dorosłych może być zaangażowanych w podejrzewany proceder. Detektywi docierają jednak do historii kolejnych dzieci, które mogły paść jego ofiarą.

Najpierw pyta o problemy dziecka. Później próbuje odwrócić je przeciwko rodzicom

Jak to możliwe, że nastolatki zaczynają ufać obcej dorosłej osobie bardziej niż własnym rodzicom?

Sobkiewicz opisuje sposób, w jaki 22-letnia osoba ma nawiązywać kontakty z nieletnimi. Początkowo rozmowy wyglądają niewinnie. Pojawiają się pytania o problemy dziecka w szkole. Nieletnim oferowana jest pomoc.

Z czasem ta pozornie przyjacielska znajomość ma przeradzać się w relację opartą na manipulacji i silnym uzależnieniu emocjonalnym. Dzieci zaczynają odsuwać się od rodziców, buntować przeciwko nauczycielom i coraz bardziej angażować w nowe znajomości.

Zaczyna się budowanie więzi, manipulacje psychologiczne i pranie mózgu tych nastolatków – tłumaczy Sobkiewicz.

Rodzice, którzy dostrzegają problem i próbują zareagować, spotykają się niekiedy z ogromnym oporem własnych dzieci.

Te dzieci naprawdę wpadają w furię, kiedy rodzic próbuje zabrać im komputer czy telefon – mówi detektyw.

Niektóre z nich mają być nawet gotowe chronić dorosłą osobę przed konsekwencjami prawnymi.

Policja i prokuratura mają znać tę osobę. Dlaczego wciąż spotyka się z dziećmi?

Działalność 22-letniej osoby ma być już znana organom ścigania. Sobkiewicz twierdzi, że zajmują się nią prokuratury zarówno w Warszawie, jak i w Tomaszowie Mazowieckim, skąd ma pochodzić.

W Tomaszowie Mazowieckim osoba ta miała próbować nawiązywać kontakty z uczniami szkoły podstawowej, do której sama wcześniej uczęszczała. Tamtejsze władze szkoły miały dostrzec problem i podjąć działania. Sprawa trafiła do organów ścigania.

Przeciwko tej osobie toczą się również postępowania warszawskich prokuratur dotyczące rozpijania nieletnich – ujawnia detektyw.

Mimo to osoba ta nadal ma utrzymywać kontakty z dziećmi. Jeszcze we Wszystkich Świętych miała spędzać wieczór w towarzystwie dziewczynek ze szkoły podstawowej, fundując im posiłki w warszawskich restauracjach.

Na grupie internetowej miała natomiast otwarcie kpić z działań funkcjonariuszy, przekonując, że policja jedynie ją przesłuchała i nic więcej się nie wydarzyło.

Dlaczego regularnie demoralizuje te dzieci? Na to są dowody. Dlaczego ta osoba do tej pory nie poniosła konsekwencji? – pyta Sobkiewicz.

Detektyw nie obwinia wszystkich policjantów. Podkreśla, że są funkcjonariusze i prokuratorzy, którym zależy na wyjaśnieniu tych spraw. Zwraca jednak uwagę na problemy, z jakimi mierzą się śledczy. W badanym środowisku funkcjonują dzieci w wieku 13, 14 czy 15 lat. Niektóre mogą utrudniać ustalenie prawdy, a podejmowanie czynności wobec nieletnich podlega szczególnym ograniczeniom prawnym.

Dodatkowym problemem jest komunikacja za pośrednictwem aplikacji internetowych. Uzyskanie potrzebnych informacji od ich administratorów może wymagać czasu. Zdaniem Sobkiewicza wszystko to utrudnia policjantom skuteczne rozpracowanie środowiska, w którym dorośli mogą wykorzystywać nieletnich do popełniania przestępstw.

Kolejne dzieci mogą być zagrożone. Do detektywów zgłaszają się zrozpaczeni rodzice

Roksana nie jest jedynym dzieckiem, którego historię bada obecnie zespół Sobkiewicza. Do detektywów zgłaszają się kolejni rodzice, zaniepokojeni tym, co dzieje się z ich dziećmi.

Wśród nich znalazła się matka chłopca, który nawiązał znajomość z tą samą dorosłą osobą, którą detektywi zainteresowali się przy okazji sprawy Roksany. Historia chłopca pokazuje, jak dramatyczne mogą być sytuacje, z którymi przychodzą do Sobkiewicza kolejne rodziny.

W tej sprawie pojawia się wątek podawania dziecku alkoholu. Zaledwie trzy tygodnie po nawiązaniu znajomości chłopiec podjął próbę samobójczą. Przyczyny tej próby nie zostały jednoznacznie ustalone. Obecnie sprawą rozpijania nieletniego ma zajmować się prokuratura.

Detektywi zabezpieczyli również materiały wskazujące na to, że dziecko próbowało chronić dorosłą osobę przed odpowiedzialnością. Chłopiec miał deklarować, że zrobi wszystko, by sprawę potraktowano jedynie jako wykroczenie. Sobkiewicz widzi w tym oznaki silnej manipulacji psychologicznej.

Ile podobnych przypadków udało się już ujawnić? Ilu rodziców zgłosiło się do detektywów? Sobkiewicz nie chce jeszcze podawać konkretnej liczby. Lista potencjalnych poszkodowanych nie jest zamknięta.

Na tę chwilę tych poszkodowanych jest wiele osób – przyznaje detektyw.

Detektyw zwraca również uwagę na skalę problemu zaginięć nieletnich w stolicy. Przywołuje jedną z akcji poszukiwawczych, podczas której policjanci mieli jednego dnia szukać aż sześciorga dzieci.

Każdej nocy mamy około sześciu zaginięć. W weekendy więcej – alarmuje Sobkiewicz.

Nie wiadomo, ile z tych zaginięć może mieć związek z badanym przez detektywów środowiskiem. Sobkiewicz obawia się jednak, że duża liczba zgłoszeń sprawia, iż policjanci zaczynają podchodzić do kolejnych zaginięć coraz bardziej rutynowo. Jego zdaniem również sprawa Roksany nie została początkowo potraktowana z odpowiednią powagą.

Jak chronić dzieci? Niebezpieczeństwo może kryć się w telefonie

Czy rodzice mogą uchronić swoje dzieci przed podobnym zagrożeniem? Ofiarą manipulacji może paść również dziecko, które dobrze się uczy, nie sprawia problemów wychowawczych i dotychczas miało dobre relacje z rodzicami.

Szczególną uwagę należy zwracać na znajomości zawierane przez internet. Dzieci korzystają dziś nie tylko z komunikatorów i mediów społecznościowych, ale także z aplikacji umożliwiających udostępnianie swojej aktualnej lokalizacji. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, jak wiele informacji o ich dzieciach może w ten sposób trafić do obcych osób.

Dając dziecku dostęp do telefonu w tak młodym wieku, dajemy mu dostęp do wszystkich zagrożeń tego świata – przestrzega Sobkiewicz.

Niepokój rodziców powinny wzbudzić nagłe zmiany zachowania dziecka, pogorszenie wyników w nauce, izolowanie się od najbliższych, ukrywanie nowych znajomości czy niewyjaśnione nieobecności w domu.

Przede wszystkim należy jednak rozmawiać z dzieckiem i budować jego zaufanie, aby w sytuacji zagrożenia nie bało się zwrócić do rodziców. W przypadku podejrzenia przestępstwa należy zabezpieczyć wiadomości i powiadomić policję.

Dzisiaj powinniśmy rozmawiać o tym, czego nie robić w sieci, na jakie dziwne zachowania zwracać uwagę i o czym natychmiast informować rodziców, żeby nie było za późno – apeluje detektyw.

Roksana nie żyje, a libacje trwają. Czują się bezkarni?

Od zaginięcia Roksany minęło już ponad sześć tygodni. Rodzice pochowali swoją 13-letnią córkę, wciąż nie wiedząc, w jakich okolicznościach straciła życie. Detektywi gromadzą kolejne materiały, a sprawą zajmuje się prokuratura.

Tymczasem środowisko, w którym obracała się dziewczynka, według ustaleń Sobkiewicza nadal funkcjonuje.

Są regularne libacje alkoholowe. To się nie zakończyło nawet teraz. Cały czas trwa. Zmieniły się tylko miejsca, tak jak się spodziewaliśmy – alarmuje detektyw.

Co więcej, niektóre osoby z otoczenia 13-latki miały zacząć nabierać przekonania, że policja odpuściła i nie spotkają ich żadne konsekwencje. Sobkiewicz gorzko podsumowuje ich zachowanie:

Koleżanka nie żyje, ale bawimy się dalej.

Przed organami ścigania stoi dziś nie tylko zadanie wyjaśnienia tajemnicy śmierci Roksany, lecz także sprawdzenia, czy kolejne dzieci nie są wykorzystywane. Jeśli podejrzenia detektywów się potwierdzą, zagrożenie nie minęło wraz ze śmiercią 13-latki. Czy uda się ochronić następne dzieci, zanim dojdzie do kolejnej tragedii?